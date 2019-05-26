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«Варкрафт»: А нас рать

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26 мая 2019
Кланово-семейная драма с мордобоем по мотивам культовой игры

«Варкрафт»: А нас рать

Планете орков грозит экологический коллапс (спасибо черной магии, именуемой Скверной), поэтому вожди воинственных племен собираются пройти маршем по чужим территориям в поисках нового дома. Под копье попадает мир с именем Азерот, где обитают люди, эльфы, дворфы и многие другие фантастические существа. Чернокнижник Гул’дан (Дэниэл Ву) открывает портал, и авангард Орды во главе с брутальным лидером Черноруком (Клэнси Браун) отправляется бить «мелкозубых». Среди маскулинных пионеров оказывается и вождь Дуротан (Тоби Кеббелл), которому жена на новых землях дарит сына, а бусидо не позволяет смотреть, как жестокий маг эксплуатирует его собратьев с ярко выраженным желанием истребить еще одну планету (Скверна «заряжается» энергией жизни), а не подарить им новое жилье.

Закованные в латы аборигены Азерота тем временем переполошились от явления зеленых гигантов, одним ударом превращающих человека в железный пирожок с начинкой. Король Ллейн Ринн (Доминик Купер) тянет с массированной атакой на лагерь неприятеля, главнокомандующий Андуин Лотар (звезда «Викингов» Трэвис Фиммел) шутит и рвется в бой, а маг Медив (Бен Фостер) хоть и хорош в массовом уничтожении орков, но явно не очень здоров (то ли физически, то ли ментально). Битвы, тем не менее, не избежать - с одурманенным магией соперником сталь говорит доходчивее слов.

«Варкрафт»: А нас рать

Экранизация культовой компьютерной игры (тем более стратегии с видом из поднебесья) задача непростая, но манящая. Запутанная история сложившейся за двадцатилетие вселенной Warcraft казалась неплохим подспорьем для размашистой фэнтэзи-эпопеи, тем более в руках режиссера с фантазией - Данкана Джонса (сын Дэвида Боуи и постановщик «Луны 2112»). Джонс практически не подвел и снял дизайнерскую и внятную, считываемую даже теми, кто с Warcraft на «ваше благородие», фактурную экспозицию многолетней войны неидеального добра и зла с принципами. Пересыпая пейзажи Азерота фан-сервисом (в виде узнаваемых дозорных башен или рыбачащих мурлоков) и перебивая шутками пафосные монологи о тяжелом прошлом персонажей, Джонс и со-сценарист Ливитт изо всех сил придают махине изящество, а та, конечно, сопротивляется.

Двухчасовой хронометраж, населенный яркими характерами - от эпизодического короля дворфов (Майкл Адамуэйт) до призывающей к эмпатии пленной орчихи-полукровки Гароны (Паула Пэттон), - подсвечивает главный недостаток первоисточника: идеальные реплики в этом мире состоят из двух-трех слов («Будет сделано!», «За орду!»), а насквозь вторичная вселенная, сшитая из древних и фэнтэзийных мифологем, при всем обаянии героев и обилии сюжетов периодически издает гул, насколько общие слова за этим скрываются. «Честь», «семья», «народ», «искупление» начинают работать лишь при правильной компоновке и должном раскрытии, а не от простого упоминания. Потому Джонс и Ливитт, чтобы не распыляться, фокусируются на общем для обоих народов - семье: Дуротан борется за лучшее будущее для сына и всех орочьих детей; Лотар в одиночку воспитывает сына, не слишком удачно. Через этот простенький мостик фильм приходит к разговору о фигуре Другого, что для обычно строгого к расовым мировоззрениям фэнтэзи приятное исключение. Обещанная режиссером драма разворачивается по большей части не в средневековых замках, а в орочьих чумах в отблесках костров - и заканчивается недвусмысленной библейской отсылкой с плывущим по реке ребенком в корзинке. Орки не столько агрессоры, сколько раззадоренные изгнанники с запудренными мозгами, но непоколебимыми правилами. Их Моисеем и Спартаком в одном флаконе станет Тралл - тот самый мальчуган, пока известный под именем Го’эл, не случайно созвучным с криптонским именем Супермена - Кал-Элом.

«Варкрафт»: А нас рать

Неизбежное сравнение с комиксом объясняется еще и тем, что Данкан Джонс не против снять аж трилогию в игровой вселенной, но не по схеме Питера Джексона, с которым фэнтэзи очень похоже визуально (по сути, «Варкрафт» - это разгоняющийся первый фильм про Хоббита), а с вовлеченностью Кристофера Нолана, чередовавшего авторские проекты с экранизациями Бэтмена. В планах у Джонса еще один сай-фай, а потом он может вернуться на Азерот, про который уже рассказал славную, простоватую и размашистую сказку. Впрочем, кажется, что из материала он уже выжал все, что можно было выжать под строгим надзором студии-разработчика Blizzard.


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«Хоббит: Нежданное путешествие»
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«Варкрафт»: А нас рать фотографии
«Варкрафт»: А нас рать фотографии
«Варкрафт»: А нас рать фотографии
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№ 1
Uranium6   27.05.2016 - 23:22
Уважаемый автор, вы, наверное, не в курсе, но по миру Warcraft есть не только RTS стратегия, но и MMORPG World of Warcraft. Сюжет фильма основывается, в основном, на WoW, а не на стратегии. Не копирует... читать далее>>
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