«Финансовый монстр»: Не халявщик, а партнер!

Джордж Клуни с пистолетом у виска разоблачает современную экономику
Циничный ведущий финансового ток-шоу Ли Гэйтс (Джордж Клуни
), бодро отплясывая в компании двух ослепительных дам, появляется перед камерой и начинает критиковать промышленный индекс DOW, сопровождая речь сценками из старых фильмов (крики ужаса и аплодисменты). Неприкрытую буффонаду с налетом аналитики на тему деятельности людей с Уолл-стрит прерывает некто Кайл (Джек О’Коннелл
) - юноша с жидкой бородкой, пистолетом и двумя жилетами смертников. Один примеряют на Гэйтса, второй предназначен для Уолта Кэмби (Доминик Уэст
), директора Ibis Global Capital, - компании, в чьи акции ведущий настойчиво рекомендовал зрителям вложить деньги пару недель назад, а та возьми и потеряй 800 миллионов долларов «из-за сбоя алгоритма». Кайл считает, что Гэйтс в сговоре с Кэмби, а потому оба должны понести наказание.
В это время за кадром управлять катастрофой пытается опытный режиссер Патти Фенн (Джулия Робертс
), покидающая шоу после этого выпуска, операторы продолжают стоически снимать, из высотки телеканала всех эвакуируют, полиция и спецназ готовятся к захвату. Бунт рабочего класса на фоне конспирологической теории в итоге оказывается звонким разоблачением обычных финансовых махинаций, а забронзовевший в славе и одиночестве Ли Гэйтс внезапно вновь становится человеком.
Четвертый фильм актрисы и режиссера Джоди Фостер
, «Финансовый монстр
» сплавляет два актуальных «оскаровских» тренда прошлого года - финансовые махинации
крупных компаний и честную журналистику
, которая, несмотря на кризис доверия, все-таки еще быть может. «Монстр», укладывающийся в сто минут экранного времени, напоминает сюжетную арку на два эпизода из сериала «Служба новостей
», где самовлюбленный, но честный телеведущий Уилл Макэвой (Джефф Дэниэлс
) стремился резать правду-матку, ссорился с теми, с кем лучше не надо, а также ругался с продюсером шоу Маккензи МакХэйл (Эмили Мортимер
), на которую Патти Фенн еще и похожа внешне. У «Службы новостей» стараниями Аарона Соркина
производственная драма про настоящую журналистику выглядела не только важно, но и весело, «Финансовый монстр», напротив, склоняется в сторону триллера, нагнетает и периодически слишком усердствует с созданием саспенса, который то собирает повествование в драматургическую пружину, то попросту не срабатывает. С чувством юмора, впрочем, у трио сценаристов Линден-Кауф-Ди Фиорре
все не так плохо: то звуковик на вооруженного юношу микрофончик повесит, то акции, чей рост якобы спасет жизнь Гэйтса, тут же обвалятся, то продюсера во время ЧП застукают в эфире без штанов. «Финансовый монстр» неровный и немного нервный, но не сваливающийся окончательно в одну из возможных крайностей.
Едва заметное визуальное раздвоение - фильм снят на телевизионные и кино-камеры - красноречиво говорит о заложенной в картине амбивалентности: с одной стороны, спусковым крючком сюжета служит вооруженный «террорист», с другой, обманутый вкладчик - тоже жертва, причем жертва первопричины - экономической системы. Кайла гложет зарплата 14 долларов в час и растущая семейная ответственность, Гэйтс мучается от одиночества. «Гость программы» в ответ на эту проблему человека из телевизора резонно посылает персонажа Клуни, еще недавно не слишком достоверно изображавшего паническую атаку, куда подальше - и тут он впервые, кажется, оскорблен в лучших чувствах. Весь Нью-Йорк встает на уши, захват заложников в считанные часы умудряется связать в одну цепочку деятельность американцев, африканцев, азиатов и скандинавов (г - глобализация), каналы следят за развитием событий (кто серьезно, а кто - со смешками и клоунадой в дневном эфире), а потом все спокойно выйдут из бара, прачечной, службы по трудоустройству и любого другого заведения, где был включен телевизор, и пойдут по своим делам. В новостях передадут, что видео с главой крупной компании стало интернет-мемом, гуманистический пафос тихо уместится в коробку из-под китайской еды на вынос, а жизнь потечет своим чередом - и тут «Финансовый монстр», притворявшийся драмой про внезапный профессионализм, впервые не соврет ни на секунду.
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