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«Черепашки-ниндзя 2»: Четыре Культуриста против Мозга

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15 февраля 2021
Сиквел подросткового блокбастера, в глупости превосходящий оригинал

«Черепашки-ниндзя 2»: Четыре Культуриста против Мозга

Два года назад Paramount Pictures и продюсер Майкл Бэй отпраздновали 30-летие черепах-ниндзя очередным перезапуском серии. Первый комикс о пресмыкающихся, получивших имена в честь художников эпохи Возрождения, был опубликован в 1984-м. За три десятка лет франшиза пополнилась многочисленными графическими новеллами, анимационными и не только фильмами, а также видеоиграми. Бэю и его коллегам, взявшимся за новую полнометражку о черепахах, даже не пришлось придумывать ничего нового: они просто заново пересказали историю о том, как четыре мутанта при поддержке самоотверженной журналистки Эприл О'Нил (Меган Фокс) спасли Нью-Йорк от злодея Шреддера. Критики разнесли ленту в пух и прах, но поклонники у фильма нашлись, и сборы оказались приличными. Бэй, разумеется, решил продолжить; режиссерское кресло сиквела занял Дэйв Грин, имя которого ничего не говорит широкой аудитории. Собственно, постановщика зрители знать и не должны: «Черепашки-ниндзя 2» - картина, в которой прежде всего заметен почерк самого Бэя.

«Черепашки-ниндзя 2»: смотреть фильм онлайн

Вторые «Черепашки» начинаются ровно там, где завершились предыдущие: Шреддер (Брайан Ти) — в тюрьме. Рептилии — в канализации, город — в безопасности. Однако репортерское чутье Эприл выводит команду на новый след: оказывается, гениальный ученый Бакстер Стокман (Тайлер Перри) перешел на темную сторону и задумывает что-то недоброе. Вскоре физик с помощью телепортации освобождает Шреддера, а тот выходит на связь с суперзлодеем из параллельного мира — говорящим мозгом Крэнгом, предпочитающим проводить время в животе у человекоподобного робота. Выясняется, что Крэнг намерен захватить Землю, для чего ему нужно по частям переместить собственный огромный корабль в наш мир — через портал, сравнительно скромные размеры которого, прямо скажем, не идеально подходят для транспортировки.

«Черепашки-ниндзя 2»: Четыре Культуриста против Мозга

Если после прочтения предшествующего абзаца у вас появилось усталость или другие признаки недомогания, то на сеансе вам делать нечего. «Черепашки-ниндзя 2» - предельно глупое кино, которое к тому же гордится собственной глупостью. Авторы как бы говорят: «Мы черпали вдохновение в вышедших четверть века назад мультиках и фильмах о черепахах, и они тоже умом не отличались». Все так; разница только в том, что 25 лет назад картины о ниндзя-мутантах не снимались с бэевским размахом.

Спецэффектов в фильме не просто много — картина ими буквально перегружена. Вторые «Черепашки» открываются головокружительной сценой: еще до того, как зрителям дают понять, что же, собственно, происходит, мы видим, как Лео, Раф, Донни и Майки куда-то несутся, по пути выполняя невероятные акробатические трюки. Камера едва успевает следить за событиями (что, в принципе, характерно для многих лент Бэя). Уже позже мы узнаем, что черепахи торопились вовсе не на встречу злу, а (спойлер!) опаздывали на спортивный матч. В дальнейшем фильм практически не сбавляет темп. Неподготовленному зрителю можно порекомендовать время от времени закрывать глаза (а заодно и уши), иначе укачает.

Со спецэффектами, кстати, все не так просто. Да, их много, и на них, очевидно, не пожалели средств. Однако работа художников вызывает некоторые вопросы. Ладно, еще можно согласиться с тем, что мощные, но тупые мутанты Бибоп и Рокстеди, знакомые каждому фанату серии, вышли такими уродливыми — в конце концов, их всегда так и изображали. Не очень понятно, почему сами герои — по идее, подростки, хоть и не вполне обычные — второй фильм подряд выглядят как перекаченные бойцы из программы WrestleMania. В ленте неоднократно поднимается вопрос о том, почему рядовые жители Нью-Йорка боятся черепах-мутантов. Ответ, кажется, очевиден: людей пугают не панцири и не зеленая кожа, а гипертрофированные мускулы. Когда же качки из канализации открывают рты и начинают генерировать бессвязный бред (сказано же — подростки, чего от них еще ждать), они вообще перестают вызывать что-либо, кроме неприязни.

«Черепашки-ниндзя 2»: Четыре Культуриста против Мозга

Среди всего этого хаоса в некоторой растерянности бродит актриса Лора Линни. Обладательнице двух «Золотых глобусов» и трижды номинантке на «Оскар» досталась роль начальника нью-йоркской полиции Ребекки Винсент. К ее удаче, сценарий предполагает, что Ребекка бОльшую часть времени находится в замешательстве (дело в том, что ранее ей не приходилось сотрудничать с рептилиями, чтобы спасти родной город от говорящего мозга). Поэтому Линни выглядит чуть более естественно, чем подавляющее большинство участников событий: актриса, видимо, ощущала на съемочной площадке ровно то же самое, что и ее героиня в фильме. Тем не менее, само участие Линни в проекте выглядит разбазариванием ее таланта. Примерно в такой же ситуации находилась Вупи Голдберг, зачем-то засветившаяся в предыдущих «Черепашках».

Разумеется, и у новых «Черепашек-ниндзя» будут свои поклонники и защитники. Они скажут, что эта картина была снята с единственной целью — развлечь аудиторию — и ни на что большее не претендуют. Отметят, что спецэффектов в фильме предостаточно, а другое многим зрителям и не требуется. В ответ можно напомнить, что развлекательному кино совсем не обязательно быть безмозглым, и ему уж точно не следует пытаться оглушить людей, сидящих перед экраном. Между тем, Майкл Бэй фильм за фильмом делает именно это: со всех сил лупит аудиторию по голове своими представлениями о том, каким должен быть рассчитанный на подростков экшен.


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