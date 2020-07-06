«Иллюзия обмана: Второй акт». Ловкость рук и сплошное мошенничество

Новые приключения неуловимых... фокусников
Организовав зрелищный побег от правосудия в финале первого фильма
, «Четыре всадника» были вынуждены разделиться и скрываться от прессы и властей в течение года в ожидании дальнейших указаний от агента Родса (Марк Руффало
). Первой не выдержала Хенли (Айла Фишер
) и за кадром покинула орден при неопределенных обстоятельствах в неопределенном направлении. Вслед за ней потихоньку начал терять терпение и Дэниэл Атлас (Джесси Айзенберг
): пока Родс продолжал изображать из себя агента ФБР, амбициозный фокусник попытался связаться с «Оком» напрямую. А по возвращении с рандеву обнаружил в квартире болтливую иллюзионистку Лулу (Лиззи Кэплэн
), автора печально известного фокуса с извлечением шляпы из кролика.
Лулу подослал Родс, у которого, наконец, созрело задание для засидевшихся «всадников»: разоблачить деятельность техномагната Оуэна Кейса (Бен Лэмб
), сорвав презентацию его нового мобильного устройства. Но кульминация шоу оборачивается для «всадников» поездкой в далекие края и знакомством с неуравновешенным миллионером Уолтером Тресслером (Дэниэл Рэдклифф
), который «просит» героев помочь ему кое-что украсть.
Мелькнувший в конце первого фильма намек на всамделишное волшебство не имеет никакого развития в «Иллюзии обмана 2
». Скорее наоборот - его дискредитирует герой Рэдклиффа, называя магией высокие технологии. И в общем-то, он прав: мобильники и интернет - это ли не чудо? И это хорошо, потому что возвращает фильм к теме затейливого мастерства, где за любой иллюзией следует, пускай и скомканное, техническое разоблачение. Но, как и в первом фильме, местами это разоблачение - чистейшая иллюзия. Скажем, в одном из самых напряженных эпизодов с грабежом герои по очереди совершают массу ловких движений, в которых, если призадуматься, нет никакого смысла.
Цикл «Иллюзия обмана» сообразен сюжетно и технически и, в первую очередь, опирается на приемы иллюзионистов: здесь всем заправляет скорость. Скорость речи, движений, повествования и монтажа. Картинка пульсирует и крутится по принципу гипнотизирующего зонтика, не давая шанса опомниться и разобраться, что к чему. Съемочная группа - как толпа цыган, замкнувшихся хороводом вокруг зрителя - резко двигается, безостановочно болтает, заговаривая зубы. В эту круговерть сценаристы умудрились вписать аж три семейные драмы, Тадеуша Бредли (Морган Фриман
) в комфортабельной тюремной камере (с кожаным креслом!), китайский магазин фокусов и тонюсенькую ненавязчивую романтическую линию. И в таком темпе, пока смотришь фильм, всё это работает. Но как только морок проходит, сознание проясняется, хочется спросить «А зачем всё это было?». В смысле, зачем всё это свалилось на головы героев, учитывая, что добрая половина персонажей - не те, кем кажутся, и сделано это в расчете на вау-эффект, так как не уживается с логикой. Откровенная неудача фильма - Лула, похожая не героиню мамблкора о судьбе стенд-ап комедиантки с плохим чувством юмора. Еще большая неудача - натянутый, совсем уж неправдоподобный финал с героями-перевертышами. Зато Дэниэл Редклифф в который раз доказал, что ему самое место в комедиях.
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