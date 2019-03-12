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«В поисках Дори»: Знала, но забыла

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12 марта 2019
Незабываемое подводное роуд-муви об обретении себя

«В поисках Дори»: Знала, но забыла

Она забавная, добрая, веселая, всегда готова помочь и умеет найти неожиданный выход из самой сложной ситуации, но… не исключено, что через две минуты после знакомства она забудет, кто вы такой и почему она с вами разговаривает. А вот ее саму забыть как раз невозможно: эта небольшая синяя рыбка-хирург по имени Дори, страдающая проблемами с краткосрочной памятью, в памяти зрителя остается навсегда.

В первом мультфильме Эндрю Стэнтона «В поисках Немо» Дори играла роль второго плана: она помогала Марлину в поисках его сына Немо. В сиквеле, появившемся спустя 13 лет, Дори становится заглавной героиней: она хочет найти родителей и уговаривает Марлина с Немо ей помочь. О маме с папой Дори ничего не помнит, но, согласно законам мироустройства, родители у нее быть должны: так что Марлин, Немо и Дори отправляются незнамо куда, а потом еще в результате размолвки разделяются, теряют друг друга, и теперь Марлину с Немо предстоит искать Дори, которая ищет своих родителей... Задачка не из простых, но что не сделаешь ради друга.

«В поисках Дори»: Знала, но забыла

Если в 2003-м году, когда выходил «Немо», нарисованные на компьютере великолепные кадры подводной жизни сами по себе рождали трепет в душах зрителей, то теперь рыбным кино никого не удивишь: компьютерная анимация за минувшие 13 лет эволюционировала и демонстрирует нынче самые невероятные и шикарные изобразительные конструкции. На фоне последних голливудских релизов с потрясающими видами «Зверополиса», китайскими красотами очередной «Кунг-фу панды», невероятными пейзажами «Хорошего динозавра» мультфильм «В поисках Дори» выглядит скромно. Тем заметнее, как хороши сценарий и режиссерская работа в этом кино: не прикрытые компьютерными фокусами и дизайнерскими изысками, они выходят на передний план, иллюстрируя и подтверждая любимый лозунг студии Pixar «История – это король».

Чего стоит одна только главная героиня: это ж надо было придумать, чтобы существо, напрочь лишенное памяти, принялось буквально за детективное расследование. Бедная Дори с огромным трудом собирает по кусочкам улики, способные привести ее домой, забывая половину в процессе сбора. Она с трудом помнит, куда и зачем она плывет, теряет ориентиры, забывает только что услышанные подсказки и попадает в нелепейшие переделки, из которых столь же нелепо и выпутывается. И хотя зритель не сомневается в счастливом исходе этого путешествия (семейный мультфильм все ж таки), по-настоящему переживать придется не раз. То Дори чуть не становится жертвой манипуляций хитрого осьминога Хэнка, который хочет получить ее бирку в аквариуме. То она узнает у слепой китовой акулы по имени Судьба и обладающей невероятным слухом белухи Бэйли дорогу, но, будучи не в силах запомнить последовательность «направо-налево», все равно сбивается с пути за два шага до намеченной цели. И еще много-много раз за время этого путешествия зритель будет задерживать дыхание, «болея» за героиню.

«В поисках Дори»: Знала, но забыла

За волнующими приключениями и хулиганскими шутками (авторы фильма явно веселились на славу, придумывая гэги и искрометные диалоги) можно и не заметить, как сумасшедшее подводное роуд-муви оборачивается философским фильмом об обретении себя, своих корней, своей подлинной эмоциональной памяти, а веселая нелепая рыбка становится героиней чуть ли не трагической. «Я что-то ищу, но не знаю что именно. Вы не подскажете?» - спрашивает она встречных-поперечных, странствуя по океаническим просторам. Тем сильнее ощущения, когда в финале Дори находит все-таки семью, возвращает друзей, а главное – принимает саму себя – ту самую Дори, которая, несмотря на очень короткую память, остается любимой и любящей дочерью и другом.

«В поисках Дори» в прокате с 16 июня.


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«В поисках Дори»: Знала, но забыла фотографии
«В поисках Дори»: Знала, но забыла фотографии
«В поисках Дори»: Знала, но забыла фотографии
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