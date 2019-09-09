«Завтрак у папы»: Взболтать, но не смешивать!

Юрий Колокольников обретает семейные ценности
Десятилетняя петербурженка Аля (Луиза-Габриэла Бровина
), безмятежно живущая со вполне счастливой мамой-одиночкой (Катерина Шпица
), внезапно узнаёт, что папа, с которым она даже не знакома, проживает в Москве. Папу зовут Александр Титов (Юрий Колокольников
), он такой же рекламщик, как и её мама, а теперь они будут вынуждены встретиться в столице, соревнуясь за один и тот же заказ. Энергичная девочка тайно от мамы тоже отправляется в путешествие и запускает череду событий, в результате которых закоренелый холостяк Титов будет вынужден изображать семьянина, общаться с нежданной дочуркой, очень искренне молиться перед едой и, в конце концов, обретёт настоящее [семейное] счастье.
Комедия Марии Кравченко
«Завтрак у папы
» непринужденно занимает образцовое место в столь любимой зрителями категории «доброе кино». История воссоединения разделённой случаем семьи рассказана в ней весело и изобретательно. Понятно, что в реальной жизни такая ситуация проживалась бы куда драматичней, но на экране, к счастью, сюжет оборачивается чередой забавных ситуаций. Здесь нет отрицательных персонажей и глубоких переживаний, зато много лёгких шуток, улыбок и уверенность, что в финале всё будет хорошо. Однако за простотой повествования скрывается отлично проработанная концепция темы семьи и женских надежд, связанная с известными сказками. Мама маленькой Али подспудно ощущает себя и Золушкой, тайно присутствующей на балу, и Ассоль, ждущей своего Грея (этот образ повторяется и в её работе, и в рисунках её дочери). Ей хочется стать найденной, но есть и тайный волшебник, делающий всё, чтобы такая встреча случилась. Родителям Али приходится конкурировать, создавать рекламу продуктов, используя семейные и библейские темы - что их, в конце концов, и объединит. Удивительно, но многократно повторяемые слова "семейные ценности" в этом контексте не вызывают оскомины и выглядят действительно обновлёнными.
В кадре царит юная актриса Луиза-Габриэла Бровина, её неунывающая бодрая героиня деловито и смешно то манипулирует своими взрослыми родителями, то общается с ними вполне искренне. Вальяжному Юрию Колокольникову и милой Катерине Шпице порой нелегко соответствовать такому напору молодого таланта и органичности. Но настоящей звездой картины стала Полина Максимова
, в яркой и эксцентричной роли Оксаны Тарелкиной, коллеги и любовницы Александра. Комедийный дар Полины позволил создать неоднозначный образ, в котором совмещаются хищница и жертва, красавица и уродина, неудачница и победительница, вызывающая и интерес, и смех, и жалость.
«Завтрак у папы» раскрывает свой секрет очередным рекламным слоганом ближе к финалу. «Такой завтрак
», - говорит маленькая героиня – «должен быть простым, папы не любят сложностей
». Когда папа Али почувствует вкус заботы и дружбы с ребёнком, всё встанет на свои места. Можно разбирать семейную жизнь на рекламные джинглы или философские ассоциации, но рецепт ее удачи всегда, действительно, простой и один и тот же: счастливая семья - это люди, которым хорошо быть вместе.
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