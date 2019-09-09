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«Завтрак у папы»: Взболтать, но не смешивать!

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9 сентября 2019
Юрий Колокольников обретает семейные ценности

«Завтрак у папы»: Взболтать, но не смешивать!

Десятилетняя петербурженка Аля (Луиза-Габриэла Бровина), безмятежно живущая со вполне счастливой мамой-одиночкой (Катерина Шпица), внезапно узнаёт, что папа, с которым она даже не знакома, проживает в Москве. Папу зовут Александр Титов (Юрий Колокольников), он такой же рекламщик, как и её мама, а теперь они будут вынуждены встретиться в столице, соревнуясь за один и тот же заказ. Энергичная девочка тайно от мамы тоже отправляется в путешествие и запускает череду событий, в результате которых закоренелый холостяк Титов будет вынужден изображать семьянина, общаться с нежданной дочуркой, очень искренне молиться перед едой и, в конце концов, обретёт настоящее [семейное] счастье.

Комедия Марии Кравченко «Завтрак у папы» непринужденно занимает образцовое место в столь любимой зрителями категории «доброе кино». История воссоединения разделённой случаем семьи рассказана в ней весело и изобретательно. Понятно, что в реальной жизни такая ситуация проживалась бы куда драматичней, но на экране, к счастью, сюжет оборачивается чередой забавных ситуаций. Здесь нет отрицательных персонажей и глубоких переживаний, зато много лёгких шуток, улыбок и уверенность, что в финале всё будет хорошо. Однако за простотой повествования скрывается отлично проработанная концепция темы семьи и женских надежд, связанная с известными сказками. Мама маленькой Али подспудно ощущает себя и Золушкой, тайно присутствующей на балу, и Ассоль, ждущей своего Грея (этот образ повторяется и в её работе, и в рисунках её дочери). Ей хочется стать найденной, но есть и тайный волшебник, делающий всё, чтобы такая встреча случилась. Родителям Али приходится конкурировать, создавать рекламу продуктов, используя семейные и библейские темы - что их, в конце концов, и объединит. Удивительно, но многократно повторяемые слова "семейные ценности" в этом контексте не вызывают оскомины и выглядят действительно обновлёнными.

«Завтрак у папы»: Взболтать, но не смешивать!

В кадре царит юная актриса Луиза-Габриэла Бровина, её неунывающая бодрая героиня деловито и смешно то манипулирует своими взрослыми родителями, то общается с ними вполне искренне. Вальяжному Юрию Колокольникову и милой Катерине Шпице порой нелегко соответствовать такому напору молодого таланта и органичности. Но настоящей звездой картины стала Полина Максимова, в яркой и эксцентричной роли Оксаны Тарелкиной, коллеги и любовницы Александра. Комедийный дар Полины позволил создать неоднозначный образ, в котором совмещаются хищница и жертва, красавица и уродина, неудачница и победительница, вызывающая и интерес, и смех, и жалость.

«Завтрак у папы» раскрывает свой секрет очередным рекламным слоганом ближе к финалу. «Такой завтрак», - говорит маленькая героиня – «должен быть простым, папы не любят сложностей». Когда папа Али почувствует вкус заботы и дружбы с ребёнком, всё встанет на свои места. Можно разбирать семейную жизнь на рекламные джинглы или философские ассоциации, но рецепт ее удачи всегда, действительно, простой и один и тот же: счастливая семья - это люди, которым хорошо быть вместе.


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Луиза Габриэла БровинаЮрий КолокольниковМария Кравченко (II)Полина МаксимоваКатерина Шпица
фильмы
Завтрак у папы

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«Завтрак у папы»: Взболтать, но не смешивать! фотографии
«Завтрак у папы»: Взболтать, но не смешивать! фотографии
«Завтрак у папы»: Взболтать, но не смешивать! фотографии
«Завтрак у папы»: Взболтать, но не смешивать! фотографии
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№ 3
Суп с лапшой (Нижний Новгород)   2.07.2016 - 20:52
Дядя Медвяй, не телемыло, а комедия с Дуэйном Джонсоном вам в помощь. Узнайте откуда ноги растут. читать далее>>
№ 2
Дядя Митяй   28.06.2016 - 11:50
Удивительно беспомощная сопливая комедия на тему "семейных ценностей", как их представляют в дешевом западном телемыле. Очень разочаровала Катерина Шпица, даже на фоне общей беспомощности фильма... читать далее>>
№ 1
Kosmos   25.06.2016 - 12:15
Это не рецензия, а рекламная статья. Сплошной елей и патока. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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