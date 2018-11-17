«Большой и добрый великан»: Я вдуваю, как умею

Нелепая экранизация Стивена Спилберга сатирической сказки Роальда Даля
Диккенсовские улочки английского города окутала ночь, часы пробили три, девочка Софи (Руби Барнхилл
), живущая в приюте, читает с фонариком «Жизнь и приключения Николаса Никльби», затем не вовремя подходит к окну - и оказывается в огромной ладони сухонького восьмиметрового великана (Марк Райлэнс
), который уносит девочку в Страну великанов, где обитают его еще более исполинские собратья, по ночам питающиеся людишками. Постоянно (и довольно комично) коверкающий слова БДВ (аббревиатура от «большого и доброго»), опасаясь внимания СМИ, хочет оставить девчушку навсегда в своей пещере. Место неплохое: есть корабль, служащий кроватью, во дворе огород гигантских и мерзких местных огурцов, а еще есть целая комната с пойманными снами (великан каждую ночь вдувает их в спальни ребятни).
«Большой и добрый великан
» Стивена Спилберга
- вольная экранизация одноименной сказки британца Роальда Даля
, которую тот придумал для своих детей (Софи - имя дочери писателя), но потом согласился опубликовать. Сам почти двухметровый, большой и добрый Даль - трижды лауреат премии Эдгара По, автор, помимо прочего, «Чарли и шоколадной фабрики
» и «Джеймса и гигантского персика
» - человек большого сердца, которое не мешало ему вплетать в добродушные истории и черный юмор, и безжалостную сатиру. В частности, не одна страница «БДВ» (1982) посвящена "вкусам" народов мира (в прямом смысле, у панамцев вкус панам, у эскимосов - освежающего эскимо, а индусы ничем не уступают индюшатине). Вдобавок писатель аккуратно, но строго проговаривает, что человек самое жестокое существо на Земле, а ежедневные набеги великанов - чем не разгул преступности, проистекающей из диктата силы и неразрешенных конфликтов, уносящих жизни невинных людей.
От размышлений о природе человека ненавязчиво отвлекают великановы неологизмы и фантасмагорические истории (вроде детских снов про невидимость или звонок от президента), а в версии Спилберга по сценарию Мелиссы Мэтиссон
(«Инопланетянин
») сразу намечается крен в тему детских мечтаний и веры в ирреальное. Диснеевский «БДВ» начинается как выхолощенная беззубая сказка про взбалмошного старика и похищенную им девчушку-всезнайку, как история про путешествие Софи в страшный мир жестоких взрослых. И только королева (с дворецким
и трио чудесных корги) может остановить это безумие, пустив в ход военные силы.
Именно последняя треть картины (собственно, в Букингемском дворце), где Спилберг с перегибами начинает следовать интонации Даля, особенно выбивается из заданных режиссером координат: каскад китчевых сцен на приеме у Елизаветы II (Пенелопа Уилтон
) никак не соответствует тому умеренному сказочному занудству, что длилось предыдущий час. Финал и вовсе предлагает изгнать из страны ирландцев (великаны недвусмысленно рыжие).
«БДВ» несколько раз за фильм меняет жанр (несколько минут он даже прикидывается страшной сказкой), но никаких откровений не приносит: Спилберг уже который год снимает не фильмы, а «книжки с картинками», мастеровитые старомодные ленты, с умело выстроенными композициями и светом, но эта методичность как раз сказке вообще и сказке Даля в частности абсолютно не к лицу. Великан с лицом большого артиста Райлэнса все время притормаживает, будто зависая от полученной информации, дебютантка Барнхилл топает ножкой и мило улыбается, на компьютере нарисованы не только вымышленные земли, но и Великобритания, и даже сеанс коллективного пускания газов не лишает происходящее атмосферы чопорного чаепития (газы, к слову, играют центральную роль и в другой премьере этой недели - комедии «Человек - швейцарский нож
»). Девочка, это всего лишь сон, ты вырастешь, и все будет хорошо (Даль, отец пятерых детей, вдобавок похоронивший дочь, таких обещаний давать не рискнул).
«Большой и добрый великан
» в прокате с 30 июня
.
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