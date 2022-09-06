«Человек – швейцарский нож»: Мастер на все пуки

Дэниэл Рэдклифф играет пускающий газы труп
Непонятно как оказавшийся на необитаемом острове Хэнк Томпсон (Пол Дано
), обмотав вокруг шеи петлю, уже собирался свести счёты с жизнью от тоски и одиночества, но вдруг увидел на берегу труп человека, некогда известного как Гарри Поттер (Дэниэл Рэдклифф
). Размышлять о том, замешан ли в этом деле лорд Волдеморт и что за Авада Кедавра погубила несчастное создание, не было времени: Хэнк радостно ощупал труп, не зная ещё, что разлагающееся тело обладает рядом удивительных способностей. Одно из них — повышенный метеоризм. Оседлав перманентно испускающее газы тело, Хэнк пустился в плавание до другого берега. А когда человек и труп оказались в пещере, последний неожиданно открыл глаза и представился: «Мэнни».
Практически любое трансгрессивное искусство
стремится нанести пощёчину общественному вкусу, однако пукающее нечто режиссёров-дебютантов Дэна Квана
и Дэниела Шайнерта
— не цель и даже не средство, а скорее — метод, инструмент наподобие швейцарского ножа, с помощью которого они мастерят хитрую драматургию картины. «Человек — швейцарский нож
» не только дико смешной и увлекательный аттракцион, это ещё и дьявольски остроумный фильм — гораздо более остроумный, чем может показаться при прочтении неблагонадёжного синопсиса.
На протяжении всей ленты труп и человек будут вести бесконечные разговоры о смысле жизни, социальных нормах, морали и правилах поведения, а поскольку режиссёры по первой профессии клипмейкеры, взаимоотношения между персонажами будут показаны чередой пулемётных монтажных нарезок. Пожалуй, самая интересная сторона фильма то, как собеседники пытаются выстроить общение.
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«Человек – швейцарский нож» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта
Труп, точно ребёнок, ничего не знает о жизни и мире, поэтому задаёт глупые вопросы. Человек знает многое, но всякий раз, начиная что-то объяснять, заходит в тупик, потому что оказывается в софистической ловушке собственных умозрительных конструкций. В итоге, отвечая на наивные вопросы Мэнни, Хэнк вместе со зрителями переосмысляет значение многих незыблемых на первый взгляд вещей и суждений.
Кстати, как бы это смешно ни прозвучало в отношении «пердёжной драмы» (так режиссёры сами определяют жанр своего фильма), лучшие шутки картины связаны не с физиологическими гэгами, а с философским недопониманием, которое возникает между героями: одно из самых смешных посвящено тому, можно ли при мастурбации думать о маме друга.
Всё это, конечно, не означает, что фильм может похвастаться какими-то супер-новыми представлениями об устройстве жизни, Вселенной и всего такого. И, наверное, выводы, к которым приходят персонажи, наивны, тривиальны и, в конечном счёте, не заслуживают внимания больших умов. Однако то, с какой лихостью и завидным упорством Дэниэлы (Кван, Шайнерт, Рэдклифф), а вместе с ними и Пол Дано, гнут свою линию про то, что «человеку нужен человек, и это главное», не может не вызывать восхищения. А самое интересное то, что «Человек — швейцарский нож» удался как неординарная и ни на что не похожая романтическая комедия. В конце концов, много ли вы ещё найдёте фильмов, в которых началом прекрасной дружбы стал, простите, пердёж?
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