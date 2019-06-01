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«Тарзан. Легенда»: Покажи мне свой торс

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1 июня 2019
Не очень одетый Александр Скарсгард бегает по джунглям

«Тарзан. Легенда»: Покажи мне свой торс

Безупречный джентльмен Джон Клейтон III, лорд Грейсток (Александр Скарсгард), живёт в родовом поместье в Лондоне вместе с молодой женой Джейн (Марго Робби) и попивает чай, слегка оттопыривая мизинчик. Однако за сдержанностью и строгими костюмами скрывается человек-легенда по имени Тарзан, воспитанный гориллами в джунглях и именовавшийся местными племенами «Призраком». Прошлое не желает отпускать мужчину, и он получает приглашение бельгийского короля Леопольда отправиться в Конго. Поначалу Джон отказывается, но поддавшись на уговоры американца Джорджа Уильямса (Сэмюэл Л. Джексон), едет в Африку вместе с супругой, не догадываясь, что правая рука короля - капитан Леон Ром (Кристоф Вальц) готовит ловушку легендарному властелину джунглей.

«Тарзан. Легенда» - приключенческий боевик, снятый британским режиссёром Дэвидом Йейтсом, пример типичной экранизации классического произведения с небольшой претензией на оригинальность. Сам Йейтс отмечал, что продолжительное время ждал, пока ему предложат поработать над таким же масштабным и зрелищным проектом, как последние фильмы о Гарри Поттере. И, действительно, зрелищность, визуальная составляющая картины, безупречна, особенно когда на экране появляются африканские пейзажи. Прыжки на лианах, без которых, безусловно, не может обойтись фильм о Тарзане, «стильные» африканские племена, с кожей, выкрашенной в белый цвет, впечатляющие схватки между людьми и людьми и животными – всё это результаты работы мастеров спецэффектов, выполнивших работу безупречно качественно.

«Тарзан. Легенда»: Покажи мне свой торс

Радует глаз и главный герой – Александр Скарсгард в роли Джона Клейтона, большую часть фильма щеголяющий с голым торсом. Шведский актёр отлично справился с задачей сыграть вольного человека, тяготящегося необходимостью притворяться чопорным англичанином, однако в некоторых сценах он кажется совсем уж неживым и безэмоциональным. Если Тарзан – порождение дикой природы, тогда почему так мало выражает его лицо?

Джейн в исполнении 26-летней Марго Робби, на которую возложено много надежд в связи со скорым выходом кинокомикса «Отряд самоубийц», оказалась такой же «дикой», как её муж: родным домом она считает Африку и не желает покоряться или даже вести переговоры с персонажем Кристофа Вальца. Австриец, к слову, вызывает лёгкое ощущение дежавю, поскольку его капитан Ром – типичный злодей, которого мы уже видели в «Бесславных ублюдках» Тарантино и в последнем фильме о Джеймсе Бонде. Порадовал Сэмюэл Л. Джексон в комичной роли глуповатого и трусоватого Джорджа Уильямса, с которым связано большинство не всегда удачных гэгов ленты.

«Тарзан. Легенда»: Покажи мне свой торс

Нелинейно выстроенный сюжет о цивилизованном Тарзане перемежается флэшбеками, раскрывающими происхождение персонажа и историю его отношений с Джейн. В основном повествовании - сразу три параллельных сюжетных линии: Тарзан спасает Джейн, Тарзан спасает африканцев от рабства и капитана Рома, и Тарзан возвращается на родину. В дополнение к этому есть ещё и бледноватая история о том, что же вынудило героя перебраться из джунглей в туманный Альбион. Однако в конечном счёте ни одна из этих историй не была рассказана до конца, хотя и двигает повествование к финалу. Король джунглей теряется в старой как мир морали о том, что жизнь людей дороже алмазов.

Помнится, Дэвида Йейтса ругали за его видение последних эпизодов «Гарри Поттера», отмечая, что уж очень мрачными у него вышли эти картины. В «Тарзане» тоже отчётливо видна рука мастера. Дело не только в достаточно тёмнной цветокоррекции, делающей джунгли поразительно пугающими, но и в образе главного героя, который предстаёт совершенно обычным человеком. Он перестает считаться непорочным сыном природы, потому что способен на убийство. В то же время – он не «царь зверей» в этих джунглях, потому что уступает местным обитателям. Вот эта его заурядность делает и фильм совершенно рядовым, каких сотни. Остаётся надеяться на то, что на «Фантастических зверях» Йейтс отыграется.


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