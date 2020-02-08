«До встречи с тобой»: Амели рада смерти

Эвтаназийная мелодрама с Дейенерис Таргариен
Лу уволили из кафе после нескольких лет работы, и она обратилась на биржу труда в надежде, что в наши тяжёлые дни ей перепадёт хорошая работа. Ей повезло, поскольку местному влиятельному семейству вновь понадобилась сиделка для их сына-инвалида. Так девушка познакомилась с Уиллом, который устал бороться за существование после того, как его сбил мотоцикл, до такой степени, что подумывает об эвтаназии. У Лу есть полгода, чтобы вернуть парню тягу к жизни, и если у неё ничего не получится, то Уилл распрощается с этим миром...
«До встречи с тобой» Теа Шэррок
основан на популярном одноимённом романе английской писательницы и журналистки Джоджо Мойес
, разошедшемся полумиллионным тиражом уже в первые месяцы после выхода, вошедшем в список бестселлеров «Нью-Йорк таймс»
и переведённом на 31
язык. Сценарий к фильму написала сама автор, а для Шэррок
, ставившей ранее спектакли, лента стала дебютом в большом кино. И дабы не оплошать режиссёр собрала вокруг себя по-настоящему профессиональную команду: композитора Крэйга Армстронга
(«Мулен Руж»
), художника-постановщика Эндрю Макэлпайна
(«Пианино»
) и оператора Реми Адефаразина
(«Матч Пойнт»
). На главные роли были приглашены Эмилия Кларк
и Сэм Клафлин
, полюбившиеся многим зрителям после «Игры престолов»
и «Голодных игр»
соответственно. Компанию звёздам составили не менее талантливые актёры Дженна-Луиза Коулман
, Чарлз Дэнс
, Мэттью Льюис
и Джанет Мактир
, умудрившиеся не затеряться на фоне трагической истории и придать сюжету глубину. Так что с профессиональной точки зрения картина заслуживает если не восхищения, то хотя бы похвалы. К тому же история рассказана легко и без надрыва, несмотря на тяжёлую тему, соединив в себе сказочность «Амели»
и безудержное веселье «1+1»
.
Основная проблема этого непритязательного фильма осталась за кадром. Ведь за всей той милотой, показанной в ленте, скрывается одна довольно опасная мысль, которой озаботятся не совсем окрепшие умы и попросту глупые люди вроде того же Уилла, которого природа не наградила талантами Стивена Хокинга
взамен обездвиженного тела. Теперь ссылаясь на кризис некоторые недалёкие и легко внушаемые субъекты бросятся выполнять последнюю волю своих престарелых родителей и тяжелобольных братьев и детей, чтобы они больше не мучились. Достаточно заняться эвтаназийным туризмом, и вся проблема решена, - будут думать некоторые, отправляя своих родных в
ветеринарку на усыпление
страны, где разрешена эвтаназия.
Разумеется, создатели картины не хотели, чтобы их творение воспринимали как пропаганду самовольного ухода из жизни при помощи печально известного Доктора Смерти и ему подобных, но с этой темой всё-таки следует работать осторожно. Что, собственно, и постарались сделать Шэррок и Мойес
, сгладив все острые углы и оставив узаконенное умерщвление за кадром. Но осадочек-то остался...
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