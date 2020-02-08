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«До встречи с тобой»: Амели рада смерти

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8 февраля 2020
Эвтаназийная мелодрама с Дейенерис Таргариен

«До встречи с тобой»: Амели рада смерти

Лу уволили из кафе после нескольких лет работы, и она обратилась на биржу труда в надежде, что в наши тяжёлые дни ей перепадёт хорошая работа. Ей повезло, поскольку местному влиятельному семейству вновь понадобилась сиделка для их сына-инвалида. Так девушка познакомилась с Уиллом, который устал бороться за существование после того, как его сбил мотоцикл, до такой степени, что подумывает об эвтаназии. У Лу есть полгода, чтобы вернуть парню тягу к жизни, и если у неё ничего не получится, то Уилл распрощается с этим миром...

«До встречи с тобой» Теа Шэррок основан на популярном одноимённом романе английской писательницы и журналистки Джоджо Мойес, разошедшемся полумиллионным тиражом уже в первые месяцы после выхода, вошедшем в список бестселлеров «Нью-Йорк таймс» и переведённом на 31 язык. Сценарий к фильму написала сама автор, а для Шэррок, ставившей ранее спектакли, лента стала дебютом в большом кино. И дабы не оплошать режиссёр собрала вокруг себя по-настоящему профессиональную команду: композитора Крэйга Армстронга («Мулен Руж»), художника-постановщика Эндрю Макэлпайна («Пианино») и оператора Реми Адефаразина («Матч Пойнт»). На главные роли были приглашены Эмилия Кларк и Сэм Клафлин, полюбившиеся многим зрителям после «Игры престолов» и «Голодных игр» соответственно. Компанию звёздам составили не менее талантливые актёры Дженна-Луиза Коулман, Чарлз Дэнс, Мэттью Льюис и Джанет Мактир, умудрившиеся не затеряться на фоне трагической истории и придать сюжету глубину. Так что с профессиональной точки зрения картина заслуживает если не восхищения, то хотя бы похвалы. К тому же история рассказана легко и без надрыва, несмотря на тяжёлую тему, соединив в себе сказочность «Амели» и безудержное веселье «1+1».

«До встречи с тобой»: Амели рада смерти

Основная проблема этого непритязательного фильма осталась за кадром. Ведь за всей той милотой, показанной в ленте, скрывается одна довольно опасная мысль, которой озаботятся не совсем окрепшие умы и попросту глупые люди вроде того же Уилла, которого природа не наградила талантами Стивена Хокинга взамен обездвиженного тела. Теперь ссылаясь на кризис некоторые недалёкие и легко внушаемые субъекты бросятся выполнять последнюю волю своих престарелых родителей и тяжелобольных братьев и детей, чтобы они больше не мучились. Достаточно заняться эвтаназийным туризмом, и вся проблема решена, - будут думать некоторые, отправляя своих родных в ветеринарку на усыпление страны, где разрешена эвтаназия.

Разумеется, создатели картины не хотели, чтобы их творение воспринимали как пропаганду самовольного ухода из жизни при помощи печально известного Доктора Смерти и ему подобных, но с этой темой всё-таки следует работать осторожно. Что, собственно, и постарались сделать Шэррок и Мойес, сгладив все острые углы и оставив узаконенное умерщвление за кадром. Но осадочек-то остался...


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«До встречи с тобой»: Амели рада смерти фотографии
«До встречи с тобой»: Амели рада смерти фотографии
«До встречи с тобой»: Амели рада смерти фотографии
«До встречи с тобой»: Амели рада смерти фотографии
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обсуждение >>
№ 3
SandrO_Veles (Город-на-Неве)   31.05.2018 - 11:17
... Ну вот. После такой рецензии и смотреть даже стало неинтересно. Слишком уж предсказуемый сюжет) читать далее>>
№ 2
Ивица (Москва)   13.11.2017 - 06:15
Ничего себе осадочек! Да этот парень самый что ни на есть настоящий эгоист, переехавший катком своих непрекращающихся терзаний все чувства и попытки несчастных родителей облегчить его существование.... читать далее>>
№ 1
OlgaO   13.07.2016 - 22:31
Я бы сказала больше драма, чем мелодрама... До последней минуты надеялась, что она его уговорит... Фильм понравился, но осадок остался, предпочитаю фильмы с happy end-ом. читать далее>>
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