«Равные»: Будущее — скука

Стерильная антиутопия с Холтом и Стюарт
В не столь отдалённом будущем люди отказались от эмоций, дабы избежать сокрушительных вoйн и тяжёлых душевных переживаний. Мир превратился в стерильный хай-тек, а человечество полностью погрузилось в исследование космоса. Всё было бы хорошо, если бы не одно заразное заболевание, прозванное «Синдромом Общественной Сознательности» (то есть SOS), которое возвращает инфицированному чувства. Сайласу не повезло — его одолел сей недуг, но девушка Ниа, скрывавшая от всех свой страшный диагноз в течение года, раскрыла ему глаза на то, что эмоции — не болезнь, а человеческая сущность. И теперь влюблённые должны избежать возвращения в мир бесчувственности и стерильности...
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«Равные»
«Равные» Дрэйка Доремуса
представляют собой антиутопию в духе «1984»
и «Гаттаки»
, в которых отдельные индивиды восставали против Системы. Местами в сюжете проскальзывают вкрапления из «Ромео и Джульетты»
, целью каковых являлось усиление драматизма предложенной нам ситуации. Особенно ярко это выразилось в финале, где Сайлас чуть было не покончил с собой, узнав про «гибель» Ниа. Но, к сожалению, это не придало обаяния данной картине.
От Доремуса
, чья лента «Как сумасшедший»
завоевала главный приз на фестивале «Сандэнс», мало кто ожидал, что он снимет такое банальное и скучное кино. Стерильность здесь въелась не только в антураж, но и в лица главных героев. Кристен Стюарт
вновь, как и в «Сумерках»
, предстала в образе влюблённой с каменным лицом, а Николаса Холта
и вовсе неожиданно видеть настолько деревянным и безжизненным. И это не дань сценарию Нэйтана Паркера
, а явный просчёт режиссёра, не сумевшего уловить в футуристическом мире море скрытых мотивов и желаний. Не говоря уж про оставшиеся за кадром остросоциальные темы и вопросы, поскольку Доремус
обошёлся без полемики с мастерами, затрагивавшими мир утопий, и попросту поведал малоинтересную историю любви на фоне белоснежных зданий.
Не спасли картину и талантливые австралийцы Гай Пирс
и Джеки Уивер
, которым ранее лишь парой штрихов удавалось создать объёмные характеры. Здесь они лишь статисты, подвластные эмоциям двух неинтересных центральных персонажей, которым следовало оставаться бездушными, а не представлять миру свои серенькие душонки.
В итоге, перед нами футуристическая картина, лишённая хоть какой-либо эмоциональной встряски и попыток ответить на важные вопросы. Сюжет ленты явно рассчитан на молодёжную аудиторию, вот только подача материала усыпит даже стойкого киномана.
«Равные»
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