Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Ледниковый период: Столкновение неизбежно»: Во всём виновата белка

Спутник телезрителя >>
20 апреля 2019
Анимационная франшиза добирается до космоса, но не предлагает ничего нового

«Ледниковый период: Столкновение неизбежно»: Во всём виновата белка

Не сидится на месте белке Скрэту. До такой степени, что она в погоне за жёлудем умудряется запустить летающую тарелку, до поры до времени скрывавшуюся в толще льда, и отправиться в далёкий-предалёкий космос. Там, на неведомых просторах, космический корабль благополучно сталкивается с астероидом, и тот, изменив свой установленный курс, отправился прямо в сторону планеты Земля, на которой как раз в этот момент Мэнни и Элли празднуют годовщину своей свадьбы, а их дочка Персик собирается выйти замуж за забавного мамонта Джулиана. Но сильный метеоритный дождь и надвигающаяся опасность в виде огромного камня с небес оказали влияние на их радужные планы, и теперь им предстоит при помощи полубезумного Бака не только спастись от гибели, но и спасти свои родные края...

Пятый «Ледниковый период» за авторством Майка Турмейера и Галена Т. Чу продолжает темы и сюжет предыдущих частей популярной анимационной франшизы. Здесь вам и опасное путешествие, и проблемы отцов и детей, и смирение перед неизбежным взрослением своего чада, и любовь. В общем, всё то, на чём держится данная серия помимо неизбывных гэгов, постмодернистских ассоциаций и колоритных персонажей.

«Ледниковый период: Столкновение неизбежно»: Во всём виновата белка

Разумеется, как и в предыдущих частях, здесь появились новые герои. В частности, за Баком охотится трио злобных летающих ящеров, оперением похожих на попугаев. А ближе к финалу участники спасательной экспедиции знакомятся с помолодевшими жителями древнего астероида: пленительной Франсин, в которую моментально влюбился Сид, просветлённым гуру Шангри-ламой и изумрудным кроликом Тедди, воспылавшим страстью к бабушке Сида. Все они сыграли цементирующую роль в сюжете, и под занавес юный зритель получает ещё больше любимых героев.

Основной проблемой всех анимационных серий вроде «Ледникового периода» является тот неоспоримый факт, что с каждым разом сюжет всё более предсказуемый, шутки менее смешные, а продолжительность всё те же полтора часа. Зачастую всё самое смешное можно увидеть в роликах и короткометражках, из-за чего аниматорам давно пора ограничиваться лишь ёмкими историями. Ведь что мы запомнили из пятой части? Правильно, полёт Скрэта в космосе. А остальное, к сожалению, затерялось в буйстве красок. Впрочем, многих, я думаю, сей расклад вполне устраивает, потому как главное - это встреча с полюбившимися героями. А остальное уж как-нибудь можно пережить.


версия для печати
Ссылки по теме
Рецензии:
«Ледниковый период 3: Эра динозавров»
«Ледниковый период 4: Континентальный дрейф»
Поиск по меткам
Американское киноАнимацияМакс Милиансиквел
персоны
Вадим ГалыгинАльбина ДжанабаеваАнтон КомоловКуин ЛатифаДжон ЛегуизамоДэнис ЛириДженнифер ЛопесНик ОффермэнКеке ПалмерДжон ПауэллСаймон ПеггУонда СайксШон Уильям СкоттОльга Шелест
фильмы
Ледниковый период: Столкновение неизбежно

фотографии >>
«Ледниковый период: Столкновение неизбежно»: Во всём виновата белка фотографии
«Ледниковый период: Столкновение неизбежно»: Во всём виновата белка фотографии
«Ледниковый период: Столкновение неизбежно»: Во всём виновата белка фотографии
«Ледниковый период: Столкновение неизбежно»: Во всём виновата белка фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Ирина Цывина
17 апреля ушла из жизни актриса Ирина Цывина.

День рождения >>

Андрей Войновский
Владимир Долинский
Насиба Зейналова
Константин Лавроненко
Павел Луспекаев
Гия Перадзе
Александр Чевычелов
Екатерина Шенфельд
Максим Щёголев
Криспин Гловер
Брюс Кэбот
Джессика Лэнг
Райан О'Нил
Льюис Омар
Энди Серкис
Нина Фох
все родившиеся 20 апреля >>

Афиша кино >>

Нуреев. Белый ворон
биография, драма
Великобритания, Франция, 2018
Миллиард
боевик, комедия
Россия, 2019
Код Красный
биография, драма, триллер
Великобритания, 2019
После
мелодрама, экранизация, эротика
США, 2019
Гоген: В поисках утраченного рая
биография, исторический фильм
Италия, 2019
Ограбление по Фрейду
боевик, криминальный фильм, триллер
Венгрия, 2018
Проклятие плачущей
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пушистый шпион
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Германия, 2018
Домовой
комедия, семейное кино, фэнтези
Россия, 2019
Миа и белый лев
драма, семейное кино, фильм о животных
Франция, 2018
Хеллбой
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
США, 2019
Сверхъестественное
драма, научная фантастика, триллер
Канада, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен