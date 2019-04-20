«Ледниковый период: Столкновение неизбежно»: Во всём виновата белка

Анимационная франшиза добирается до космоса, но не предлагает ничего нового
Не сидится на месте белке Скрэту. До такой степени, что она в погоне за жёлудем умудряется запустить летающую тарелку, до поры до времени скрывавшуюся в толще льда, и отправиться в далёкий-предалёкий космос. Там, на неведомых просторах, космический корабль благополучно сталкивается с астероидом, и тот, изменив свой установленный курс, отправился прямо в сторону планеты Земля, на которой как раз в этот момент Мэнни и Элли празднуют годовщину своей свадьбы, а их дочка Персик собирается выйти замуж за забавного мамонта Джулиана. Но сильный метеоритный дождь и надвигающаяся опасность в виде огромного камня с небес оказали влияние на их радужные планы, и теперь им предстоит при помощи полубезумного Бака не только спастись от гибели, но и спасти свои родные края...
Пятый «Ледниковый период»
за авторством Майка Турмейера
и Галена Т. Чу
продолжает темы и сюжет предыдущих частей популярной анимационной франшизы. Здесь вам и опасное путешествие, и проблемы отцов и детей, и смирение перед неизбежным взрослением своего чада, и любовь. В общем, всё то, на чём держится данная серия помимо неизбывных гэгов, постмодернистских ассоциаций и колоритных персонажей.
Разумеется, как и в предыдущих частях, здесь появились новые герои. В частности, за Баком охотится трио злобных летающих ящеров, оперением похожих на попугаев. А ближе к финалу участники спасательной экспедиции знакомятся с помолодевшими жителями древнего астероида: пленительной Франсин, в которую моментально влюбился Сид, просветлённым гуру Шангри-ламой и изумрудным кроликом Тедди, воспылавшим страстью к бабушке Сида. Все они сыграли цементирующую роль в сюжете, и под занавес юный зритель получает ещё больше любимых героев.
Основной проблемой всех анимационных серий вроде «Ледникового периода»
является тот неоспоримый факт, что с каждым разом сюжет всё более предсказуемый, шутки менее смешные, а продолжительность всё те же полтора часа. Зачастую всё самое смешное можно увидеть в роликах и короткометражках, из-за чего аниматорам давно пора ограничиваться лишь ёмкими историями. Ведь что мы запомнили из пятой части? Правильно, полёт Скрэта в космосе. А остальное, к сожалению, затерялось в буйстве красок. Впрочем, многих, я думаю, сей расклад вполне устраивает, потому как главное - это встреча с полюбившимися героями. А остальное уж как-нибудь можно пережить.