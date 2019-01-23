«Стартрек: Бесконечность»: Кризис среднего космоса

Новая часть франшизы не может выбрать, быть ей серьезной драмой или ураганным экшном
Полдень, XXIII век. Команда звездолета «Энтерпрайз NCC-1701» бороздит глубокий космос, но романтикой фронтира тут и не пахнет: в долгом круизе члены экипажа успевают и помириться, и поругаться, капитан Кирк (Крис Пайн
) бродит по коридорам с кофейной кружкой на манер усталого офисного клерка, а потом запирается в капитанской каюте, чтобы в одиночестве выпить чего покрепче. Кирк уже на год старше погибшего отца-героя (Крис Хемсворт
), а кроме синяков и ощущения, что не посрамил память предка, так ничего и не нажито. У обычно безэмоционального первого помощника Спока (Закари Куинто
) тоже кризис: гибель родной планеты Вулкан заставляет его задуматься о продолжении рода, но с возлюбленной зеленокожей Ухурой (Зои Салдана
) получается не слишком кошерно (и они расстаются). Посреди этих мрачных дум «Энтерпрайз» по сигналу о помощи вылетает на новое задание, где столкнется с жестоким прошлым такой ладной либеральной утопии как Объединенная федерация планет.
Новый «Стартрек
» ожидаемо тряхнуло после того, как Джей Джей Абрамс
, снявший два предыдущих фильма, ушел с капитанского мостика франшизы в рубку «Звездных войн
» (сохранив, впрочем, продюсерское кресло). К 50-летию «Звездного пути» (сочиненного в 66-м экс-полицейским и экс-военным пилотом Джином Родденберри) подарок сомнительный, ведь именно Абрамс в 2009-м устроил триумфальный ребрендинг Кирку и его команде, но первое время кажется, что космоопера пережила потерю сравнительно легко и даст диснеевскому исполину прикурить. Занявший место постановщика тайванец Джастин Лин
, сделавший имя на линейке «Форсаж
» (с третьего по шестой), первым делом избавился от 35-миллиметровой пленки и фирменных абрамсовских бликов и пустил в ход запредельные полеты камеры. Другое нововведение - суетный монтаж, способный превратить ураганный экшн в совсем уж неразбериху, но тут Лина неожиданным образом подстраховали сценаристы Даг Юнг
(сериал «Банши
») и Саймон Пегг
- исполнитель роли инженера Скотти, гик и кумир гиков (не в последнюю очередь благодаря безбашенной трилогии Эдгара Райта
). Они превратили «Бесконечность» в драму о кризисе среднего возраста, снятую зачастую «в номерах», - прием, отличающий экономные научно-фантастические сериалы XX века (на телевидении в 60-х
все и началось). С другой стороны, там, где «Стартрек» выходит на свежий воздух и давит на газ, Лин заставляет оператора Стивена Ф. Уидона
парить как бабочку, а монтажеров крошить видеоряд на пчелиные соты.
Метафору фильм подсказывает сам: враги Федерации во главе с синекожим Краллом (будто укравший маску со склада «Вавилона 5
» Идрис Эльба
) существуют по принципу роя. Тут «Стартрек» повторяет излюбленный трюк: Кирк сталкивается не со вселенским злом или запутавшимся идеалистом (как свойственно «Звездным войнам»), а со столь же ответственным за команду лицом, ударившимся в крайность (такими же были и Неро
, и Хан
). Но если раньше капитан «Энтерпрайза» сначала взрослел
, а потом еще активнее мерился статусом
со Споком, то теперь оба вынуждены задуматься, а не пора ли завести семью - создать надежный тыл, просто продолжить род или внести вклад в общее дело целой расы (собственно, лишившихся дома вулканцев, например).
Пегг и Юнг пытаются рассказать об этих душевных метаниях через приключенческий сюжет на чужой планете, где одним будет не хватать динамики, а другим драмы - психологизм предсказуемо заваливается куда-то под капитанское кресло, отчетливо проступая лишь в двух сценах, обрамляющих очередную миссию «Энтерпрайза» невидимыми скобками. Серьезного изображения кризиса среднего возраста ждать, конечно, не стоило сразу: во вселенной «Стартрека» ответ опционально продиктован местной философией. Твоя семья, сынок, - это твой экипаж, а космос может жить в мире и согласии, что бы там ни говорили ветераны былых космических войн.
Серьезно отнестись к этой прекрасной максиме сложнее еще и от того, что «Бесконечность» Лина и «Бесконечность» Пегга - это два разных фильма под одной обложкой: разговорная драма, сочиненная по законам сериала полувековой давности, и «Форсаж» с инопланетными и футуристическими задниками. Но то, как они запальчиво друг друга перебивают, оказывается лучшей иллюстрацией хищных вещей XXI века. Это участившиеся трудности франшиз с историей и кризис гик-культуры: возможно, именно такие люди, как Пегг и Абрамс, действительно немного переоценили значимость фанатизма (в том числе и своего) для индустрии развлечений. Попутно в новом «Звездном пути» можно разглядеть аллюзию на страны третьего мира и лобовое столкновение примата силы с идеями либеральной космо-утопии Родденберри, которые за полвека не то чтобы успешно прижились (скандал по поводу новообретенной гомосексуальности Сулу
тут красноречив до смешного).
Развернуто говорить про это «Стартрек» не очень умеет, да и не слишком хочет: эзопов язык эскапистской фантастики в космосе, скорее, про помолчать в лифте о главном, а потом рвануть на рубежи, чтобы не задумываться, под Beastie boys
причинять всем добро, а потом понять какую-то очень простую, жизненно важную вещь. Ведь главная цель межзвездных перелетов - сами перелеты, а не мысли о бренном; оружие против неизведанного - дипломатия, а не кулаки. Даже разваливаясь на две части, «Бесконечность» этим заветам верна.