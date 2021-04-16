«Охотники за привидениями»: Фиг вам!

Заочно разозливший всех перезапуск культового фильма оказался умнее оригинала, но кому какое дело
«Вернитесь в место своего постоянного проживания
», - строго говорит шумерскому богу в финале «Охотников за привидениями» герой Дэна Эйкройда
от лица «округа, штата и города Нью-Йорк
». В этой фразе умещается не только ключевая мысль культовой и задорной, сделанной порой на коленке дилогии с Биллом Мюрреем
и призраками. Она же красноречиво объясняет, почему еще трейлер
перезапуска франшизы от Пола Фига
взорвал интернет: самый негативно воспринятый трейлер на youtube и одно из самых «заминусованных» видео за всю историю видео-хостинга. «Охотники за привидениями
» были безбашенной комедией, пропитанной консерватизмом от и до: в сущности, квартет нью-йоркцев, отвлекаясь на импровизацию и чуть замаскированные сальные шутки, старательно изгоняет (потусторонних) мигрантов из Большого яблока под довольное улюлюкание толпы. Фиг, считающийся отчасти продолжателем той комедийной традиции, дух франшизы уловил настолько точно, что его версия
тщательно работает с каждым элементом культовой дилогии тридцатилетней давности. Это снятое «под 80-е» кино с безусловным уважением к оригиналу, но и издевающееся над ним просто на каждом шагу: в первую очередь, над той самой мигрантской линией и запредельным патриотизмом по отношению к Нью-Йорку. Про гендерные роли все стало понятно еще на стадии кастинга, но в «перевертыше» Фига персонажи-мужчины тоже неплохо прописаны, в отличие от первоисточника, где не только героиням, но и, например, Уинстону Зедмору (Эрни Хадсон
), харизма актера пыталась заменить рисунку роли.
«Охотники за привидениями»: смотреть фильм онлайн
Итак, 2016-ый, Нью-Йорк. Во дворце-музее робкий экскурсовод, округляя глаза, рассказывает про трагедию богатой семьи: дочь сошла с ума и перерезала всю прислугу, а после десятилетий домашнего ареста так и осталась в родном подвале в качестве призрака. Когда страшная байка оказывается реальностью, представители музея мчатся к Эрин Гилберт (Кристен Уиг
) - автору книги про «призраков из прошлого», которая теперь пытается преподавать физику в Колумбийском университете и страшно боится, что научный труд про паранормальное выйдет ей боком. Книга тем временем уже давно лежит в интернете - спасибо соавтору Эбби Йейтс (Мелисса МакКарти
), - и Гилберт отправляется в подвал другого университета, чтобы разобраться с бывшей подругой. Та к этому моменту уже провела ряд экспериментов, а ее новый соратник - взбалмошный гений Гольцман (уморительная Кейт Маккиннон
) - наклепала полезных для ловли привидений девайсов. Встреча с призраком из дома-музея зажигает в троице былые мечты, а команда охотниц вскоре доукомплектовывается благодаря чернокожей работнице метро Пэтти (Лесли Джонс
) и разумному манекену Кевину (выдающийся комедийный Крис Хемсворт
), нанятому в качестве секретаря.
Голубой мечтой подростка тут и не пахнет: бадди-муви про квартет не самых глупых обывателей, заслуживших славу своим сомнительным хобби, осталось в 80-х. Фиг же просто счищает романтизирующую персонажей шелуху, выкручивает резкость шуток про секс и отходы жизнедеятельности, присутствовавшие и в оригинале, а заодно направляет взор новых «Охотников за привидениями» не вовне, а внутрь. Если оригинальная дилогия боролась со зловредными мигрантами в лице шумерского бога или духа кровожадного правителя Молдавии и Карпатии (эдакий лысоватый Дракула), то в перезапуске - с духами американской истории: геноцид индейцев, призраки отцов основателей, сожженые на электрическом стуле итальянцы, развращенные богачи времен сильного классового неравенства.
Фиг заложил настоящую бомбу, заменив все консервативные винтики «Охотников» либеральными, и это фанатам оригинальной дилогии, разумеется, страшно не понравилось уже заочно. Хотя бы потому, что подростки страшно консервативны, а внутренний подросток, когда дело касается культовых артефактов, дремать отказывается и рвется наружу. Именно эмоции мешают рассмотреть, с какой дотошностью Фиг и его соавтор Кэти Дипполд
работают с многочисленными деталями (камео, правда, подкачали, а переизбыток шуток про эктоплазму - проблема, скорее, родовая). Ну а то, что картина смешная, бодрая, но абсолютно не выдающаяся - это уже наследие угодившего в нерв оригинала: прохладно принятый «Призрачный патруль
», объединивший в себе «Охотников» и «Людей в черном
», продемонстрировал, что метафора мигрантов из другого измерения немного изжила себя. Хотя сейчас, казалось бы, актуальна как никогда.
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