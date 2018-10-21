ревью

«Отряд самоубийц»: Бей своих, чтобы чужие боялись

Военный шутер выйдет 20 ноября на PS4, Xbox One и РС.

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«Школа Жизни»

Сирота Поль вместе с старым браконьером узнает много нового о жизни и природе.