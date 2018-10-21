«Отряд самоубийц»: Бей своих, чтобы чужие боялись

Семейный боевик про суперзлодеев на страже порядка
Суровая афроамериканка из разведслужбы Аманда Уоллер (Виола Дэвис
) встречается с ответственными лицами из Пентагона, чтобы обсудить одну авантюру. По тюрьмам страны сидят без дела суперзлодеи высшей пробы, а недавняя кончина Супермена
заставляет больше переживать о безопасности страны и даже планеты. Уоллер предлагает сформировать из «металюдей» (людей со сверхспособностями) подпольную банду аутсайдеров, которая будет выполнять за правительство всю грязную работу. Таких негодяев, если что, не жалко сделать козлами отпущения или пустить в расход. Пентагон, получив в качестве демонстрации навыков секретную папку из Тегерана, дает добро - и на свет появляется Отряд самоубийц, состоящий из киллеров и психопатов (иногда - два в одном). Несмотря на беснующегося на свободе Джокера (Джаред Лето
), первой целью злодейского спецотряда оказывается один из его участников, решивший поставить планете ноль.
Компашка подобралась на загляденье: есть сбрендивший от любви к Джокеру психиатр Харли Куинн (Марго Робби
); легко воспламеняющийся Эль Диабло (Джей Эрнандес
); меткий, как черт, нерадивый папаша Дэдшот (Уилл Смит
); ведьма Чародейка (Кара Делевинь
), чей возраст близится к семи тысячам лет, а тело на самом деле принадлежит молодой ученой Джун Мун. Командовать этой ватагой посчастливилось полковнику Рику Флагу (Юэль Киннаман
), возлюбленному Мун, у которого на кепке - зеркально отраженный флаг США, а в помощниках - японка Катана (Карен Фукухара
), потерявшая мужа. Подробно перечислять всех участников отряда нет особой нужды: новая картина Дэвида Эйра
не пожалела времени представить их во всей красе. Однако биографии персонажей крайне примечательны: «Отряд самоубийц
», всю рекламную кампанию прикидывавшийся задорным боевиком про людей без сердца, оказался историей про семью. Таковой для злодеев с богатым прошлым оказывается тот самый, столь ненавистный поначалу отряд.
Студия Warner bros. и принадлежащее ей издательство DC Comics по аналогии с тандемом Disney/Marvel запоздало начали конструировать свою киновселенную по мотивам комиксов, и «Отряд самоубийц» оказался третьей частью этого мегаломанского проекта. Если первые две главы снял визионер Зак Снайдер
(«Человек из стали
» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
»), то «Отряд» достался крепкому постановщику Дэвиду Эйру, ранее занимавшегося только брутальными боевиками про бравых парней (его предыдущий проект - «Ярость
» с Брэдом Питтом
). Решение закономерное, если вспомнить, что первые самостоятельные комиксы про Suicide Squad, написанные Джоном Отстрандером
, вдохновлялись телесериалом «Миссия невыполнима
» и «Грязной дюжиной
». Правда, топливом для фильма послужил совсем уж посредственный перезапуск комикс-линейки пятилетней давности, где слабый сюжет компенсировался развеселой и кровавой мечтой подростка. Только рейтинг у картины не такой жесткий, как Эйр обычно привык.
В сумме это дало поразительный эффект: семейное кино про отпетых негодяев с дурацкими прозвищами, которые два часа концентрированно страдают из-за внутренней драмы с большой буквы (потеря мужа, семьи, возлюбленной или опеки над дочерью). Эйр-сценарист вдобавок умудрился так увлечься персонажами и дележом экранного времени между ними по справедливости, что историю разорвало на лоскуты, а никто из героев не вышел за пределы заданного в первые минуты шаблона. С таким подбором характерных артистов и ярких фигурок не составило бы труда избежать беды, не умудрись режиссер еще и снять самый медлительный боевик как минимум этого года. Камера российского оператора Романа Васьянова
с холодным профессионализмом фиксирует, как лента плетется от одной локации до другой, а весь заявленный в трейлерах экшн в промо-роликах оказался смонтирован гораздо бодрее.
С трудом доползая до финала, «Отряд самоубийц» не прекращает держать фигу в кармане: помимо дел семейных Эйра очень интересует отношения метазлодеев и государства. Последнее, прикрываясь угрозой терроризма, с холодной головой совершает гораздо более страшные преступления, чем наемник Дэдшот или психопат Джокер. И если у отпетых негодяев шанс на искупление еще есть, так как бьется у них в груди трепетное сердце, то у государства шансов на такую авто-амнистию маловато. И тут лента снова промахивается - с интонацией. Темнота ни на секунду не сгущается настолько, чтобы воспринять все это всерьез. Смеяться, впрочем, тоже особенно не хочется.
«Отряд самоубийц
» в прокате с 4 августа
.
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