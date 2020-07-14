«Джульетта»: С широко закрытыми губами

Педро Альмодовар возвращается к кино о женщинах
Стареющая, но по-прежнему прекрасная испанка Джульетта (Эмма Суарес
) вместе с возлюбленным Лоренцо (Дарио Грандинетти
) собирается переехать в Лиссабон. Однако планам пары не суждено сбыться, потому что в один прекрасный день героиня случайно встречает Беатрис (Мишель Хеннер
), подругу детства своей дочери Антии, о которой ничего не слышала вот уже 12 лет. Беатрис рассказывает Джульетте, что её дочь была замечена в родном городе, у неё двое детей и полный порядок. Столкновение с прошлым заставляет Джульетту кардинальным образом поменять планы: она бросает Лоренцо, снимает квартиру в доме, где когда-то жила с Антией, и усаживается писать исповедальное письмо дочери, чтобы разобраться в ошибках, которые она совершила в молодости.
«Джульетта»
- драма одного из самых известных испанских режиссёров Педро Альмодовара
, лауреата двух премий «Оскар» и постановщика таких картин, как «Всё о моей матери»
, «Разомкнутые объятия»
, «Дурное воспитание»
и других. В основу новой ленты легли рассказы канадской писательницы Элис Манро - лауреата Нобелевской премии по литературе. Северный темперамент первоисточника просочился и в экранизацию: на протяжении всего фильма герои проявляют сдержанность чувств, умело скрывают эмоции и тем самым ломают стереотип о горячих, экспрессивных испанцах.
Первоначально лента должна была называться «Молчание», и этот заголовок как нельзя лучше иллюстрирует источник бед главной героини. Она молчит, когда к ней подсаживается мужчина в поезде (что приводит к трагедии), молчит, когда необходимо выяснить отношения с мужем (что также приводит к трагедии), молчит, когда её отец встречает другую женщину после смерти жены (и снова трагедия). В конце концов, замкнувшись в себе, утонув в проблемах, которые она сама себе и создала, Джульетта теряет связь с самым близким человеком - дочерью. Антия переняла у матери манеру молчать и не проявлять чувств открыто. Недополучив материнской любви, она начинает искать её в других вещах: сближается с подругой (и тут вскользь проходит излюбленная Альмодоваром ЛГБТ-тема), а потом и вовсе, дождавшись совершеннолетия, уезжает из дома и пропадает на 12 лет, так и не поговорив с Джульеттой, не высказав ей всё, что накопилось.
Джульетте проще говорить о литературе, о художественном замысле, метафорах и прочих тропах и фигурах речи. Она запросто общается со своими учениками, но не может решиться на разговор с родными. Это, в свою очередь, приводит к неразрешённым конфликтам, которые губят и героиню, и дорогих ей людей. В очередной раз виртуозно препарируя женскую душу, Альмодовар показывает, чего не хватает женщине, когда у неё всё есть. А не хватает самого элементарного - слов и желания, как бы это избито не звучало, - работать над своим отношением с окружающими людьми.
Не торопясь к развязке, история развивается лениво, то и дело демонстрируя фирменный стиль режиссёра - яркий, броский (алый цвет заметен буквально в каждом кадре). Довольно в картине и аллегорий (например, о божественном происхождении человека), всевозможных знаков и символов (например, бегущий рядом с поездом олень). Прекрасные Эмма Суарес и Адриана Угарте
, несмотря на некоторую внешнюю сдержанность, прекрасно передали страсть, бушующую в глубине души Джульетты, а уже игравшая у Альмодовара Росси де Пальма
смогла за малый отрезок экранного времени внушить и доверие, и ужас. Очаровательно, что после экспериментальных картин «Кожа, в которой я живу»
и «Я очень возбуждён»
в «Джульетте» Альмодовар вернулся к такой родной для себя теме драматичной жизни женщины.
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