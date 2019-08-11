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«Пит и его дракон»: Зеленый змий добра

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11 августа 2019
Беззубая сказка с Карлом Урбаном в роли не очень хорошего дровосека

«Пит и его дракон»: Зеленый змий добра

Пятилетний Пит (Оакс Фигли) едет с родителями за приключениями по лесной дороге, читая вслух детскую книжку про пёсика «Эллиот потерялся». Метнувшийся под колеса олень становится причиной автокатастрофы, растерянный мальчуган углубляется в чащу, но стать добычей волков новоиспеченному сироте не позволяет невесть откуда взявшийся мохнатый дракон. Пит нарекает того Эллиотом, и у них завязывается тесная трогательная дружба в духе Маугли и Балу. Шесть лет спустя заросшего и самую малость одичавшего отрока обнаруживает Натали (Уна Лоренс), дочь лесного рейнджера Грэйс (Брайс Даллас Ховард). Так Пит знакомится с небольшим городком на севере США, где ходят легенды про драконов, пожилой, но все еще бодрый отец Грэйс (Роберт Рэдфорд) рассказывает детворе о своей встрече с огнедышащим исполином, а ее будущий муж и отец Натали (Уэс Бэнтли) на пару с грубоватым братом Гэвином (Карл Урбан) рулит вырубкой лесов (такой вот семейный парадокс). Пока все недоумевают, откуда мог взяться мальчишка, Эллиот, у которого аллергия на человеческие технику и технологии, ищет потерявшегося друга. Когда дракона увидят суровые лесорубы, Гэвин возглавит охоту на добродушного гиганта.

«Пит и его дракон» - не самое очевидное звено в череде диснеевских редизайнов собственных сказок: оригинальный мюзикл «Дракон Пита», где компанию живым актерам составлял рисованный мультяшный ящер, вышел на экраны в 1977-м, получил две номинации на «Оскар» за разного рода песенные заслуги, но в корпус детской классики так и не попал. Спустя сорок лет лента Дона Чаффи, уже в 78-м снявшего одну из частей «Лэсси», выглядит совсем разваливающейся на порой откровенно идиотские скетчи, а анимацией среди людей сейчас никого не удивишь: на том стоят и стоять будут все крупнобюджетные блокбастеры. Удивляет готовность крупной студии звать на такие проекты независимых режиссеров.

«Пит и его дракон»: Зеленый змий добра

Постановщиком «Пита» назначили Дэвида Лоури, сценариста и монтажера (он сводил каррутовскую «Примесь»), пару лет назад срежиссировавшего неплохую драму «В бегах» с Кэйси Аффлеком и Руни Марой. Там были семидесятнические поля Техаса, в «Пите» Лоури досталась северная глухомань - в общем, тоже местечко для американской утопии (в изводе детской сказки попросту неизбежной). Славное доинформационное безвременье (ни у кого нет даже старенького мобильного телефона), кто не рубит лес, тот его защищает, дети собираются в кружок вокруг старика, у Натали очаровательный свитер крупной вязки, у ее по-хипстерски бородатого отца - красная рубашка в квадратах, у матери Грэйс - самые понимающие глаза на свете. «Пит и его дракон» ни за что не пройдут тест Бэкдел, а первый закономерный вопрос к истории: простите, но где здесь нормальный антагонист? Трогательного Урбана хватило на пятиминутное злодейство в духе Клейтона из диснеевского же мультфильма про Тарзана, а потом детская утопия затянула и его.

Лоури, понимая все слабости сюжета, трудится над фактурой: вытачивает облик каждого персонажа (рубашки, кофты, очки, компас), складывает видеоряд в простейшие резные узоры, какие украшают деревянные окна или зеркальные рамы. То же происходит с повествованием: невзрослеющая история про взросление в сердцевине, по краям - орнамент экологического блокбастера, между ними - виньетки на тему Маугли, Тарзана, «Одного дома», «Моста в Терабитию». Провоцирующий на сентиментальность с первых минут, «Пит и его дракон» выделяется наивностью и простодушием - свойствами, по большей части перекочевавшими из большого кино на телевидение, но и оттуда вытесненными сериальной новой жестокостью. Беззубая уютность этой сказки может служить объяснением, почему так произошло.


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«Пит и его дракон»: Зеленый змий добра фотографии
«Пит и его дракон»: Зеленый змий добра фотографии
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