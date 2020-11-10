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«Капитан Фантастик»: Отче наш

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10 ноября 2020
Вигго Мортенсен растит шестерых очень умных детей

«Капитан Фантастик»: Отче наш

Бородатый многодетный отец Бен Кэш (Вигго Мортенсен) живет с шестью разновозрастными, но еще не совершеннолетними детьми в лесу: охотится на оленей, потрошит дичь, моется в озере, наказывает читать классическую литературу (например, «Лолиту»), квантовую теорию и историю США. Утопию интеллектуального нон-комформизма нарушает телефонный звонок в баре, куда Бен заходит с некоторой периодичностью: умерла его жена, мать всех Кэшей и со-основатель проекта «Уолден, или жизнь в лесу». На похороны «сумасшедшую» семейку не приглашают, но они весело загружаются в фамильный автобус и едут по бескрайним дорогам родины - с северо-западного побережья до Нью-Мексико. По пути дети (три сына и три дочери) узнают, что мир не такое эрудированное и разумное место, как может показаться, если между охотой и драками на ножах читать Ноама Хомского.

«Капитан Фантастик»: смотреть фильм онлайн бесплатно

Вторую после «28 спален» режиссерскую работу артиста Мэтта Росса (он играл безумного хирурга в первом сезоне «Американской истории ужасов» и Гэвина Белсона в «Кремниевой долине») показали на фестивале американского независимого «Санденс», а потом наградили за режиссуру в «Особом взгляде» Каннского кинофестиваля. Первую четверть «Фантастик» действительно напоминает крепенькую инди-драму с претензией: бородатый Мортенсен, солнечные блики в лесу, камера в упор расстреливает оленя, фокусируясь на глазах и шерсти зверя, семейство похоже на секту, дети уже рассуждают о вещах, о которых их сверстники вряд ли задумаются вообще когда-нибудь. Дальше Росс потащит персонажей в далекую сатирическую прогулку, где покажет, почему от приставок дети обывателей тупеют и как правильно грабить магазин (потому что капитализм и государство это плохо). Закончит же он и вовсе на примиряющей ноте: социализация это важно, конформизм полезен в меру, давайте не лезть в бутылку.

«Капитан Фантастик»: Отче наш

«Капитан Фантастик», кажется, этим дуракавалянием многих и подкупил: Мортенсен в красном пиджаке, семейство Кэш с подручными средствами лабает кавер на I shall be released на языческом обряде похорон, друзья семьи тихо седеют, когда Бен разливает даже самым маленьким чадам вино и откровенно говорит о смерти (мать с биполярным расстройством покончила с собой), девочка с большими глазами интересуется, а чем именно это вы убили курицу, которую мы едим, старший сын-троцкист, тайком поступивший в дюжину лучших университетов, падает на колени с предложением свадьбы перед первой попавшейся девицей на стоянке любителей автомобильных путешествий. Из одной крайности «Фантастик» бросает в другую: от замешанного на интересе к «высокому» нон-конформизма с отцом на грани одержимости и тирании - к семейной идиллии (надо думать, конъюнктурной). Ну то есть фильм, в общем-то, себя предает - и радоваться этому довольно проблематично, потому что все встречные и поперечные «нормальные люди» - если не костные зануды, то, прямо скажем, идиоты.

По-настоящему такому исходу радуется только средний сын, которому игровая приставка нравится больше, чем именной нож, празднование Дня Ноама Хомского или разговоры о прочитанном. Надрывному и бородатому Мортенсену, которого режиссеры повадились посылать в разных направлениях с целями если не экзистенциальными, то драмедийными, тоже жаловаться особенно не на что, хотя новых высот после сотрудничества с Кроненбергом он так и не достиг. Про «Фантастика» же важно понимать, что это «Маленькая мисс Счастье» для квази-умных: Росс задает идеалистические вопросы и дает на них какие-то очевидные ответы, просто забрасывая зрителей тем, что входит по его представлению в арсенал очень умного человека. Так как и сам режиссер с этими понятиями не очень понимает, что делать, наверно, стоило и сразу сделать лицо попроще.


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28 спаленАмериканская история ужасовКапитан ФантастикКремниевая долинаМаленькая мисс Счастье

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