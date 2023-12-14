Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Афера под прикрытием»: Хайзенберг среди чужих

Спутник телезрителя >>
14 декабря 2023

Обстоятельный кинорассказ про спецоперацию

«Афера под прикрытием»: Хайзенберг среди чужих

На дворе 80-е прошлого века. Оперативник Роберт Мейзур (Брайан Крэнстон), всю жизнь проработавший под прикрытием, собирается после чуть было не сорвавшейся операции на пенсию, но его напарник Эмир (Джон Легуизамо) очень некстати вышел на след, обещающий вывести к верхушке колумбийского наркокартеля, а может и к самому Пабло Эскобару. Начальница Бонни Тишлер (Эми Райан) разрешает Мейзуру развернуть полномасштабную операцию, для чего ему придётся перевоплотиться в несуществующего на самом деле продажного банкира Боба Музеллу, обзавестись при живых жене и детях эффектной невестой Кэти (Дайана Крюгер) и устроить фальшивую свадьбу, дабы собрать на ней большинство влиятельных людей, связанных с наркобизнесом...

Смотреть онлайн «Афера под прикрытием»
«Афера под прикрытием» Брэда Фурмана основана на реальных событиях, да и Мейзур является легендарной фигурой, повлиявшей на моральный облик Штатов 80-х. Но сама картина далека от исторических фактов, в чём можно легко убедиться, если покопаться в литературе. В ней много вымысла, хотя и правды достаточно, чтобы поверить в то, что несколько человек сумели одержать верх над приспешниками Эскобара.

«Афера под прикрытием»: Хайзенберг среди чужих

Лента Фурмана представляет собой микс всего того, что мы видели ранее: от «Крёстного отца» до «Операции "Арго"», а Крэнстон неоднократно заставляет вспомнить про сериал «Во все тяжкие», где Уолтер Уайт выдавал себя не за того, кем являлся. Правда, в отличие от Хайзенберга, Мейзур предстаёт стопроцентно положительным героем с устойчивым моральным стержнем. Но и его постигла штампованная дилемма, поскольку к некоторым преступникам он вместе с Кэти всё-таки проникся симпатией. Да и как ею не проникнуться, если Роберто Алькаино в исполнении Бенджамина Брэтта для россиян озвучил Сергей Чонишвили, а его жену сыграла блистательная испанка Елена Анайя.

Главным достоянием данного остросюжетного криминального фильма с элементами триллера и мелодрамы является актёрский состав. Помимо Крэнстона, Брэтта и Анайи, в памяти оседают образы, воплощённые Джоном Легуизамо, Дайаной Крюгер, Эми Райан и Джозефом Гилганом. Первый и вовсе обеспечил себе бенефис (что и немудрено при таланте Легуизамо), а Крюгер убедительно смотрелась в роли начинающего оперативника. Стоит также отметить небольшой эпизод с Майклом Паре в образе Барри Сила и незабываемую Олимпию Дукакис, сыгравшую тётушку Мейзура. Впрочем, практически вся актёрская команда предстала в наилучшем виде, за что следует сказать спасибо и Крэнстону, и Фурману.

«Афера под прикрытием»: Хайзенберг среди чужих

Нельзя сказать, что это кинематографическая вершина, но дурной «Аферу» язык не повернётся назвать. Для того, чтобы привлечь зрительское внимание, здесь есть всё: интрига, обаятельные персонажи, продуманный сюжет и хэппи-энд. А вот критического отношения к рассказываемым событиям явно не хватает, хотя Алькаино некоторые мысли и озвучил вслух. Впрочем, здесь это и не важно, так как перед нами очередная сказка про победу добра над злом.


версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Следите за новостями зарубежных сериалов и масскульта в нашем паблике Geek edition

Статьи:
15 фильмов августа'16
20 фильмов лета: от Аллена до Ярмольника
Поиск по меткам
Американское киноМакс Милиан
персоны
Джейсон АйзексЭлена АнайяСимон АндреуЭнди БекуитЧик БернхардБенджамин БрэттЮл ВаскесДжозеф ГилганОлимпия ДукакисБрайан КрэнстонДиана КрюгерДжон ЛегуизамоАрт МаликМитчелл МалленДэниел МэйсДжулиет ОбриРубен ОчандианоМайкл ПареДжино ПиччаноЭми РайанСаид ТагмауиБилл ТаймониЧезаре ТауразиСергей Чонишвили
фильмы
Афера под прикрытием

фотографии >>
«Афера под прикрытием»: Хайзенберг среди чужих фотографии
«Афера под прикрытием»: Хайзенберг среди чужих фотографии
«Афера под прикрытием»: Хайзенберг среди чужих фотографии
«Афера под прикрытием»: Хайзенберг среди чужих фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Андрей Константинов
13 декабря ушёл из жизни журналист, писатель Андрей Константинов.

День рождения >>

Пётр Бакшеев
Сергей Барковский
Владимир Дараганов
Агнесса Зелтыня
Софья Лебедева
Елизавета Нилова
Дарья Сагалова
Игорь Черницкий
Семён Шкаликов
Джейн Биркин
Синтия Гибб
Дэн Дейли
Ли Ремик
Ди Уоллес
Йоланта Фрашиньская
Ванесса Энн Хадженс
все родившиеся 14 декабря >>

Афиша кино >>

Крецул
биография, драма, спортивный фильм
Литва, Молдова, Россия, Турция, 2023
Более странно, чем в раю
драма, комедия
США, ФРГ, 1984
Заклятие. Зарождение зла
мистика, фильм ужасов
Аргентина, 2023
Контроль
боевик, триллер
Великобритания, 2023
Манюня: Новогодние приключения
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Моя жена — киллер
боевик, триллер
США, Франция, 2023
Отцы
комедия
Россия, 2023
Гномы: Новогодний беспредел
комедия, фильм ужасов
Норвегия, 2023
Долгожданный рассвет
драма, исторический фильм
Италия, 2023
Контрабандистки
боевик, криминальный фильм
Южная Корея, 2023
Костолом
боевик, триллер
США, 2023
Новогодний шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?