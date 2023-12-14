«Афера под прикрытием»: Хайзенберг среди чужих

Обстоятельный кинорассказ про спецоперацию
На дворе 80-е прошлого века. Оперативник Роберт Мейзур (Брайан Крэнстон
), всю жизнь проработавший под прикрытием, собирается после чуть было не сорвавшейся операции на пенсию, но его напарник Эмир (Джон Легуизамо
) очень некстати вышел на след, обещающий вывести к верхушке колумбийского наркокартеля, а может и к самому Пабло Эскобару. Начальница Бонни Тишлер (Эми Райан
) разрешает Мейзуру развернуть полномасштабную операцию, для чего ему придётся перевоплотиться в несуществующего на самом деле продажного банкира Боба Музеллу, обзавестись при живых жене и детях эффектной невестой Кэти (Дайана Крюгер
) и устроить фальшивую свадьбу, дабы собрать на ней большинство влиятельных людей, связанных с наркобизнесом...
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«Афера под прикрытием»
«Афера под прикрытием» Брэда Фурмана
основана на реальных событиях, да и Мейзур является легендарной фигурой, повлиявшей на моральный облик Штатов 80-х. Но сама картина далека от исторических фактов, в чём можно легко убедиться, если покопаться в литературе. В ней много вымысла, хотя и правды достаточно, чтобы поверить в то, что несколько человек сумели одержать верх над приспешниками Эскобара.
Лента Фурмана
представляет собой микс всего того, что мы видели ранее: от «Крёстного отца»
до «Операции "Арго"»
, а Крэнстон
неоднократно заставляет вспомнить про сериал «Во все тяжкие»
, где Уолтер Уайт выдавал себя не за того, кем являлся. Правда, в отличие от Хайзенберга, Мейзур предстаёт стопроцентно положительным героем с устойчивым моральным стержнем. Но и его постигла штампованная дилемма, поскольку к некоторым преступникам он вместе с Кэти всё-таки проникся симпатией. Да и как ею не проникнуться, если Роберто Алькаино в исполнении Бенджамина Брэтта
для россиян озвучил Сергей Чонишвили
, а его жену сыграла блистательная испанка Елена Анайя
.
Главным достоянием данного остросюжетного криминального фильма с элементами триллера и мелодрамы является актёрский состав. Помимо Крэнстона
, Брэтта и Анайи, в памяти оседают образы, воплощённые Джоном Легуизамо
, Дайаной Крюгер
, Эми Райан
и Джозефом Гилганом
. Первый и вовсе обеспечил себе бенефис (что и немудрено при таланте Легуизамо
), а Крюгер
убедительно смотрелась в роли начинающего оперативника. Стоит также отметить небольшой эпизод с Майклом Паре
в образе Барри Сила и незабываемую Олимпию Дукакис
, сыгравшую тётушку Мейзура. Впрочем, практически вся актёрская команда предстала в наилучшем виде, за что следует сказать спасибо и Крэнстону
, и Фурману
.
Нельзя сказать, что это кинематографическая вершина, но дурной «Аферу»
язык не повернётся назвать. Для того, чтобы привлечь зрительское внимание, здесь есть всё: интрига, обаятельные персонажи, продуманный сюжет и хэппи-энд. А вот критического отношения к рассказываемым событиям явно не хватает, хотя Алькаино некоторые мысли и озвучил вслух. Впрочем, здесь это и не важно, так как перед нами очередная сказка про победу добра над злом.
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