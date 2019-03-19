Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Тайная жизнь домашних животных»: Лап четыре, хвост один

Спутник телезрителя >>
19 марта 2019
Все удовольствия в одном флаконе и толстый-толстый слой шерсти

Что происходит с домашними животными, когда хозяев нет дома? Масса всего интересного: они ходят друг к другу в гости, устраивают вечеринки и попадают в невероятные приключения. Обычно все мирно и безопасно, но иногда…

«Тайная жизнь домашних животных»: Лап четыре, хвост один

Главный герой мультфильма пес Макс без ума от своей хозяйки. Они живут душа в душу, играют, гуляют и вместе любуются видами ночного Нью-Йорка – до тех пор, пока в доме Макса не появляется соперник – огромная вульгарная лохматая псина по имени Дюк. Макс быстро понимает, что с таким соседом ему не ужиться и переходит к решительным действиям по изгнанию соперника из дома и жизни своей любимой хозяйки. Впрочем, Дюк изгоняться совершенно не намерен: в результате серии выпадов друг против друга обе собаки оказываются на улице, сталкиваются с разъяренными котами, попадают в руки отловщиков собак, затем - в подземный город брошенных животных и, конечно же, по ходу всех этих приключений становятся друзьями.

«Тайная жизнь домашних животных», вышедшая на российские экраны неожиданно раньше, чем было заявлено, - это, конечно, фильм-компиляция. Во время просмотра вспоминаются и «История игрушек» (части 1 и 3), и «Смывайся», и «Болт», и «101 далматинец», и еще десяток анимационных лент. При этом компиляция довольно эклектичная, ибо авторы эксплуатируют, кажется, все приемы, наработанные анимационным кино за годы своего существования: от демонстрации шикарных урбанистических пейзажей до вставных номеров с ожившими сосисками, эквилибристических клоунад на бельевых веревках, цитат из американской киноклассики и сцен-пародий на прекраснодушные моралите детских картин последнего десятилетия.

«Тайная жизнь домашних животных»: Лап четыре, хвост один

В то же время режиссеры Крис РеноГадкий Я») и Ярроу Чейни умудряются сочетать все это так легко, ненавязчиво, нигде не выходя за рамки хорошего вкуса и здравого смысла, что смотреть фильм – сущее удовольствие. Он получился одновременно красивым и смешным, динамичным и неглупым, довольно интригующим в целом и с хорошо прописанными деталями. Здесь множество очаровательных характеров: начиная от злобного маленького пушистого зайчика, руководящего брошенными животными, до огромного пуделя, чинно слушающего при хозяине классическую музыку и врубающего тяжелый рок сразу после его ухода из дома, или ястреба по имени Тиберий, страстно извиняющегося за свои хищнические замашки в момент знакомства со «сладкой» белой Гиджет, или сама Гиджет – милейший померанцкий шпиц – девочка-соседка Макса, беззаветно в него влюбленная и отправляющаяся его спасать, когда Макс исчезает из дома. Хороша в этом мультфильме даже массовка: разномастные уличные коты, бросающиеся на Макса и Дюка, жители царства брошенных животных (в их числе: крокодилы, аспид и еще много удивительных зверей), голуби.

Одним словом, «Тайная жизнь домашних животных» хоть и не войдет в список 100 лучших мультфильмов всех времен и народов, однако несомненно составит удовольствие для многих юных (и не очень) зрителей. Особенно в дождливые августовские дни, которые обещает нам Гидрометцентр.


версия для печати
Ссылки по теме
«Тайная жизнь домашних животных» стала самым прибыльным фильмом
Самые ожидаемые мультфильмы 2019 года
Поиск по меткам
Американское киноАнимацияМария Терещенко
фильмы
101 далматинецГадкий яИстория игрушекИстория игрушек: Большой побегСмывайсяТайная жизнь домашних животных

фотографии >>
«Тайная жизнь домашних животных»: Лап четыре, хвост один фотографии
«Тайная жизнь домашних животных»: Лап четыре, хвост один фотографии
«Тайная жизнь домашних животных»: Лап четыре, хвост один фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юрий Шиллер
17 марта ушёл из жизни режиссёр Юрий Шиллер.
Юлия Началова
16 марта скончалась певица Юлия Началова.
Игорь Иванов
14 марта ушёл из жизни оператор Игорь Иванов.

День рождения >>

Николай Басканчин
Артём Быстров
Виктор Громов
Марина Игнатова
Елизавета Кононова
Оксана Коростышевская
Сабира Кумушалиева
Валерий Леонтьев
Нино Чхеидзе
Урсула Андрес
Эбби Браммелл
Гленн Клоуз
Коннор Триннир
Брюс Уиллис
Джейк Уэбер
Луи Хэйворд
все родившиеся 19 марта >>

Афиша кино >>

Плейбой под прикрытием
боевик, комедия, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2018
Другой
фильм ужасов
Ирландия, 2018
Балканский рубеж
военный фильм, драма
Россия, Сербия, 2019
В объятиях лжи
драма, триллер
Ирландия, США, 2018
Вертолёты
Россия, 2018
Волшебный парк Джун
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Испания, США, 2019
Закатать в асфальт
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Канада, 2019
Королевский корги
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Бельгия, 2019
Стёртая личность
биография, драма, экранизация
США, 2018
Трезвый водитель
комедия, приключения
Россия, 2019
Первая республика
драма, исторический фильм
Россия, 2018
Русское краткое. Выпуск 3
драма, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен