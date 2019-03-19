«Тайная жизнь домашних животных»: Лап четыре, хвост один

Все удовольствия в одном флаконе и толстый-толстый слой шерсти
Что происходит с домашними животными, когда хозяев нет дома? Масса всего интересного: они ходят друг к другу в гости, устраивают вечеринки и попадают в невероятные приключения. Обычно все мирно и безопасно, но иногда…
Главный герой мультфильма пес Макс без ума от своей хозяйки. Они живут душа в душу, играют, гуляют и вместе любуются видами ночного Нью-Йорка – до тех пор, пока в доме Макса не появляется соперник – огромная вульгарная лохматая псина по имени Дюк. Макс быстро понимает, что с таким соседом ему не ужиться и переходит к решительным действиям по изгнанию соперника из дома и жизни своей любимой хозяйки. Впрочем, Дюк изгоняться совершенно не намерен: в результате серии выпадов друг против друга обе собаки оказываются на улице, сталкиваются с разъяренными котами, попадают в руки отловщиков собак, затем - в подземный город брошенных животных и, конечно же, по ходу всех этих приключений становятся друзьями.
«Тайная жизнь домашних животных
», вышедшая на российские экраны неожиданно раньше, чем было заявлено, - это, конечно, фильм-компиляция. Во время просмотра вспоминаются и «История игрушек» (части 1
и 3
), и «Смывайся
», и «Болт
», и «101 далматинец
», и еще десяток анимационных лент. При этом компиляция довольно эклектичная, ибо авторы эксплуатируют, кажется, все приемы, наработанные анимационным кино за годы своего существования: от демонстрации шикарных урбанистических пейзажей до вставных номеров с ожившими сосисками, эквилибристических клоунад на бельевых веревках, цитат из американской киноклассики и сцен-пародий на прекраснодушные моралите детских картин последнего десятилетия.
В то же время режиссеры Крис Рено
(«Гадкий Я
») и Ярроу Чейни
умудряются сочетать все это так легко, ненавязчиво, нигде не выходя за рамки хорошего вкуса и здравого смысла, что смотреть фильм – сущее удовольствие. Он получился одновременно красивым и смешным, динамичным и неглупым, довольно интригующим в целом и с хорошо прописанными деталями. Здесь множество очаровательных характеров: начиная от злобного маленького пушистого зайчика, руководящего брошенными животными, до огромного пуделя, чинно слушающего при хозяине классическую музыку и врубающего тяжелый рок сразу после его ухода из дома, или ястреба по имени Тиберий, страстно извиняющегося за свои хищнические замашки в момент знакомства со «сладкой» белой Гиджет, или сама Гиджет – милейший померанцкий шпиц – девочка-соседка Макса, беззаветно в него влюбленная и отправляющаяся его спасать, когда Макс исчезает из дома. Хороша в этом мультфильме даже массовка: разномастные уличные коты, бросающиеся на Макса и Дюка, жители царства брошенных животных (в их числе: крокодилы, аспид и еще много удивительных зверей), голуби.
Одним словом, «Тайная жизнь домашних животных» хоть и не войдет в список 100 лучших мультфильмов всех времен и народов, однако несомненно составит удовольствие для многих юных (и не очень) зрителей. Особенно в дождливые августовские дни, которые обещает нам Гидрометцентр.