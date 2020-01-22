«Спарта»: Я у твоих ног

Фильм, который лег в первом раунде
Около года назад на экраны вышла российская лента «Воин», авторы которой, по сути, пересказали сюжет американской картины «Боец», подкорректировав его с учетом российских реалий. Создатели нового фильма «Спарта» пошли по аналогичному пути – однако теперь провести параллели с каким-либо определенным импортным продуктом сложнее. Лента напоминает сразу все фильмы о спортсмене, оказавшемся на дне, но сумевшем вновь подняться к поверхности (в частности, также вышедшего в 2015-м «Левшу»).
Мастер по боям без правил Николай (Николай Кудряшов
, он же постановщик фильма) сразу после получения чемпионского титула дает по физиономии встреченному в баре хаму и отправляется в тюрьму на три года. Выйдя на свободу, герой обнаруживает, что его бывшая девушка предпочла нового чемпиона, а он сам находится не в той форме, чтобы продолжать заниматься любимым делом (то есть эффектно бить оппонентов на ринге). Впрочем, мучиться из-за невостребованности Николаю долго не пришлось: очень скоро он завел роман с певицей (автор и исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова
) и, заручившись поддержкой друзей, принял участие в турнире по «Спарте» - новому виду командных состязаний. Где он, разумеется, победил (к тем, кто сейчас начнет возмущаться из-за спойлеров, хочется обратиться со встречным вопросом: найдутся ли такие зрители, у которых возникают хотя бы слабые сомнения в победе Николая?).
В первом абзаце упоминалась лента «Левша», главную роль в которой исполнил Джейк Джилленхол
, но давайте будем честны: сравнивать эту картину с работой Кудряшова – раздавать последней незаслуженные комплименты. Авторы «Спарты», кажется, пытались экранизировать знаменитую фразу «Это Спарта!» из «300 спартанцев
» Зака Снайдера
– и исключительно ею же и вдохновлялись. Ну и что с того, что в ленте Кудряшова нет ни греков, ни персов; в конце концов, в экранизации настольной игры «Морской бой» тоже обошлись без расчерченной на клетки бумаги. Сценарий «Спарты» позволяет спортивным комментаторам энергично цитировать Снайдера, но при этом уделяет минимум внимания конфликтам, характерам, жизненным обстоятельствам и прочим деталям, без которых не может получиться нормальная драма – хоть спортивная, хоть романтическая. Благодаря чему Николай победил на «Спарте»? Да просто победил и все: ни изматывающие тренировки, ни процесс преодоления себя в фильме не показаны. Как сложились его отношения с певицей? Опять же - просто сложились, и не лезьте с глупыми вопросами. Впрочем, на экране связь между героями меньше всего похожа на роман, отсутствует, что называется, химия (а также внятная актерская игра), так что, может, и нет никаких отношений?
Если с общечеловеческими аспектами в случае со «Спартой» все понятно, то со спортивными дело обстоит несколько сложнее. Чтобы оценить, насколько реалистичными получились матчи, наверно, нужно обладать определенными специальными знаниями. Другое дело, что соревнования по более простой дисциплине, видеоиграм, в фильме вышли просто смехотворными (актерам, кажется, порекомендовали с максимальной скоростью нажимать все имеющиеся на джойпадах кнопки). Возможно, сражениям на ринге повезло больше, и они получились вполне похожими на настоящие; с точки же зрения рядового зрителя поединки вышли такими же вялыми и невыразительными, как и все прочие составляющие картины, включая любовную линию. Кстати, о лирике: в саундтрек «Спарты» входит не только вышеупомянутая песня «Я у твоих ног», но и дуэт Власовой с Григорием Лепсом
. Это заставляет задуматься о том, как именно авторы фильма представляют свою целевую аудиторию (по всей видимости, о молодежи речи не идет).
«Спарта» - кино, которое абсолютно не за что хвалить. Впрочем, и ругать его неприятно – все равно, что конфету у ребенка отнимать или делать гадость человеку, который слабее тебя. Лента Кудряшова могла бы выбрать тихую телевизионную судьбу, ее бы показали на каком-нибудь канале, скорее всего – не в прайм-тайм. Внимание бы обратили единицы, критики бы не последовало, а некоторым числом поклонников картина бы обзавелась. Но фильм решили выпустить на большие экраны – и теперь остается только исступленно кричать, перефразируя царя Леонида: «Это ПРОКАТ!» В смысле, сами виноваты.
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