«Ночные стражи»: И снова треснул мир напополам

Новое российское фэнтези с литовским режиссером, лысым Ярмольником и старым сюжетом
«Жил-был на свете Антон Городецкий
»… Точнее, Паша (Иван Янковский
). Работал курьером, плохо спал. Однажды поехал отвозить очередной заказ и невольно стал свидетелем схватки добра со злом. Точнее - вампиров со специальным отделом «Н» (от слова «нечисть»). Начальник этого засекреченного подразделения по фамилии Гамаюн (Леонид Ярмольник
) рассказал Паше, что столица нашей родины прямо-таки кишит существами из русских народных сказок – от василисков до леших, – и что задача его команды, базирующейся в московском метро, их контролировать. А еще, что Паша – иной. Точнее «рубежник
», то есть обладает особым чутьем на упырей (именно так здесь называют вампиров, это же не американское кино!). Они, к слову, совсем распоясались, подняли из гроба своего тысячелетнего правителя (Михаил Евланов
) и теперь разыскивают ему невесту. Ею должна стать певица Дана (Любовь Аксенова
), еще одна древняя вампирша (упырша?), которую Паша видел во сне и в которую влюбился с первого взгляда. И которую только он из всех людей может найти раньше вампиров - благодаря тому самому шестому чувству. В общем, добро пожаловать в «Ночные стражи
», мальчик. Осторожно, двери закрываются, всем выйти из сумрака.
Говоря о фильме Эмилиса Веливиса
, хочется называть вещи своими именами: все эти рубежники, упыри, отдел «Н», разбросанные по до боли знакомому сюжету, режут слух. Почти так же сильно, как отчетливый прибалтийский акцент, с которым тут говорят вампиры. Попытка вот так в лоб поделить «хороших» и «плохих» на русских и нерусских и увязать все происходящее с фольклором выглядит неубедительной – скорее, уж издержки переозвучки или влияние литовского режиссера. Мифология «Ночных стражей» формально очень близка к мифологии «Дозоров
», однако картине не достает глубины – черно-белый мир, без единой тени. Ее не отбрасывает даже якобы сложная романтическая линия с участием героя и антигероини, полюбивших друг друга за 3 секунды экранного времени - и навсегда.
Новое российское фэнтези на деле не такое уж и новое, хотя авторы старательно пытаются удивить зрителя. Например, добавляя старого доброго юмора: тут леший-Верник
бродит, птица-Гамаюн насвистывает мелодию из «Я шагаю по Москве
», вспоминают «Людей в черном
», но иронии, а уж тем более самоиронии, все равно маловато. Зато есть брутальный лысый Ярмольник, который ходит в черном кожаном плаще (действие происходит летом) и умеет вытаскивать собственный глаз, сложные декорации, вроде зеркальной комнаты и вагона метро, пластический грим Евланова (здесь бледного остроухого блондина со взором горящим) и хип-хоп саундтрек. А еще относительно открытый финал с заделом на вторую часть.
Выглядит все это с одной стороны дорого – агенты отдела «Н» вооружены до зубов и красиво сражаются с пестро раскрашенными злодеями в замедленной съемке. С другой - вторично, даже для такого неосвоенного отечественным кинематографом жанра как фэнтези. Словно набивший оскомину вид на Москву-Сити (да, здесь он тоже присутствует), мелькающий фоном в каждом втором российском фильме. Радует одно: в кои-то веки наше кино копирует само себя, а не зарубежное.
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