Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Ночные стражи»: И снова треснул мир напополам

Спутник телезрителя >>
2 декабря 2019
Новое российское фэнтези с литовским режиссером, лысым Ярмольником и старым сюжетом

«Ночные стражи»: И снова треснул мир напополам

«Жил-был на свете Антон Городецкий»… Точнее, Паша (Иван Янковский). Работал курьером, плохо спал. Однажды поехал отвозить очередной заказ и невольно стал свидетелем схватки добра со злом. Точнее - вампиров со специальным отделом «Н» (от слова «нечисть»). Начальник этого засекреченного подразделения по фамилии Гамаюн (Леонид Ярмольник) рассказал Паше, что столица нашей родины прямо-таки кишит существами из русских народных сказок – от василисков до леших, – и что задача его команды, базирующейся в московском метро, их контролировать. А еще, что Паша – иной. Точнее «рубежник», то есть обладает особым чутьем на упырей (именно так здесь называют вампиров, это же не американское кино!). Они, к слову, совсем распоясались, подняли из гроба своего тысячелетнего правителя (Михаил Евланов) и теперь разыскивают ему невесту. Ею должна стать певица Дана (Любовь Аксенова), еще одна древняя вампирша (упырша?), которую Паша видел во сне и в которую влюбился с первого взгляда. И которую только он из всех людей может найти раньше вампиров - благодаря тому самому шестому чувству. В общем, добро пожаловать в «Ночные стражи», мальчик. Осторожно, двери закрываются, всем выйти из сумрака.

Говоря о фильме Эмилиса Веливиса, хочется называть вещи своими именами: все эти рубежники, упыри, отдел «Н», разбросанные по до боли знакомому сюжету, режут слух. Почти так же сильно, как отчетливый прибалтийский акцент, с которым тут говорят вампиры. Попытка вот так в лоб поделить «хороших» и «плохих» на русских и нерусских и увязать все происходящее с фольклором выглядит неубедительной – скорее, уж издержки переозвучки или влияние литовского режиссера. Мифология «Ночных стражей» формально очень близка к мифологии «Дозоров», однако картине не достает глубины – черно-белый мир, без единой тени. Ее не отбрасывает даже якобы сложная романтическая линия с участием героя и антигероини, полюбивших друг друга за 3 секунды экранного времени - и навсегда.

«Ночные стражи»: И снова треснул мир напополам

Новое российское фэнтези на деле не такое уж и новое, хотя авторы старательно пытаются удивить зрителя. Например, добавляя старого доброго юмора: тут леший-Верник бродит, птица-Гамаюн насвистывает мелодию из «Я шагаю по Москве», вспоминают «Людей в черном», но иронии, а уж тем более самоиронии, все равно маловато. Зато есть брутальный лысый Ярмольник, который ходит в черном кожаном плаще (действие происходит летом) и умеет вытаскивать собственный глаз, сложные декорации, вроде зеркальной комнаты и вагона метро, пластический грим Евланова (здесь бледного остроухого блондина со взором горящим) и хип-хоп саундтрек. А еще относительно открытый финал с заделом на вторую часть.

Выглядит все это с одной стороны дорого – агенты отдела «Н» вооружены до зубов и красиво сражаются с пестро раскрашенными злодеями в замедленной съемке. С другой - вторично, даже для такого неосвоенного отечественным кинематографом жанра как фэнтези. Словно набивший оскомину вид на Москву-Сити (да, здесь он тоже присутствует), мелькающий фоном в каждом втором российском фильме. Радует одно: в кои-то веки наше кино копирует само себя, а не зарубежное.


версия для печати
Ссылки по теме
Неудержимые: 10 фильмов про бокс
Сабина Ахмедова: «За веянием моды стоит желание быть причастным к своему времени»
Поиск по меткам
Наталия ГригорьеваРоссийские фильмыфэнтези
персоны
Любовь АксёноваЭмилис ВеливисИгорь ВерникМихаил ЕвлановИван ЯнковскийЛеонид Ярмольник
фильмы
Люди в чёрномНочной ДозорНочные стражиЯ шагаю по Москве

фотографии >>
«Ночные стражи»: И снова треснул мир напополам фотографии
«Ночные стражи»: И снова треснул мир напополам фотографии
«Ночные стражи»: И снова треснул мир напополам фотографии
«Ночные стражи»: И снова треснул мир напополам фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Lexx   2.09.2016 - 23:47
В принципе, фильм неплохой. Есть, конечно, подражание "Дозорам", что особенно заметно в начале по титрам. Другой недостаток: он переполнен мемами и шаблонными фразами, призванными, видно, показать,... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Валентин Гидулянов
28 ноября ушёл из жизни художник-постановщик Валентин Гидулянов.
Стефан Данаилов
27 ноября ушёл из жизни болгарский актёр Стефан Данаилов.

День рождения >>

Нина Антонова
Юрий Багинян
Александр Давыдов (IV)
Мария Капустинская
Александр Кузнецов
Михаил Разумовский
Владимир Фекленко
Сергей Чирков
Руслан Щедрин
Деннис Кристофер
Люси Лью
Бритни Спирс
Хюб Стапель
Уоррен Уильям
Рэй Уолстон
Джули Харрис
все родившиеся 2 декабря >>

Афиша кино >>

21 мост
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Война токов
биография, драма, исторический фильм
США, 2017
Пароль: Хаус
научная фантастика, триллер
Испания, 2018
Рождество на двоих
комедия, мелодрама
Великобритания, 2019
Тёмная ночь
драма
США, 2016
Эспен в поисках Золотого замка
приключения, фэнтези
Норвегия, Чехия, 2019
Аэронавты
биография, драма, приключения
Великобритания, США, 2019
Встреча с Горбачёвым
биография, исторический фильм
Великобритания, Германия, США, 2018
Зверь
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2019
Конец сезона
мелодрама, триллер
Россия, 2019
Простой карандаш
драма
Россия, 2019
Решала. Нулевые
драма, триллер
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен