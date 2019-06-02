«Джейсон Борн»: Профанация Борна

«Джейсон Борн» (вот так просто, без лишних подзаголовков) — пятая картина известной франшизы и своего рода фильм-камбэк. Режиссерское кресло снова занял Пол Гринграсс (он поставил три из четырех предыдущих лент), главную роль опять исполняет Мэтт Дэймон (в предыдущей серии в центре внимания оказался персонаж Джереми Реннера, а герой Дэймона появлялся только на экранах компьютеров). Однако возвращения двух ключевых участников оказалось не достаточно для того, чтобы вдохнуть во франшизу новую жизнь.
Хакер Никки Парсонз (Джулия Стайлз
) прибывает на секретный слет компьютерных гениев в Рейкьявике, где быстренько умудряется получить дистанционный доступ к базе ЦРУ и скачать засекреченную информацию, касающуюся молодости Борна. При том, что Джейсон, как известно, пустился в бега, и спецслужбы весь предыдущий фильм не могли обнаружить его, девушка выходит на след бывшего агента без проблем. Оповестив Борна о том, что ему стоит покопаться в прошлом и разобраться в отношениях с главой ЦРУ Дьюи (Томми Ли Джонс
), Никки погибает, поймав пулю црушного снайпера-наемника (Венсан Кассель
). Расследовать обстоятельства смерти отца и собственной вербовки Джейсону приходится по большей части самостоятельно. Неожиданную поддержку он получает разве что от молодой амбициозной сотрудницы ЦРУ Хезер Ли (Алисия Викандер
) — но она, похоже, преследует какие-то собственные цели.
Афины, Берлин, Лондон, Лас-Вегас; перестрелки, рукопашные бои, автомобильные погони (в том числе и такая, в которой в расход идут машины в количестве, достаточном для обеспечения полноценным автопарком трех-четырех других полнометражек); секреты, заговоры, размышления на тему информационной безопасности. На первый взгляд кажется, что в «Джейсоне Борне» есть абсолютно все составляющие качественного современного триллера. Но если приглядеться, обнаруживается какой-то механический подход Гринграсса к созданию фильма: создается ощущение, что он просто составил список самых актуальных элементов и двигался строго по нему, проставляя галочки у каждой строки. Дело тут даже не во вторичности (хотя сильно оригинальным нового «Борна» не назовешь), а в том, что кино получилось без фантазии, без авантюризма (и это при том, что главный герой — агент ЦРУ в бегах), без изобретательности и совсем без юмора. Это добротная, но не увлекательная лента.
Честно говоря, даже Дэймон, у которого харизмы, пожалуй, побольше, чем у Реннера, часто выглядит обескураженным и безучастным. Впрочем, быть таким ему предписывает сценарий: по сюжету, Борн сконцентрирован и силен, когда дело доходит до мордобоя, но теряется в любой другой ситуации. С Джейсоном контрастирует Хезер Ли — женщина целеустремленная, самоуверенная, предельно собранная; хочется отметить, что назначение на эту роль Викандер можно считать главной заслугой продюсеров картины. Алисия с легкостью справляется с поставленными задачами (в прошлом она выполняла трюки и сложнее, и интереснее), если где-то в глубинах «Борна» и прячутся зачатки иронии — то они в характере ее героини.
Невозмутимое лицо Хезер не дает понять, насколько серьезно она относится к происходящему; порой она настолько естественно выдает предельно нелепые реплики, что возникает ощущение: за бесстрастной маской прячется понимающая ухмылка самой Викандер. И — да, «Джейсон Борн» - довольно глупое кино. Понятно, что раскрывать всю подноготную ЦРУ в летнем блокбастере никто не станет. Вместо этого киношных агентов оснащают технологиями, приемами и навыками, которые эффектно смотрятся на экране, но не очень дружат с логикой.