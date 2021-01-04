«Очень плохие мамочки»: В гостях хорошо, а дома дети

Джон Лукас и Скотт Мур, когда-то написавшие одну из самых успешных «взрослых» комедий текущего века («Мальчишник в Вегасе»), теперь решили провести исследование на тему роли матери в современном обществе. В получившемся сценарии, видимо, поднимались столь важные для авторов вопросы, что Мур и Лукас решили самостоятельно заняться постановкой картины.
Эми (Мила Кунис
) воспитывает двух детей-школьников, работает на полставки в компании, укомплектованной наглыми хипстерами, свободное время тратит на приготовление завтраков, посещение родительских собраний, поездки с отпрысками на кружки и секции и прочую рутину. Нет, она не мать-одиночка, просто ее супруг и отец детей Майк (Дэвид Уолтон
) – человек, скажем так, не слишком ответственный. Однажды у Эми лопается терпение: она решает, что раз не имеет сил и навыков, присущих идеальной матери, ей остается только стать мамашей плохой. То есть никаких больше выполненных за детей домашних заданий, завтраки спиногрызы пусть тоже учатся делать самостоятельно, а мама тем временем будет развлекаться в компании двух новых подруг, Карлы (Кэтрин Хан
) и Кики (Кристен Белл
), привлекая недовольные взгляды тех родительниц, что пока не успели узнать и полюбить вкус свободы.
В «Очень плохих мамочках
», придуманных и снятых двумя мужчинами, наблюдается любопытная расстановка сил. Военные действия разворачиваются между женщинами и другими женщинами. Например, Майк, супруг Эми, находится более-менее на периферии, да и вообще он – персонаж не злокозненный, а скорее просто нелепый. В то же время, настоящим антагонистом – коварным, злопамятным, жестоким – становится другая мать, глава школьного родительского комитета Гвендолин (Кристина Эпплгейт
). То есть авторы как бы намекают, что если не все, то очень многие мамские проблемы в мамском же кругу и рождаются, а окружающий мир со всем его несовершенством просто рядом стоял. Интересно, как бы на ту же тему высказались не кинематографисты, а психологи.
Впрочем, речь идет о комедии от сценаристов «Мальчишника в Вегасе», так что копать слишком глубоко, пожалуй, не стоит. Если же оценивать сравнительно поверхностно, можно смело сказать, что у Мура и Лукаса получилась удачная комедия. Есть действительно смешные эпизоды, остроумные реплики, хорошая актерская работа (отметить стоит не только Кунис, Хан и Белл, но и играющую дочку Эми 13-летнюю Уну Лоуренс
– складывается ощущение, что эта девочка в ближайшее время всем еще покажет). В общем-то, концентрация удачных находок тут ничуть не ниже, чем в других современных комедиях. У ленты «Соседи: на тропе войны 2
», еще одной недавней истории о (совсем юных) женщинах, уходящих в отрыв, «Мамочки» и вовсе выигрывают: картина Лукаса и Мура – изобретательней и чуть оригинальней.
Правда, заглавие фильма, особенно усиленное в русскоязычном варианте словом «очень», кажется не вполне подходящим. Дело в том, что Мур и Лукас, рассуждая о сакральном, не хотят рисковать и осваивать опасные территории. Разве что экспедиция Эми, Карлы и Кики в супермаркет напоминает о «Мальчишнике». В остальном же «плохие» мамочки выглядят скорее нормальными женщинами, позволившими наконец немного расслабиться и себе, и детям. Другими словами, экстравагантных диких выходок от героинь этой комедии ожидать не стоит.
На финальных титрах наконец-то становится понятно, что авторы и цели, в общем-то, преследовали другие: не шокировать зрителей, а растрогать. Картина завершается серией мини-интервью, которые исполнительницы главных ролей дают в компании с собственными настоящими мамами. Понятно, что это тоже своего рода рекламный ход, но не умилиться невозможно. И все претензии к некоторой непоследовательности фильма, а также к его вторичности сами собой отпадают: очевидно же, что намерения у Мура и Лукаса были самые лучшие.
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