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«Девятая жизнь Луи Дракса»: Мама, кома, я

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21 января 2021
Печальный триллер про семейные отношения

«Девятая жизнь Луи Дракса»: Мама, кома, я

Специалист по заболеваниям мозга и детской коме Аллан Паскаль (Джейми Дорнан) пытается разгадать тайну девятилетнего мальчика Луи Дракса (Эйден Лонгуорт), притягивающего несчастья. Ребенок впал в кому после падения с прибрежных скал - известно, что на место, где произошла трагедия, Луи приехал с родителями на семейный пикник в честь жня рождения, а дальше ничего не понятно. Ребенок без сознания, мать (хичкоковская блондинка Сара Гадон) немного не в себе, а отчим (Аарон Пол) вообще сбежал. Полиция пытается выяснить, повредил ли Луи себя сам, или стал жертвой жестокого обращения отчима?

Рассказ ведется от лица бессознательного мальчика. В начальных кадрах он плывет в глубине голубого океана и говорит, что пережил уже восемь несчастных случаев, едва не приведших к смерти: от падения люстры в детскую кроватку до укуса паука и удара током - и называет себя удивительно невезучим ребенком. Находясь в коме, Луи ничего не может рассказать полиции, но разум способен пролить свет на случившееся. В это верят доктор Паскаль, который постоянно находится рядом с пациентом, и мать мальчика Натали, с которой у Луи есть мистическая связь. По крайней мере, она так говорит, а доктор верит, с каждым днем все больше поддаваясь смешанному чувству влечения и сострадания к Натали - то печальной и хрупкой, то бьющейся я в истерике, а то соблазнительной и роковой. Начинаются странности: влюбчивый доктор видит кошмары, потом получает письма от имени юного Дракса, а затем и вовсе каким-то образом его поступки переплетаются с мыслями и воспоминаниями самого Луи.

«Девятая жизнь Луи Дракса»: Мама, кома, я

Часть этих воспоминаний присутствует в виде ретроспективных сцен, в которых ребенок общается с отцом или посещает детского психолога (Оливер Платт). Тот пытался раскрыть парадокс притягивающего неприятности ребенка, очевидно связанный с его сложными взаимоотношениями дома, но затем курс терапии был прерван. Флэшбэки их сеансов являются интересными звеньями картины: в них Луи обнаруживает нелицеприятные проблемы своей психики, рассказывая, например, о том, как и почему убивал своих хомяков (Распутина I, II и III, соответственно). Есть и взгляд с другого ракурса – коматозные видения мальчика, в которых фигурирует неряшливого вида монстр, облепленный морскими водорослями.

В основе картины «Девятая жизнь Луи Дракса» - роман Лиз Йенсен, адаптированный Максом Мингеллой. Режиссером стал француз Александр Ажа, известный хоррор-специалист, начинавший карьеру среди постановщиков «нового французского экстремизма», но со временем удалившиеся в иную степь. История, которую он решил рассказать на этот раз, полна не только лжи и предательств, но и романтики. Она оказалась настолько нетипична для мастера, что многие фанаты его не приняли, обвинив в несерьезности. Действительно, заявленная атмосфера «Шестого чувства» и намеки на мистические способности ребенка на первых минутах фильма (мальчик умер и был мертв два часа, но внезапно задышал, когда его привезли на вскрытие) развиваются вяло: из-за спины триллера выглядывают детектив, немного нуар, немного черная комедия, а доминирует здесь и вовсе семейная драма. На все (ну почти все) странные явления найдутся разумные ответы и жизненные выводы: любовь из жалости - это тупик, а причина трагедии - не совсем идеальные, с некоторыми отклонениями, хотя и вполне любящие родители.

Особенно расстраивает любителей адреналина финал, и вовсе меланхоличный, вышибающий слезу. Ведь в нем даже неприятное чудовище оказывается ангелом-хранителем, доброжелательным другом мальчика, проводником по таинственному утешительному океану беспамятства, из которого в этот суровый мир как-то вообще не хочется вылезать.


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«Девятая жизнь Луи Дракса»: Мама, кома, я фотографии
«Девятая жизнь Луи Дракса»: Мама, кома, я фотографии
«Девятая жизнь Луи Дракса»: Мама, кома, я фотографии
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