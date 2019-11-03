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«Свет в океане»: Две полоски на горизонте

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3 ноября 2019
Майкл Фассбендер и Алисия Викандер часто плачут и пишут письма

«Свет в океане»: Две полоски на горизонте

Начало XX века. Оттрубив на фронтах Первой мировой, Том Шенборн (Майкл Фассбендер) устраивается на работу смотрителем маяка в Австралии, на острове Янус, у побережья которого сходятся Индийский и Южный океаны. За время недолгого пребывания в соседнем поселении он успеет обменяться парой взглядов с мечтательной девушкой Изабель (Алисия Викандер), а когда вернется после полугодичной службы (первый срок Том подменял сошедшего с ума коллегу), они решат пожениться и вернуться на Янус. В 1920-е рай для двоих на маяке омрачит сначала один выкидыш, а затем второй. Тучи меланхолии слегка расступятся, когда к берегу прибьет ялик с мертвым немцем и плачущим младенцем. Том попытается сообщить на материк, но Изабель убедит мужа оставить девочку и никому ничего не говорить, дескать, малютка - плод второй беременности. В это время на большой земле не находит себе место Ханна (Рэйчел Вайс) - вдова и настоящая мать крохи.

«Свет в океане» - экранизация многословного сентиментального бестселлера австралийки М. Л. Стедман - не скупится на слезы: Фассбендер, Викандер и Вайс рыдают в охотку, до соплей (буквально). С одной стороны - располагает первоисточник, с другой - в кресле режиссера дока по этому делу, американский независимый режиссер Дерек Сиенфрэнс. Он обратил на себя внимание эмоциональной мелодрамой «Голубой Валентин» с Гослингом и Уильямс - хитро задуманной композиционно историей про встречу и расставание. Следующая его фильма - «Место под соснами» - рассказывал о том, что дети не обязаны отвечать за грехи отцов. Там режиссер сбавил в слезливости, а сюжет картины (снова с Гослингом в одной из главных ролей) легко делился на драматургические три акта. «Океан» оказывается удивительным гибридом этих двух лент: эмоциональная избыточность первой сплетается с романными амбициями второй, но развернуться на полную мощь Сиенфрэнсу не позволяет то ли первоисточник (изрядно сокращенный), то ли хронометраж. Но посвяти он «второй акт» фильма семье Ханны и погибшего немца, который возникает в духоподъемных флэшбеках («Прощаешь всего один раз», - объясняет он, почему не хранит обиду и злость в сердце), лента бы длилась все три часа.

«Свет в океане»: Две полоски на горизонте

Еще больше растяжения фильма не выдержала бы - видеоряд и так удивляет однообразием: прекрасное море, аналогичное небо, профиль Фассбиндера, глаза Викандер, дрожащие губы Вайс; за кадром гудит неутомимый Александр Деспла, чуть реже - зачитывают очередное письмо. В эпистолярной форме тут проговариваются и самые интересные, подаваемые впроброс вещи: свежие шрамы войны, бесконечные потери (ребенка, потерявшего родителей, именуют сиротой, а для обратного случая термина не предусмотрено). «Океан», в общем-то, об этом - о бесконечном прореживании человеческих рядов и нехватке вследствие этого объектов для любви. Сиенфрэнс эту несложную, но богатую на примеры ситуацию утрамбовывает в лакуны, заменяя подробность Стедман задумчивыми взглядами. Фильм сводится к экранизации поговорки «на чужом несчастье счастья не построишь», а на первый план выходит противостояние рационального и чувственного - и второе побеждает с разгромным счетом.

В исполнении Сиенфрэнса «Океан» по аналогии с жанром torture porn хочется обозвать sentimental porn («сентиментальное порно»): избыточное зрелище для тех, кто получает наслаждение от обильного слезовыделения на экране. Не спасает и органичный дуэт Фассбендера-Викандер, пары как на экране, так и в жизни: его позвали, кажется, лишь для того, чтобы снимать профиль в разных красивых декорациях и пейзажах, ее - чтобы хлопотала лицом, порой - излишне. Очевидные козыри в лице оператора Адама Аркпоу, бессменно работающего с Джастином КурзелемМакбет»), и актерского ансамбля не затмевают того, что «Свет в океане» - идеальный фильм для грустных и еще грустнее - в этой своей крайности абсолютно невыносимый.

«Свет в океане» в прокате с 8 сентября.


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Голубой ВалентинМакбетМесто под соснамиСвет в океане

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«Свет в океане»: Две полоски на горизонте фотографии
«Свет в океане»: Две полоски на горизонте фотографии
«Свет в океане»: Две полоски на горизонте фотографии
«Свет в океане»: Две полоски на горизонте фотографии
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