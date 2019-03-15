«Бен-Гур»: Ваш клинок очень важен для нас

Тимур Бекмамбетов учит прощать
Ок. 25 года от рождества Христова. Римлянин Мессала (Тоби Кеббелл
), внук предателя, покусившегося на Цезаря, вырос в иудейской семье Гуров в подконтрольном Римской Империи Иерусалиме. Теперь он хочет доказать землякам, что не пошел по стопам предка, ради чего и отправляется в трехлетнюю завоевательную кампанию по «странам дикарей». Обретенный после войны статус позволяет ему помышлять о женитьбе на Тирзе Бен-Гур (София Блэк-Д’Элиа
), с которой они всегда обменивались многозначительными взглядами. Но мысли о семейной жизни приходится отложить из-за покушения на Понтия Пилата (Йохан Филип Асбек
), решившего посетить Иерусалим вместе с выросшим здесь доблестным военачальником.
Пустившего стрелу мятежника-зилота укрывал Джуда Бен-Гур (Джек Хьюстон
) - иудейский принц, близкий друг и практически брат Мессалы, человек веселого нрава, не знавший лишений, раздающий на рынке монеты попрошайкам и иронично изгибающий бровь, когда Иисус (Родригу Санторо
) с рубанком советовал уважительно относиться к врагам. Врагом Бен-Гуру станет «римский брат»: за покушение Мессала отправит Джуда на галеры, а его мать и потенциальную невесту Тирзу прикажет распять. За пять лет в обнимку с веслом Бен-Гур ярости не растеряет - и после череды невероятных приключений получит шанс унизить римлянина в гонках на колеснице.
Исторический роман «Бен-Гур: история Христа» Лью Уоллеса, юриста и генерала северян, пришедшего к вере в бога в процессе написания монументального труда, в 1880-м стал бестселлером и считается одной из самых влиятельных христианских книг XIX века. «Бен-Гур
» Тимура Бекмамбетова
оказывается лишь третьей полнометражной экранизацией (есть и мюзиклы, и сериал, и незаконная короткометражная версия, снятая на заре синематографа). И это не ремейк, а новое прочтение: замысловатая и рыхлая проповедь для поколения клипового монтажа и спецэффектов, обреченно старомодная даже в этом выборе своего зрителя.
То, что на смену четырехчасовому эпосу про прощение пришла формально более динамичная (короче на два часа) история мести, очень много говорит про отношение «Бен-Гура» со временем. Дидактичность пеплума полувековой давности
с Чарльтоном Хестоном
, снятого классиком Уильямом Уайлером
и представшего в полной занудства красе, в 2016-м старательно мимикрирует под увлекательное приключение: мелко порезанная хроника римской интервенции, борьба с захватчиком, галеры в Ионическом море, гонки на колесницах. Улыбчивый пацифист Бен-Гур превращается в смурного мужа, повторяющего за коннозаводчиком (Морган Фриман
) «первый на финише - последний в могиле
», а затем обратно. Его эволюция происходит по щелчку хлыста - и если повышение суровости в крови мотивируют побои и титр «прошло пять лет
», то резкое возвращение на тропу прощения сценарист Джон Ридли
(«12 лет рабства
»), увлеченный борьбой иерусалимских зилотов за независимость, сам прописывает будто бы из-под палки.
«Бен-Гур» Бекмамбетова возвращается к религиозному дискурсу неожиданно: фильм, начинающийся как чуть ли не политический триллер про то, что нейтралитет элит будет нарушен (если не ими самими, то внешними факторами), с трудом уживается с появлениями Иисуса. У последнего тут роль побольше, чем в экранизации 1959 года, но явление Спасителя на крупных планах Санторо не достигает нужного эффекта: Уайлер деликатно демонстрировал Христа со спины и без звука, Бекмамбетов в три кадра пересказывает «Страсти Христовы
», окончательно нивелируя весь необходимый пеплуму пафос.
Новый «Бен-Гур» оказывается блестящей иллюстрацией титанического промаха: изначально сомнительная затея пойти на штурм кинотеатров с рассохшимся и потерявшим былой лоск жанром пеплума постепенно приросла неуместным заигрыванием с публикой, а затем - и не самой удачной реализацией. Картина Бекмамбетова по всем фронтам проигрывает современному кабельному телевидению, а его мнимая масштабность теряется на фоне супергеройского кино - пеплумов начала XXI века, где гораздо органичнее уживаются дидактика, масштаб, динамика и персонажи-идеи. Желание продюсеров и нанятого на проект режиссера дорого обучить зрителя всепрощению, наверно, благое, но по интонации больше напоминает бой барабанов на галере или свист хлыста.
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Джудой он стал в дубляже, слово "принц" там так же отчетливо звучит, у римлян генералов не было, а у американцев во время Гражданской войны - были (см. текст)