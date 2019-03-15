Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Бен-Гур»: Ваш клинок очень важен для нас

Спутник телезрителя >>
15 марта 2019
Тимур Бекмамбетов учит прощать

«Бен-Гур»: Ваш клинок очень важен для нас

Ок. 25 года от рождества Христова. Римлянин Мессала (Тоби Кеббелл), внук предателя, покусившегося на Цезаря, вырос в иудейской семье Гуров в подконтрольном Римской Империи Иерусалиме. Теперь он хочет доказать землякам, что не пошел по стопам предка, ради чего и отправляется в трехлетнюю завоевательную кампанию по «странам дикарей». Обретенный после войны статус позволяет ему помышлять о женитьбе на Тирзе Бен-Гур (София Блэк-Д’Элиа), с которой они всегда обменивались многозначительными взглядами. Но мысли о семейной жизни приходится отложить из-за покушения на Понтия Пилата (Йохан Филип Асбек), решившего посетить Иерусалим вместе с выросшим здесь доблестным военачальником.

Пустившего стрелу мятежника-зилота укрывал Джуда Бен-Гур (Джек Хьюстон) - иудейский принц, близкий друг и практически брат Мессалы, человек веселого нрава, не знавший лишений, раздающий на рынке монеты попрошайкам и иронично изгибающий бровь, когда Иисус (Родригу Санторо) с рубанком советовал уважительно относиться к врагам. Врагом Бен-Гуру станет «римский брат»: за покушение Мессала отправит Джуда на галеры, а его мать и потенциальную невесту Тирзу прикажет распять. За пять лет в обнимку с веслом Бен-Гур ярости не растеряет - и после череды невероятных приключений получит шанс унизить римлянина в гонках на колеснице.

«Бен-Гур»: Ваш клинок очень важен для нас

Исторический роман «Бен-Гур: история Христа» Лью Уоллеса, юриста и генерала северян, пришедшего к вере в бога в процессе написания монументального труда, в 1880-м стал бестселлером и считается одной из самых влиятельных христианских книг XIX века. «Бен-Гур» Тимура Бекмамбетова оказывается лишь третьей полнометражной экранизацией (есть и мюзиклы, и сериал, и незаконная короткометражная версия, снятая на заре синематографа). И это не ремейк, а новое прочтение: замысловатая и рыхлая проповедь для поколения клипового монтажа и спецэффектов, обреченно старомодная даже в этом выборе своего зрителя.

То, что на смену четырехчасовому эпосу про прощение пришла формально более динамичная (короче на два часа) история мести, очень много говорит про отношение «Бен-Гура» со временем. Дидактичность пеплума полувековой давности с Чарльтоном Хестоном, снятого классиком Уильямом Уайлером и представшего в полной занудства красе, в 2016-м старательно мимикрирует под увлекательное приключение: мелко порезанная хроника римской интервенции, борьба с захватчиком, галеры в Ионическом море, гонки на колесницах. Улыбчивый пацифист Бен-Гур превращается в смурного мужа, повторяющего за коннозаводчиком (Морган Фриман) «первый на финише - последний в могиле», а затем обратно. Его эволюция происходит по щелчку хлыста - и если повышение суровости в крови мотивируют побои и титр «прошло пять лет», то резкое возвращение на тропу прощения сценарист Джон Ридли12 лет рабства»), увлеченный борьбой иерусалимских зилотов за независимость, сам прописывает будто бы из-под палки.

«Бен-Гур»: Ваш клинок очень важен для нас

«Бен-Гур» Бекмамбетова возвращается к религиозному дискурсу неожиданно: фильм, начинающийся как чуть ли не политический триллер про то, что нейтралитет элит будет нарушен (если не ими самими, то внешними факторами), с трудом уживается с появлениями Иисуса. У последнего тут роль побольше, чем в экранизации 1959 года, но явление Спасителя на крупных планах Санторо не достигает нужного эффекта: Уайлер деликатно демонстрировал Христа со спины и без звука, Бекмамбетов в три кадра пересказывает «Страсти Христовы», окончательно нивелируя весь необходимый пеплуму пафос.

Новый «Бен-Гур» оказывается блестящей иллюстрацией титанического промаха: изначально сомнительная затея пойти на штурм кинотеатров с рассохшимся и потерявшим былой лоск жанром пеплума постепенно приросла неуместным заигрыванием с публикой, а затем - и не самой удачной реализацией. Картина Бекмамбетова по всем фронтам проигрывает современному кабельному телевидению, а его мнимая масштабность теряется на фоне супергеройского кино - пеплумов начала XXI века, где гораздо органичнее уживаются дидактика, масштаб, динамика и персонажи-идеи. Желание продюсеров и нанятого на проект режиссера дорого обучить зрителя всепрощению, наверно, благое, но по интонации больше напоминает бой барабанов на галере или свист хлыста.


версия для печати
Ссылки по теме
Бекмамбетов защитил «Бен-Гура»
Поиск по меткам
Алексей ФилипповАмериканское киноБлокбастерпеплумремейкЭкранизация
персоны
Тимур БекмамбетовТоби КеббеллРодриго СанторуУильям УайлерМорган ФриманЧарлтон ХестонДжек Хьюстон
фильмы
12 лет рабстваБен-ГурБен-ГурСтрасти Христовы

фотографии >>
«Бен-Гур»: Ваш клинок очень важен для нас фотографии
«Бен-Гур»: Ваш клинок очень важен для нас фотографии
«Бен-Гур»: Ваш клинок очень важен для нас фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Мимокрокодил   10.09.2016 - 21:36
Не Джуда Бен-Гур, А Иуда Бен-Гур. У евреев нет такого имени Джуда, это чисто английский вариант произношения имени. Принцев у иудеев не было, впрочем как и звания генерала у римлян. читать далее>>
kino-teatr.ru:
Джудой он стал в дубляже, слово "принц" там так же отчетливо звучит, у римлян генералов не было, а у американцев во время Гражданской войны - были (см. текст)
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Валерий Потанин
13 марта скончался актёр Валерий Потанин.

День рождения >>

Виталий Абдулов
Любовь Аксёнова
Бимболат (Бибо) Ватаев
Юрий Горобец
Тамара Кокова
Оксана Мысина
Владимир Самойлов
Евгений Цыганов
Мария Шалаева
Жуакин де Алмейда
Джордж Брент
Франсуа-Эрик Жендрон
Ева Лонгория
Келлан Лутц
Ким Рейвер
Крейг Уассон
все родившиеся 15 марта >>

Афиша кино >>

Первая республика
драма, исторический фильм
Россия, 2018
Русское краткое. Выпуск 3
драма, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2019
ВМаяковский
арт-хаус, биография
Россия, 2018
Пиковая дама. Зазеркалье
мистика, фильм ужасов
Россия, 2019
Середина 90-х
комедия, трагикомедия
США, 2018
Чайка
драма, комедия, экранизация
США, 2018
Водяная
детский фильм, фэнтези, экранизация
Россия, 2018
Время возмездия
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2018
Добро пожаловать в Акапулько
боевик, комедия, триллер
США, Болгария, Мексика, 2019
Звонок мертвецу
боевик, детектив, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Германия, 2018
Норм и Несокрушимые: ключи от королевства
комедия, приключения, семейное кино
Индия, США, 2018
Рождённый стать королём
приключения, фэнтези
Великобритания, США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен