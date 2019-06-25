«Жених»: Светлакову снова горько!

Патриотическая натуралистичная комедия
Канал ТНТ обладает внушительным списком сериалов, сумевших достучаться до зрителей, будь то «Физрук» с «Реальным пацанами» или прошлогодний проект «Измены». Теперь канал понемногу начинает прокладывать дорогу к большому экрану. Новая комедия «Жених», написанная Сергеем Светлаковым и Александром Незлобиным и поставленная последним, - еще один шаг в этом направлении.
Русская девушка Алена (Светлана Смирнова-Марцинкевич
) завела роман с немцем Гельмутом (Филипп Рейнхардт
). 9 мая Гельмут даже приехал из Берлина в Россию, чтобы сделать любимой предложение руки и сердца. Алена же, как выяснилось, не слишком торопилась замуж – возможно, по той причине, что ее предыдущий брак с Толей (Светлаков) оказался далеко не идеальным, или, напротив, в связи с тем, что теплое отношение к бывшему мужу сохранилось. Тем не менее, она решила свозить нового бойфренда в деревню, чтобы там представить его друзьям и родственникам, и на посиделки, разумеется, завился и Толя, желающий вернуть жену. Праздничный день и присутствие иностранного гостя не помешали всем собравшимся втянуться в конфликт с коррумпированным чиновником Ерофеевым (Сергей Бурунов
), по-своему отмечающим День Победы в недавно достроенном неподалеку особняке.
Некоторое время назад Сарик Андреасян
и компания Enjoy Movies закармливали аудиторию так называемыми «добрыми» комедиями. Теперь Андреасян переключился на фантастику, на смену устаревшим трендам пришли новые, и «Жених», определенно, укладывается в один из них. Светлаков и Незлобин сделали очередную как бы натуралистичную комедию, то есть в каком-то смысле продолжили дилогию «Горько!
» и собственную ленту двухлетней давности «Выпускной
».
Жанр «натуралистичная комедия», видимо, не требует от авторов ни изобретательности, ни остроумия. Структура сохранена: в «Женихе», как ранее в «Горько!» и «Выпускном», в центре внимания два праздника и конфликт между празднующими. Правда, в предыдущих фильмах речь шла прежде всего о противоречиях между родителями и детьми, а новая картина рассказывает о классовом расслоении. Но это не имеет значения – гораздо важнее, что в финале все участники событий приходят к катарсису, а через него – к полнейшему взаимопониманию.
От артистов, занятых в «натуралистичной комедии», наверно, требуют, в первую очередь, естественности. Актерскую игру в целом обсуждать бессмысленно, вместо этого хочется отметить, что отдельные эпизоды «Жениха» получились, скажем так, удачными – в персонажах сразу же угадываются типажи, знакомые каждому россиянину, за героев фильма тут же становится крайне неудобно, а то и стыдно. В других же сценах попытка добиться максимального натурализма приводит к противоположному результату: картина превращается в подобие любительского капустника. Кстати, у жанра уже появляются свои звезды, кочующие из ленты в ленту (Светлаков, Бурунов, Ян Цапник
, которому в «Женихе» досталась роль нагловатого милиционера).
Из всех персонажей хочется выделить Толю - ему особенно не повезло: это аморфный и при этом довольно неприятный мужчина средних лет, лишенный не только каких-либо ярких качеств, но и характера как такового. Понять, на основе чего Алена продолжает испытывать к нему хоть какие-то чувства, невозможно. Видимо, авторы рассчитывали на харизму Светлакова – так вот, даже если эти чары и подействовали на вымышленную экранную блондинку, многие зрители магии вообще не заметят.
Впрочем, собственную аудиторию «Жених» наверняка найдет. Светлаков и Незлобин повторяются и раз за разом копируют идеи (не только в различных фильмах, но и в рамках одного проекта: в «Женихе» шутка с использованием песни Кипелова «Я свободен» используется трижды, дважды – без каких-либо заметных изменений), но своего зрителя знают хорошо. Люди, отправившиеся на сеансы за очередной дозой бородатых острот и телесериального мелодраматизма, получат и то, и другое в достатке.
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