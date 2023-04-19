«Сноуден»: Я знаю, что они знают, что я знаю

Тривиальный политический триллер с Гордон-Левиттом
Почти десять лет на государственной службе сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден (Джозеф Гордон-Левитт
) наблюдал за тем, как органы исполнительной власти вероломно нарушают Конституцию, спекулируя на антитеррористической истерии. Будучи убежденным патриотом, Сноуден долгое время сопротивлялся слабеньким либеральным подзуживаниям со стороны своей зазнобы Линдси (Шейлин Вудли
), продолжая идти на повышение и все ближе знакомясь с методологией силовых структур. И чем больше Сноуден узнавал, тем неспокойнее себя чувствовал. Но поделиться своими сомнениями за ужином с любимой или в кругу друзей, не подвергнув их и себя опасности, было невозможно. Неудивительно, что первым сдался организм — Сноуден заработал эпилепсию. Но даже этот тревожный звоночек не послужил для него сигналом к бегству. Послужило кое-что другое.
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«Сноуден» Оливера Стоуна
Экранизация нашумевшей истории о поступке бывшего агента АНБ и ЦРУ Эдварда Сноудена — дело весьма рискованное с коммерческой точки зрения. Как справедливо заметил глава отдела маркетинга выпускающей фильм компании Open Road Film Джонатан Хэлфгот
, среднестатистическому едоку попкорна в красном кресле имя Сноудена ни о чем толком не говорит. «Большинство людей не знает его. И даже если им знакомо имя, они имеют очень смутное представление о том, кто это. Многие думают, что он как-то связан с ВикиЛикс
». Но это еще полбеды. Для внушительного количества осведомленных в этом вопросе людей Сноуден является предателем Родины. И в этой точке риск провала (на американском рынке) увеличивается, особенно если учесть заведомо определенную режиссерскую симпатию к протагонисту. Тут еще не лишним будет вспомнить фиаско «Пятой власти
», которой не помогла даже высокохудожественная переработка фигуры Джулиана Ассанжа. За суетой вокруг цвета волос невозможно было толком разглядеть реальных причин, по которым вообще этот фильм стоило бы снимать.
Стоун
, к счастью, пошел совершенно другим путём. Он снял каноническую антиутопию про ничем не примечательную шестеренку, выпавшую из огромного механизма после многолетней службы на Большого Брата под давлением на износ. В фильме три перемежающиеся повествовательные линии - карьера в АНБ и ЦРУ, романтическая линия и посиделки в отеле в Гонконге. Как мог, режиссер нагнал тревоги и сделал из этой шпионской истории не самый лихой, но все же триллер с обязательным выходом героя из тьмы на свет, озаряющий его лицо и исстрадавшуюся совесть. К финалу подогнал немного пафоса, но все же в целом умудрился сдержать себя в руках и не окарикатурить своего персонажа. Все-таки Сноудена очень сложно приукрасить, он самый обычный айтишник в очках, из которого невозможно вытянуть исходные для создания красивой легенды о противоречивой фигуре. Цукерберг в изводе Финчера
с Соркиным
— беспринципный гений на грани аутизма, Ассанж у Кондона — патологический врун и пергидрольный фрик. А у Стоуна Сноуден — потомственный госслужащий с встроенной программой по защите Родины. Таких сотни. Об этих искренних патриотах с промытыми мозгами очень полно высказался Иствуд
в фильме «Американский снайпер
». Стоуну же еще со времен «Взвода
» была интересна позиция критически настроенного инсайдера, который не в силах удержаться от того, чтобы не замечать другую сторону медали. Тут хочется, воспользовавшись случаем, упомянуть очень неплохой документальный фильм «Дроны
», в котором одним из информаторов выступает бывший оператор беспилотника, рассказавший, как силовики дают добро на бомбежку пакистанских деревень.
Сноудена определяет как личность не какая-то там детская травма или гора комплексов, а один-единственный поступок. В остальном же он едва тянет на какого-то полномасштабного героя-мученика и некий символ времени, ну или революции (нужное подчеркнуть) — Стоун это понимает и даже почти не пытается нацепить на него супергеройское трико. Не обязательно быть особенным, харизматичным и таинственным, чтоб переключать стрелки трамвая истории. Посыл тут очень понятный — давайте уже жить дружно в гражданском обществе, защищать конституцию и проявлять вот эту самую гражданскую сознательность, пока еще есть такая возможность. При этом, поразительным образом, в «Сноудене» гораздо меньше паранойи, чем в скучном документальном интервью Citizenfour
, где уже всамделишный Сноуден рассказывает журналистам The Guardian, что весь мир под колпаком спецслужб США, и американские граждане — в большей степени. Но заклеить камеру на ноутбуке все равно хочется.
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