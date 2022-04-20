«Бриджит Джонс-3»: Ягодка опять

Романтическая комедия о Золушке на пятом десятке
Красные пижамные штаны, все те же, что и десяток лет назад, торт с кособокой свечкой, любимая песня – и снова здравствуй, День рождения в одиночестве. Боже мой, ей 43 года! Бриджит Джонс (Рене Зеллвегер
) за истекшее время преуспела в карьере, достигла идеального веса и… возраста угасания детородной функции. Все друзья до единого уже давно счастливые родители, даже пара нетрадиционной ориентации усыновляет ребенка, а у Бриджит ни одного шанса переменить личную жизнь. На прощальной панихиде по Дэниелу (Хью Грант
, присутствующий в картине только на портрете), она встречает своего бывшего, Марка Дарси (Колин Ферт
) с супругой, и расстраивается еще сильнее: они ведь прожили вместе много лет, но так и не поженились, расставшись по неведомой причине. Итак, один возлюбленный женат, другой мертв, а срок сексуальной годности уже на исходе.
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«Бриджит Джонс-3» Шэрон Магуайр
В попытке вскочить в последний вагон отходящего поезда, Бриджит с подругой и коллегой по работе Мирандой (Сара Солемани
) направляются на музыкальный опен-эйр фестиваль (куда все приезжают, как известно, потрахаться), падает в белоснежном джемпере и таких же безукоризненно белых джинсах в жирную грязь и моментально становится объектом внимания обаятельного американца Джека (Патрик Дэмпси
), как потом окажется, миллионера, звезды интернета и автора уникального математического алгоритма знакомств. Похвалив себя за умение правильно упасть (попой кверху), Бриджит не торопит события, но, тем не менее, секс случается. Утром она, протрезвев, ретируется, а через неделю, на крестинах очередного ребенка старой подруги Джуд (Ширли Хендерсон
) снова нос к носу встретит Марка Дарси, тот скажет, что опять разводится, и пошло-поехало. Результат – беременность, кто отец – неизвестно.
В далеком 2001 году английская романтическая комедия «Дневник Бриджит Джонс
» о тридцатидвухлетней девице из Лондоне, находящейся в неустанном поиске жениха, имела огромный успех в кинопрокате: узнаваемые образы, отличный английский юмор и прекрасный ансамбль актеров сделали свое дело. Режиссером картины тогда стала Шэрон Магуайер
, а через три года, когда студия затеяла продолжение, постановку перепоручили Бибан Кидрон
. «Бриджит Джонс: грани разумного
», как и первая часть, снятая по книгам Хелен Филдинг
, кассу, разумеется, собрала, но отзывы получила преимущественно отрицательные, публика критиковала сиквел за самоповторы и «ничего нового». Через 15 лет (а по сюжету проходит 11), на режиссерский пост вернули Магуайр, над сценарием работали Дэн Мазер
(«Борат
») и Эмма Томпсон
(еще и сыгравшая тут роль врача-гинеколога), у которых по части «нового» в «Бриджит Джонс-3
» все получилось узнаваемо, актуально и остроумно.
Изменилась не только Бриджит, люди-то как раз за 10 лет меняются не слишком, а вот время в Лондоне уже явно другое. На телевидение, в программу Hard News, где Джонс работает продюсером, пришло новое руководство – молодые хипстеры со смешными бородками, подкрученными усами, подтяжками и их стервозная предводительница, дитя инстaграма, которая предпочитает искренности популярные мемы типа котиков, похожих на Гитлера. Появились новые технологии: у Бриджит теперь электронный дневник вместо бумажного, а общественности презентуют не книги, как раньше, а систему мгновенной передачи онлайн-новостей из любой точки Земли, правда, именно это новшество поспособствует нашей героини в очередной раз всенародно опозориться перед всем миром и, что хуже, перед двумя претендентами на отцовство ее будущего ребенка.
Еще из заметного: В 2016-ом никто не курит. В 2001 курили все и везде – Бриджит писала в дневнике «42 сигареты в день», курила дома, на фуршете, в баре тоже, понятное дело. Курил отец Бриджит (Джим Бродбент
), ее подруги и, разумеется, обольстительный начальник (Грант). Нынче все они бросили, всем Лондоном, всей Европой. Курение – вред и даже не повод для шуток. Нетрадиционные сексуальные отношения тоже постепенно выходят из поля привычного английского юмора, хотя на эту тему еще можно отпустить пару острот. Геи – часть нового мира, они повсюду, даже в избирательном штабе мамы Бриджит (Джемма Джонс
) нетрадиционных и традиционных пар оказывается примерно поровну, после того, как дочь критикует ее за консерватизм взглядов: «Если ты не изменишь взглядов на жизнь, проиграешь выборы
». Иронизируют здесь и над такой святыней, как борьба женщин за свои права («Каких еще прав нам нужно
»? - это тоже реплика мамы), даже адвокат Марк Дарси защищает в суде женскую панк-рок-группу «Дикие киски» (Пусси Райот и Femen в одном флаконе), спасает их от экстрадиции. При этом подзащитные после блестящей речи адвоката устраивают дебош прямо в зале суда («Уж лучше защищать серийного убийцу
»), а после того, как все-таки оказываются на воле, первым делом оголяют перед телекамерами грудь и демонстрируют надпись Thank you, Mark Darcy!
В фильме 2001 года 32-летняя Бриджит (и вместе с ней многие ее ровесницы) тоже маниакально истерила на тему замужества и последнего шанса родить. Они так сопереживали, потому что сами были готовы бежать по снегу в леопардовых трусах за идеальным во всех отношениях Марком Дарси, искренне надеясь, что жизнь не кончена в 31 год. Теперь в трусах не побежишь, да и вообще вопрос, допустимо ли мечтать о принце на пятом десятке, остается открытым. Но надежда все равно умирает последней. В конце-концов, мы же знаем, что Хелен Филдинг, придумавшая Бриджит Джонс, сама умудрилась впервые родить накануне своего 46-летия.
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