Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Бриджит Джонс-3»: Ягодка опять

Спутник телезрителя >>
20 апреля 2022
Романтическая комедия о Золушке на пятом десятке

«Бриджит Джонс-3»: Ягодка опять

Красные пижамные штаны, все те же, что и десяток лет назад, торт с кособокой свечкой, любимая песня – и снова здравствуй, День рождения в одиночестве. Боже мой, ей 43 года! Бриджит Джонс (Рене Зеллвегер) за истекшее время преуспела в карьере, достигла идеального веса и… возраста угасания детородной функции. Все друзья до единого уже давно счастливые родители, даже пара нетрадиционной ориентации усыновляет ребенка, а у Бриджит ни одного шанса переменить личную жизнь. На прощальной панихиде по Дэниелу (Хью Грант, присутствующий в картине только на портрете), она встречает своего бывшего, Марка Дарси (Колин Ферт) с супругой, и расстраивается еще сильнее: они ведь прожили вместе много лет, но так и не поженились, расставшись по неведомой причине. Итак, один возлюбленный женат, другой мертв, а срок сексуальной годности уже на исходе.

Смотреть онлайн «Бриджит Джонс-3» Шэрон Магуайр
В попытке вскочить в последний вагон отходящего поезда, Бриджит с подругой и коллегой по работе Мирандой (Сара Солемани) направляются на музыкальный опен-эйр фестиваль (куда все приезжают, как известно, потрахаться), падает в белоснежном джемпере и таких же безукоризненно белых джинсах в жирную грязь и моментально становится объектом внимания обаятельного американца Джека (Патрик Дэмпси), как потом окажется, миллионера, звезды интернета и автора уникального математического алгоритма знакомств. Похвалив себя за умение правильно упасть (попой кверху), Бриджит не торопит события, но, тем не менее, секс случается. Утром она, протрезвев, ретируется, а через неделю, на крестинах очередного ребенка старой подруги Джуд (Ширли Хендерсон) снова нос к носу встретит Марка Дарси, тот скажет, что опять разводится, и пошло-поехало. Результат – беременность, кто отец – неизвестно.

«Бриджит Джонс-3»: Ягодка опять

В далеком 2001 году английская романтическая комедия «Дневник Бриджит Джонс» о тридцатидвухлетней девице из Лондоне, находящейся в неустанном поиске жениха, имела огромный успех в кинопрокате: узнаваемые образы, отличный английский юмор и прекрасный ансамбль актеров сделали свое дело. Режиссером картины тогда стала Шэрон Магуайер, а через три года, когда студия затеяла продолжение, постановку перепоручили Бибан Кидрон. «Бриджит Джонс: грани разумного», как и первая часть, снятая по книгам Хелен Филдинг, кассу, разумеется, собрала, но отзывы получила преимущественно отрицательные, публика критиковала сиквел за самоповторы и «ничего нового». Через 15 лет (а по сюжету проходит 11), на режиссерский пост вернули Магуайр, над сценарием работали Дэн МазерБорат») и Эмма Томпсон (еще и сыгравшая тут роль врача-гинеколога), у которых по части «нового» в «Бриджит Джонс-3» все получилось узнаваемо, актуально и остроумно.

Изменилась не только Бриджит, люди-то как раз за 10 лет меняются не слишком, а вот время в Лондоне уже явно другое. На телевидение, в программу Hard News, где Джонс работает продюсером, пришло новое руководство – молодые хипстеры со смешными бородками, подкрученными усами, подтяжками и их стервозная предводительница, дитя инстaграма, которая предпочитает искренности популярные мемы типа котиков, похожих на Гитлера. Появились новые технологии: у Бриджит теперь электронный дневник вместо бумажного, а общественности презентуют не книги, как раньше, а систему мгновенной передачи онлайн-новостей из любой точки Земли, правда, именно это новшество поспособствует нашей героини в очередной раз всенародно опозориться перед всем миром и, что хуже, перед двумя претендентами на отцовство ее будущего ребенка.

«Бриджит Джонс-3»: Ягодка опять

Еще из заметного: В 2016-ом никто не курит. В 2001 курили все и везде – Бриджит писала в дневнике «42 сигареты в день», курила дома, на фуршете, в баре тоже, понятное дело. Курил отец Бриджит (Джим Бродбент), ее подруги и, разумеется, обольстительный начальник (Грант). Нынче все они бросили, всем Лондоном, всей Европой. Курение – вред и даже не повод для шуток. Нетрадиционные сексуальные отношения тоже постепенно выходят из поля привычного английского юмора, хотя на эту тему еще можно отпустить пару острот. Геи – часть нового мира, они повсюду, даже в избирательном штабе мамы Бриджит (Джемма Джонс) нетрадиционных и традиционных пар оказывается примерно поровну, после того, как дочь критикует ее за консерватизм взглядов: «Если ты не изменишь взглядов на жизнь, проиграешь выборы». Иронизируют здесь и над такой святыней, как борьба женщин за свои права («Каких еще прав нам нужно»? - это тоже реплика мамы), даже адвокат Марк Дарси защищает в суде женскую панк-рок-группу «Дикие киски» (Пусси Райот и Femen в одном флаконе), спасает их от экстрадиции. При этом подзащитные после блестящей речи адвоката устраивают дебош прямо в зале суда («Уж лучше защищать серийного убийцу»), а после того, как все-таки оказываются на воле, первым делом оголяют перед телекамерами грудь и демонстрируют надпись Thank you, Mark Darcy!

В фильме 2001 года 32-летняя Бриджит (и вместе с ней многие ее ровесницы) тоже маниакально истерила на тему замужества и последнего шанса родить. Они так сопереживали, потому что сами были готовы бежать по снегу в леопардовых трусах за идеальным во всех отношениях Марком Дарси, искренне надеясь, что жизнь не кончена в 31 год. Теперь в трусах не побежишь, да и вообще вопрос, допустимо ли мечтать о принце на пятом десятке, остается открытым. Но надежда все равно умирает последней. В конце-концов, мы же знаем, что Хелен Филдинг, придумавшая Бриджит Джонс, сама умудрилась впервые родить накануне своего 46-летия.


версия для печати

обсуждение >>
№ 9
Наталья Ан.   7.06.2018 - 13:47
... +++++ :) читать далее>>
№ 8
ows23   23.04.2018 - 16:45
[quote]№5 brocard ... Сюжет упрощен, юмор - изпальцевый, но милый, вызывающий добрую улыбку. Немного перебор с "однополыми" - не в кадре, а в тексте. Ну, в общем, легкий, светлый, юморной... читать далее>>
№ 7
Падпараджа (Москва)   23.04.2018 - 15:09
Из рецензии можно сделать вывод, что 2 и 3 фильмы сняты не на основе книг, которых, вроде бы, уже 4 вышло... Если по книгам, то и автор, похоже, исписалась, сюжет странно развивается, мотивация персонажей... читать далее>>
№ 6
brocard (Москва)   23.04.2018 - 00:09
[О любви, если она есть... >>] :) читать далее>>
№ 5
brocard (Москва)   23.04.2018 - 00:05
... А я смогла досмотреть. Ну, староваты все, конечно... Суета, отсылки к первым "Бриджет", конечно же, но немного. Сюжет упрощен, юмор - изпальцевый, но милый, вызывающий добрую улыбку. Немного... читать далее>>
Всего сообщений: 9
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
16 фильмов сентября'16
Путеводитель по 2016-му киногоду
20 фильмов осени и где они обитают
Поиск по меткам
Екатерина ВизгаловаЖенщины / ФеминизмКомедиясиквел
персоны
Джим БродбентХью ГрантПатрик ДемпсиДжемма ДжонсРене ЗеллвегерБибан КидронШэрон МагуайрЭмма ТомпсонКолин ФёртШирли Хендерсон
фильмы
Бриджит Джонс-3Дневник Бриджит ДжонсДневник Бриджит Джонс: Грани разумного

фотографии >>
«Бриджит Джонс-3»: Ягодка опять фотографии
«Бриджит Джонс-3»: Ягодка опять фотографии
«Бриджит Джонс-3»: Ягодка опять фотографии
«Бриджит Джонс-3»: Ягодка опять фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Леонид Хейфец
18 апреля ушёл из жизни режиссёр Леонид Хейфец.
Людмила Елисеева
18 апреля ушла из жизни актриса Людмила Елисеева.
Николай Гусаров
17 апреля ушёл из жизни актёр, режиссёр Николай Гусаров.
Маргарита Анастасьева
16 апреля ушла из жизни актриса Маргарита Анастасьева.

День рождения >>

Андрей Войновский
Владимир Долинский
Насиба Зейналова
Константин Лавроненко
Павел Луспекаев
Александр Мельник (II)
Родион Приходько
Максим Щёголев
Полина Ястребова
Криспин Гловер
Фред Колер
Джессика Лэнг
Райан О'Нил
Льюис Омар
Энди Серкис
Кармен Электра
все родившиеся 20 апреля >>

Афиша кино >>

Бумер
боевик, драма, криминальный фильм
Россия, 2003
Бумер. Фильм второй
боевик, драма, криминальный фильм, мелодрама
Россия, 2005
Казнь
криминальный фильм, триллер
Россия, 2021
Королевская битва
боевик, драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2000
Оторви и выбрось
боевик, комедия
Россия, 2021
Отчаянные мстители
военный фильм, драма, фэнтези
Италия, Бельгия, 2021
Волк
детектив, драма, триллер
Великобритания, Ирландия, Польша, 2021
Слэпфейс
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Тед К. Унабомбер
биография, драма, криминальный фильм
США, 2021
Этот новый мир
комедия, семейное кино
Франция, 2021
Братцы Кролики: Пасхальный переполох
комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2022
Первый Оскар
военный фильм, драма
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram