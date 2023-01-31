«Петербург. Только по любви»: Это будет нетрудно

Питерский альманах «Петербург. Только по любви», проект «СТВ», «Ленфильма», Натальи Дрозд и Натальи Смирновой — это коллективная работа, символ творческой силы XXI века, снятая в городе на Неве силами режиссеров Авдотьи Смирновой, Аксиньи Гог, Натальи Кудряшовой, Оксаны Бычковой, Ренаты Литвиновой, Анны Пармас и Натальи Назаровой. Трудно представить более символичный жест для времени, когда искренность наконец-то дороже денег. Каждая из новелл рассказывает о любви, одиночестве и надежде на большую любовь людей, живущих в самом красивом городе мира.
Первая новелла АНИЧКОВ МОСТ режиссера Натальи Кудряшовой (участницы прошлогоднего конкурса Кинотавра с фильмом «Пионеры-геро
и») рассказывает об утомленной одиночеством женщине-экскурсоводе Марине (замечательная Полина Кутепова
), сопровождающей по городу иностранные группы. Ежедневное повторение заученного текста превратило ее в эмоционально мертвую зануду, но Петербург — город чудес, где однажды американский индеец может появиться на пути и встряхнуть твои серые будни. Кудряшова больше других постаралась уложить свою историю в формат признания в любви не только людям, но и, собственно, городу.
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«Петербург. Только по любви»
Вторая новелла ДЕВОЧКИ — трогательная история о незаменимости родственной близости из жизни члена жюри этого года Анны Пармас, написанная и срежиссированная ею самой. По сюжету 40-летняя Таня, на большом сроке беременности (Светлана Камынина
) идет на УЗИ в сопровождении мамы (Надежда Маркина
), по дороге они вдрызг ссорятся из-за разного отношения к Сталину, но в конечном счете, обида и раздражение торопливо ретируется, тает как облако от тепла доброй вести: в их пусть неполной, пусть не самой лучшей семье будет еще одна девочка.
Третья новелла СЕЛФИ — готический трагифарс Аксиньи Гог
, в прошлом году участвовавшей в короткометражном конкурсе «Кинотавра» с парафразом караковской «Дурной крови
» — «Путешествием Федора по Москве начала XXI века
». История про красивую поэтичную девушку (Анастасия Пронина
), у которой есть план. Приехать в Питер, напиться, переспать с незнакомцем и утром покончить с собой. На роль героя-любовника принимается расхристанный и подвыпивший юноша, чеканящий селфи «для воспроизведения хроники событий» и к месту и нет приговаривающий «бомба». План по избавлению мира все никак не складывается, нелепая пара гуляет по Питеру (героиня Прониной — в свадебном платье и, кажется, шубе режиссера), а «Селфи» складывается в такой нелепый и отчасти трогательный портрет поколения соцсетей, высоких устремлений и вечно неудающихся глобальных планов на жизнь (смерть).
Четвертая новелла ПРОСТО КОНЦЕРТ Натальи Назаровой — зарисовка из жизни грубоватой работницы стройки Ольги (Анна Уколова
), в стиле клипа «Экспонат» отправляющейся на концерт петербурского мальчишеского хора, где выступает ее ребенок. Методичная, смешная и чувственная история про нежелание девочки в современном мире быть мальчиком, чтобы чего-то добиться (в то время как ее мать трудится на «мужской» работе по той же причине).
Пятая новелла УТРО Оксаны Бычковой («Ещё один год
») — попытка ромкома в ситуации кризиса жанра: парень (Александр Паль
) на остановке пытается познакомиться с девушкой (Надежда Лумпова
), аттестовавшись глухонемым, та сопротивляется, но все же соглашается дать телефон («Но зачем он вам?»). С этого момента параллельным курсом разворачиваются два сюжета — о зарождающейся любви и трудности коммуникации: героиня Лумповой, которая не привыкла много говорить, рассказывает о себе, герой Паля оказывается в роли вечного слушателя (роли, которая в ромкомовской парадигме мужчинам обычно «не положена»). Простая и внятная картина за счет актерского дуэта и точных деталей ввязывается в неравный бой с чугунными клише и местами даже выходит победителем.
Шестая новелла ВЫГУЛ СОБАК, срежиссированная Авдотьей Смирновой, рассказывает об одинокой работнице музея Вере (Анна Михалкова
), которая живет с собакой ищет героя своего романа всеми возможными способами, не пренебрегая сайтами знакомств и даже помощью не вполне адекватного колдуна (феерическая роль Михаила Боярского). Но каждая женщина, у которой есть собака, знает, что она (собака) и есть — твой главный шанс познакомиться с настоящим мужчиной.
Седьмая новелла СНЫ ИОСИФА Ренаты Литвиновой — кино о кино, поток сознания одной из дочерей актрисы и режиссера (в фильме у нее их три, старшую играет Яна Сексте
с накладным горбом), играющей саму себя. Она наблюдает на «Ленфильме» за съемками картины про сны Бродского в исполнении взбалмошной француженки, общается с Довлатовым (Максим Виторган
), предлагающим ей сигарету, двумя Бродскими (один из — редактор «Сеанса», продюсер и поэт Константин Шавловский
с острым накладным носом). «Сны Иосифа» — показательный, сновидческий китч, самовлюбленный, зацикленный на красоте в избыточных своих проявлениях, а также игре в реальность — накладной горб, накладной нос, двойничество, сны. Лента Литвиновой утомляет своей эстетикой красивой старой квартиры, но в то же время улавливает саму суть кинематографа — сон, грезу, слепок реальности, а не оригинал, бесконечный поток двойников (все персонажи в той или иной степени напоминают самого режиссера).
В сущности, Литвинова не просто воспроизводит маленький кусочек мозаики Петербурга по его культурным штампам (Бродский, Довлатов, «Ленфильм»), заставляя актрис дурными голосами читать стихи поэта, но закрепляет за альманахом роль двойника, фигляра, шумящего за помостом. Не случайно, когда на экране под узнаваемую мелодию возникает эмблема «СТВ», вспоминается Балабанов — главный хроникер города на Неве, один из тех режиссеров, чья потеря ощутимо сказалась на отечественном кинематографе последних лет (меньше месяца назад исполнилось три года со дня его смерти).
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