«Великолепная семерка»: Страна должна знать своих ковбоев

Динамичный и звездный, но глупый ремейк известного вестерна
Бартоломью Боуг (Питер Сарсгаард
), предприниматель с бандитскими наклонностями, возглавляющий целую армию вооруженных головорезов, терроризирует маленькое глухое поселение. Он вынуждает местных жителей продавать землю за бесценок, а несогласных обещает убить. Эмма (Хейли Беннетт
), женщина, чей муж погиб в стычке с бандитами, отправляется за оружием в город покрупнее — и там обращается за помощью к Сэму (Дензел Вашингтон
), охотнику за головами. Тот некоторое время сомневается, но потом вспоминает, что у него с Боугом личные счеты, и решает защитить несчастное поселение, собрав небольшую команду безумцев.
Режиссер новой «Великолепной семерки
» Антуан Фукуа
в титрах упоминает Акиру Куросаву
, намекая, что своим появлением его фильм всецело обязан «Семи самураям
» (1954). Несмотря на этот красивый реверанс, с детства любивший классические вестерны Фукуа, в своей работе больше ориентировался не картину японского классика, а на ее ремейк - «Великолепную семерку
» Джона Стерджеса
(1960).
Фукуа отлично снимает экшн, поэтому с перестрелками и взрывами в новой «Великолепной семерке» полный порядок. Прочие же элементы картины вызывают разнообразные вопросы, но обращать их стоит не только к режиссеру — скорее уж к сценаристам. Скажем, сцена братания персонажа Вашингтона с внезапно и беспричинно решившим присоединиться к «Семерке» индейцем (Мартин Сенсмейер
) — пожалуй, один из самых нелепых киноэпизодов 2016 года. Индейцу, кстати, вообще не повезло — ему не досталось ни бэкграунда, ни характера, ни мотивации, ни хотя бы любопытных реплик. Удивительно, но этого одноклеточного персонажа написал Ник Пиццолатто
, создатель «Настоящего детектива
».
При этом не скажешь, что все остальные участники команды (у Фукуа — интернациональной) оказались более везучими. Азиат (Ли Бен Хон
) ловко мечет ножи; охотник за скальпами краснокожих (Винсент Д'Онофрио
) неуклюже шутит над индейцем; мексиканец (Мануэль Гарсия-Рульфо
), кажется, скрывается от правосудия. Это все, что мы узнаем о персонажах, — и из этих входных данных не вырастает ни характеров, ни конфликтов. Имена героев можно не запоминать, они не имеют значения. Максимум внимания достается двум членам «Семерки» — вышеупомянутому охотнику за головами Сэму и Джошу Фаррадэю, герою Криса Прэтта
, как две капли воды похожему на всех прочих персонажей, сыгранных актером в последнее время.
Также хочется отметить, что и Эмма, единственный заметный персонаж женского пола, вышла вялой и невнятной. Судя по типажу, создатели картины мечтали заполучить в проект Дженнифер Лоуренс
, но либо денег не хватило, либо актриса не заинтересовалась. Так или иначе, можно предположить, что в исполнении Лоуренс Эмма получилась бы более живой и запоминающейся — но уж чего-чего, а звезд в новой «Великолепной семерке» и без Дженнифер хватает (кроме Вашингтона, Прэтта, Сарсгаарда и Д'Онофрио, имеется еще и Итан Хоук
в роли суперметкого стрелка).
В общем, понятно, что эту картину Фукуа снимал из лучших побуждений, увлеченно, с задором. Но также очевидно, что каким бы качественным ни был актерский состав, сколько бы автор ни вдохновлялся Куросавой и прочей киноклассикой, как бы добротно ни снимал экшен — на выходе все равно может получиться довольно типичный проходной боевик, которым в 2016 году вряд ли кого-то можно удивить.
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