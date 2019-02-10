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«Великолепная семерка»: Страна должна знать своих ковбоев

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10 февраля 2019
Динамичный и звездный, но глупый ремейк известного вестерна

«Великолепная семерка»: Страна должна знать своих ковбоев

Бартоломью Боуг (Питер Сарсгаард), предприниматель с бандитскими наклонностями, возглавляющий целую армию вооруженных головорезов, терроризирует маленькое глухое поселение. Он вынуждает местных жителей продавать землю за бесценок, а несогласных обещает убить. Эмма (Хейли Беннетт), женщина, чей муж погиб в стычке с бандитами, отправляется за оружием в город покрупнее — и там обращается за помощью к Сэму (Дензел Вашингтон), охотнику за головами. Тот некоторое время сомневается, но потом вспоминает, что у него с Боугом личные счеты, и решает защитить несчастное поселение, собрав небольшую команду безумцев.

Режиссер новой «Великолепной семерки» Антуан Фукуа в титрах упоминает Акиру Куросаву, намекая, что своим появлением его фильм всецело обязан «Семи самураям» (1954). Несмотря на этот красивый реверанс, с детства любивший классические вестерны Фукуа, в своей работе больше ориентировался не картину японского классика, а на ее ремейк - «Великолепную семерку» Джона Стерджеса (1960).


«Великолепная семерка»: Страна должна знать своих ковбоев

Фукуа отлично снимает экшн, поэтому с перестрелками и взрывами в новой «Великолепной семерке» полный порядок. Прочие же элементы картины вызывают разнообразные вопросы, но обращать их стоит не только к режиссеру — скорее уж к сценаристам. Скажем, сцена братания персонажа Вашингтона с внезапно и беспричинно решившим присоединиться к «Семерке» индейцем (Мартин Сенсмейер) — пожалуй, один из самых нелепых киноэпизодов 2016 года. Индейцу, кстати, вообще не повезло — ему не досталось ни бэкграунда, ни характера, ни мотивации, ни хотя бы любопытных реплик. Удивительно, но этого одноклеточного персонажа написал Ник Пиццолатто, создатель «Настоящего детектива».

При этом не скажешь, что все остальные участники команды (у Фукуа — интернациональной) оказались более везучими. Азиат (Ли Бен Хон) ловко мечет ножи; охотник за скальпами краснокожих (Винсент Д'Онофрио) неуклюже шутит над индейцем; мексиканец (Мануэль Гарсия-Рульфо), кажется, скрывается от правосудия. Это все, что мы узнаем о персонажах, — и из этих входных данных не вырастает ни характеров, ни конфликтов. Имена героев можно не запоминать, они не имеют значения. Максимум внимания достается двум членам «Семерки» — вышеупомянутому охотнику за головами Сэму и Джошу Фаррадэю, герою Криса Прэтта, как две капли воды похожему на всех прочих персонажей, сыгранных актером в последнее время.

«Великолепная семерка»: Страна должна знать своих ковбоев

Также хочется отметить, что и Эмма, единственный заметный персонаж женского пола, вышла вялой и невнятной. Судя по типажу, создатели картины мечтали заполучить в проект Дженнифер Лоуренс, но либо денег не хватило, либо актриса не заинтересовалась. Так или иначе, можно предположить, что в исполнении Лоуренс Эмма получилась бы более живой и запоминающейся — но уж чего-чего, а звезд в новой «Великолепной семерке» и без Дженнифер хватает (кроме Вашингтона, Прэтта, Сарсгаарда и Д'Онофрио, имеется еще и Итан Хоук в роли суперметкого стрелка).

В общем, понятно, что эту картину Фукуа снимал из лучших побуждений, увлеченно, с задором. Но также очевидно, что каким бы качественным ни был актерский состав, сколько бы автор ни вдохновлялся Куросавой и прочей киноклассикой, как бы добротно ни снимал экшен — на выходе все равно может получиться довольно типичный проходной боевик, которым в 2016 году вряд ли кого-то можно удивить.


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«Великолепная семерка»: Страна должна знать своих ковбоев фотографии
«Великолепная семерка»: Страна должна знать своих ковбоев фотографии
«Великолепная семерка»: Страна должна знать своих ковбоев фотографии
«Великолепная семерка»: Страна должна знать своих ковбоев фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Спартак (Красноярск)   30.04.2018 - 09:27
а вы зрителей спросили, прежде чем такую безаппеляционщину высказывать? Критиканство никого не красит ... читать далее>>
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