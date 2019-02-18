«Дом странных детей мисс Перегрин»: Сказки после холокоста

Возвращение Тима Бертона
У 16-летнего Джейка (Аса Баттерфилд
) — обычного школьника, рядового служащего супермаркета и сына обычных родителей — весьма необычным образом умер дедушка. Дедушка погиб, явно преследуемый каким-то монстром, и это привело Джейка с родителями прямиком в кабинет психолога. Джейк очень любил старика, а тот с детства рассказывал внуку истории про старый приют на далёком острове, управляемый волшебной мисс Перегрин и населённый удивительными, странными детьми. В детстве дедушке пришлось бежать туда из Польши, спасаясь от ужасов фашизма. Психолог считает дедушкины фантазии сублимацией его переживаний и советует отцу и Джейку посетить этот остров, развеять семейные мифы и успокоиться. План был приведён в исполнение, но всё пошло не так.
Оказалось, что приют до сих пор существует внутри петли времени, охватывающей единственный день, 3 сентября 1943 года, повторяющийся для обитателей снова и снова. Более того, Джейк выясняет, что таких приютов внутри времени много, и каждый содержат и поддерживают женщины-птицы, имбрины. Мисс Перегрин (Ева Грин
) — одна из них. Она полагает, что её питомцы слишком странные для обычного мира, поэтому им лучше жить закрыто, в своей среде. У дедушки Джейка тоже была необычная способность - видеть невидимых чудовищ, которые охотятся, в первую очередь, за странными детьми. Этот дар через поколение унаследовал и Джейк.
«Дом странных детей мисс Перегрин
» Тима Бёртона
снят по бестселлеру Ренсома Риггза «Дом странных детей». Мрачноватое, волнующее повествование о путешествии подростка в глубь семейной истории было иллюстрировано настоящими старинными фотографиями и словно создано для будущей экранизации Бёртоном. Эстетика старых снимков из книги органично вплелась в фантазии режиссёра-визионера, расцветшие на экране поразительными картинами и персонажами. Вечный ребёнок, Бёртон на сей раз не удовлетворяется ассоциациями — его самого, до портретного сходства, легко узнать и в Джейке, который способен увидеть монстров, и в Енохе, взрослом мальчике, до сих пор играющем в страшноватых куколок, вставив им настоящие сердца.
Обитатели дома живут в согласии, слово в райском саду или замке Эдварда Руки-Ножницы
в период его расцвета. Мисс Перегрин, хозяйка времени, следит за исполнением ежедневных обязанностей местных обитателей строго по часам, отмеряющим драгоценные секунды миропорядка. Каждый день, уже 76 лет подряд, будет выращена очередная морковка, пойман и возвращён в дупло упавший с дерева бельчонок, приготовлен ужин, посмотрено кино. А ночью все организованно выйдут в сад и будут весело наблюдать, как на дом упадет авиабомба — и тут время снова милосердно вернётся вспять, не допустив катастрофы.
Тема смерти, ключевая для творчества Бёртона, живёт в его фильмах по-разному. Режиссёра любят за её озорное, фантазийное, слегка ехидное осмысление: смерть не страшна, она лишь приглашает нас к макабрическому карнавалу, переодеваниям, танцу и шуткам. Его творчество, как правило, дуально: есть мир нормальных и мир странных, мир мёртвых и мир живых. На границе миров, при контакте, происходила либо драма, либо комедия положений, забавная и антуражем, и рядом классических несоответствий, но сами миры оставались без изменений. Однако, в «Доме странных детей мисс Перегрин» миры смыкаются, и эти изменения наступают. Время настало, и вряд ли могло быть иначе: ужас фашизма, окружающий райский сад мисс Перегрин, наложил отпечаток даже на рвущихся к нему монстров, имеющим форму ходячей свастики. Она называет монстров «пустотами», по-английски - hollowgasts, что созвучно термину «холокост». Машина уничтожения добралась даже до сказки, отразившись в коллективном бессознательном.
Риггза, как и Бёртона, волнуют темы горя и одиночества, холодных родителей, возобновления и преемственности семейных связей. У Бёртона собственная странность принимается как талант и уникальность, Риггз же обнаружил невидимое ранее поколение внуков Второй Мировой, до сих пор, независимо от прошедшего времени, остро переживающее её раны. Поколение, начинающее выплакивать эту древнюю боль, как свою. Пронзая все времена, в странный, уникальный мирок врывается смерть, и двойным становится выбор: продолжать прятаться в инфантильных фантазиях, игнорируя её присутствие, или вернуться в реальность, проживая её невыносимые последствия. Джейк, как ранее его дедушка, выбирает второе.
Несмотря на размах постановки и очевидный хэппи-энд, «Дом странных детей мисс Перегрин» один из самых грустных и личных фильмов Бёртона. В крошечном камео режиссёр катается на карусели в парке аттракционов, пока под ним сражаются монстры и скелеты, пародируя его любимый фильм «Ясон и аргонавты
» (1963). Эта забавная и старомодная сценка привычно нивелирует ужас происходящего, на время обращая страшное в смешное и незначительное. Однако понятно, что одним смехом тут не обойдёшься и не сотрёшь из памяти великолепное и ужасное зрелище застывшей прямо над твоей головой бомбы, которую можно рассмотреть во всех подробностях. Можно, конечно, навсегда остаться на этих весёлых каруселях в знакомой сказочной детской лакуне, рядом с Вечностью. Но, пожалуй, пришло время повзрослеть и принести свою странность в Настоящее — где она по-настоящему всем нужна.
обсуждение >>