«Ведьма из Блэр: Новая глава». Ни души, ни вайфая

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Латиноамериканская кинофантастика: от мексиканской «Шумихи на Луне» с Бастером Китоном до бразильского «Всеведущего» с Карлой Салли

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Александр Петров и его жена Виктория сыграли роскошную свадьбу

И кого там только не было: и Кристины Асмус не было, и Саши Бортич не было