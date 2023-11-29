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«Ведьма из Блэр: Новая глава». Ни души, ни вайфая

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29 ноября 2023
«Ведьма из Блэр. Новая глава» — сиквел культового хоррора, симпатичный, но без неожиданностей. Подробности в рецензии Алексея Филиппова.

«Ведьма из Блэр: Новая глава». Ни души, ни вайфая

В 1994 году Хезер Донахью (Хезер Донахью) отправилась в местечко Блэк Хиллз, которое ранее носило имя Блэр и страдало от выходок местной ведьмы, чтобы снять курсовую - документальный фильм о местных преданиях. Случилась какая-то чертовщина, и девушка вместе со спутниками пропала. В 2015 году Джеймс Донахью (Джеймс Аллен МакКьюн) натыкается на youtube’е на ролик из ведьминой хижины, где видит в зеркале отражение пропавшей двадцать лет назад сестры. Юноша решает ухватиться за прутик надежды и отправляется в те же леса. За ним увязывается подруга-документалист Лиза (Калли Эрнандес), лучший друг-афроамериканец Питер (Брэндон Скотт), его пассия (Корбин Рейд), а потом и еще двое местных - парень и девушка, напичканные местными преданиями о ведьме и проклятии леса. Первая же ночевка посреди чащи приносит много острых ощущений, способных рассеять любой рациональный скептицизм.

Смотреть онлайн Фильм «Ведьма из Блэр. Новая глава»
Режиссер Адам Вингард и его постоянный соавтор сценарист Саймон Баррет два года назад сняли «Гостя» - оммаж карпентеровскому «Хэллоуину», а затем взялись за другую веху жанра. Изначально «Ведьма из Блэр: Новая глава» пряталась под названием «Леса» (Woods), а затем сменила имя: не было смысла скрывать, что это прямой сиквел малобюджетного мокьюментари-хоррора «Ведьма из Блэр: курсовая с того света». С технологиями наших дней, возможно, и стоило сунуться в один лес дважды, но откровения у Вингарда и Баррета не получилось.

«Ведьма из Блэр: Новая глава». Ни души, ни вайфая

В 1999-м году «Ведьма из Блэр» надолго стала рекордсменом по отношению «сборы/бюджет» - преимущественно благодаря ударному пиару (в ход шли слухи о том, что все исполнители главных ролей взаправду погибли). В 2016-м такой фейк долго бы не прожил, поэтому Вингарду повезло вообще сохранять проект в относительной секретности до поры до времени - такое сейчас по силам разве что Джей Джей Абрамсу или режиссерам калибра Неуловимого Джо (которые, как известно, и так никому не нужны). Вдобавок поджанр found footage («найденные пленки»), в начале 2000-х расцветший особенно буйный цветом в хорроре, к 2016-му принято широко и напевно хоронить. Оказалось, что, по большому счету, кроме псевдодокументальности и бесконечного противопоставления новых технологий мистическому или первобытному (будь то ведьмы, инопланетяне или аборигены-каннибалы), предложить «пленкам» больше особенно и нечего. И ситуацию может поправить, скорее, технологический скачек, чем авторская фантазия.

В «Новой главе» технологии представлены в богатейшей палитре - и кассетная камера с фонариком, и фотоаппарат с функцией «видео», и крохотная камера, крепящаяся за ухом, и квадрокоптер. В 1999-м за такой арсенал удавился бы любой инди-режиссер. Вингард с Барретом же выжимают из поджанра все, что еще осталось, и первые полчаса «Ведьма» - веселая и живая зарисовка о молодежи, отправившейся на опасный пикник, еще полчаса творится неакцентированная чертовщина - и в финале начинается разоблачение, включающее, кажется, все фанатские фантазии относительно оригинальной ленты. Тут главное правильно расставить акценты: новая «Ведьма из Блэр» гораздо убедительнее и увлекательнее «Курсовой с того света», просто опоздала лет на пятнадцать - и теперь выглядит как зоопарк клише, да и титром про «действительно найденные материалы на кассетах и флеш-картах» уже никого не убедишь.

«Ведьма из Блэр: Новая глава» в прокате с 6 октября.


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