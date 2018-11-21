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«Инферно»: Ад лучше, чем ничего

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21 ноября 2018
Вторичная экранизация детектива Дэна Брауна с выдохшимся Томом Хэнксом.

«Инферно»: Ад лучше, чем ничего

Всемирно известный профессор Роберт Лэнгдон (Том Хэнкс) обнаруживает себя с раной на голове на больничной койке в компании очаровательной медсестры Сиенны Брукс (Фелисити Джонс). Последнее, что он помнит, - это его родной университет, но за окном палаты явно не Кембридж или Гарвард, а самая настоящая Флоренция. Как его сюда занесло и почему его чуть не застрелили, учёный не помнит, как и многое, что он делал последние три дня. И теперь ему предстоит разгадать очередную загадку, связанную не только с ним, но и со смертельным вирусом, чьим носителем, как оказалось, он может быть. А помогут ему в этом Сиенна и зашифрованные послания, связанные с первой частью «Божественной комедии» Данте, известной под названием «Ад»...

Первоначально третий фильм о Лэнгдоне предполагалось снять по третьему роману популярной серии Дэна Брауна - «Утраченному символу», в котором речь шла об американском масонстве, но впоследствии компания Sony изменила своё решение в пользу четвёртой книги (видимо, масоны сделали предложение, от которого нельзя отказаться). В режиссёрское кресло чуть ли не силком посадили Рона Ховарда, не желавшего возвращаться к надоевшей теме, а роль профессора вновь доверили Тому Хэнксу, который наверняка также видел своего персонажа далеко под землёй в гробу. И вот, наконец, фильм разродился.

«Инферно»: Ад лучше, чем ничего

Мы прекрасно знаем, к чему это может привести. Не только из-за того, что когда-то имели счастье (или несчастье) лицезреть первые экранизации произведений Дэна Брауна, но и из-за личности самого автора, любящего псевдоисторические измышления, около-научные мистификации и простейшие загадки вроде «найдите 10 отличий» (что наглядно и демонстрируется в новой картине). Это не Умберто Эко, основательно и с размахом подходивший к написанию своих шедевров, и не Борис Акунин, не вылезающий из дореволюционной эпохи, что позволяет ему сосредоточиться на одном времени-пространстве и не терять стиля. Браун - типичный беллетрист, нашедший способ эпатировать обывателя, который ничего не видел дальше своего офиса или города. А потому и относиться к экранизациям его произведений следует скептически и снисходительно, как к тому, что напичкано шаблонами и банальностями. К тому же таковым фильм Ховарда и является, несмотря на великолепный антураж (за что следует сказать спасибо Флоренции и Венеции) и в какой-то мере быстрое развитие событий.

Впрочем, есть в картине и пара привлекательных деталей. В частности, Ховард недурно поработал с галлюцинациями Лэнгдона, позволив тем самым проникнуть в сюжет определённой доле инфернальности и даже мрачной ироничности, поскольку Ад получился гораздо живее, чем представленная в романе-фильме реальность. Неплохо смотрится в образе femme fatale Фелисити Джонс (каюсь, ранее практически не видел её актёрские работы), хотя до истинных роковых женщин вроде Риты Хейворт или Барбары Стэнвик ей далековато. Но что поделать, времена меняются, а вместе с ними мельчают и представления о некоторых вещах, образах и темах. Следует также отметить Омара Си и Ирфана Кхана, которые в меру своих сил и способностей сумели украсить данную ленту.

«Инферно»: Ад лучше, чем ничего

Всё остальное вторично, алогично, скучно и банально. Но особенно больно наблюдать за немолодым Томом Хэнксом, бегающим вместе с Фелисити Джонс по итальянским улицам. Всё-таки староват он уже для таких дел, да и никогда он не славился ролями вроде Джейсона Борна. А потому, если данная киносерия на этом, наконец, завершится, то я лишь порадуюсь за старину Хэнкса. К тому же и для Ховарда наверняка найдутся сюжеты получше, чем кошки-мышки с террористами в стиле агента 007.

«Инферно» в прокате с 13 октября.


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