«Франц»: Прощай, оружие

анонс

28 июня «Саранча»: Пока мы молоды В ночь с 28 на 29 июня, 00:15, TV1000 Русское кино

25 июня «Багровый пик»: Здравствуй, Красная свадьба В ночь с 25 на 26 июня, 01:00, РЕН ТВ