«Джек Ричер: Никогда не возвращайся»: Настоящий герой уклоняется от пуль и алиментов

Джек Ричер – отставной майор американской армии, герой двух десятков романов британского писателя Ли Чайлда. Ричер не имеет постоянного места жительства, он странствует по Штатам и помогает работать военной полиции, используя свои близкие к сверхчеловеческим навыки. В 2012-м Джек перебрался с книжных страниц на большие экраны, а теперь в прокат выходит сиквел.
Разобравшись с коррумпированными копами, замешанными в торговле людьми, Ричер (Том Круз) едет автостопом в Вашингтон. Там Джек планирует повидаться с майором Сьюзен Тернер (Коби Смолдерс) – до сих пор они общались исключительно по телефону и строго по работе, но, кажется, успели друг другу понравиться. Но в столице Ричер выясняет, что Тернер под арестом: ее обвиняют в шпионаже. Ситуация кажется Джеку мутной, и он начинает собственное расследование. Ситуация осложняется тем, что ему и своих проблем хватает: в частности, у него невесть откуда появляется дочь-подросток Саманта (Даника Ярош), мать которой обвиняет Ричера в уклонении от уплаты алиментов.
Пожалуй, на сегодняшний день кинофраншиза «Джек Ричер» больше нужна Крузу, а не аудитории. Когда зрителям представят следующий фильм серии «Миссия невыполнима», точно не известно; кроме того, в рамках этой экшен-серии все больше перетаскивал одеяло на себя Саймон Пегг. Между тем, поиграть мускулами Крузу, очевидно, хочется, причем так, чтобы не тушеваться на фоне окружающих. В первом «Ричере» вместе с Томом снимались Розамунд Пайк, Джай Кортни и (внезапно) Вернер Херцог. Во второй серии на экране появляется ровно одно засвеченное лицо, не считая Круза, это актриса Смолдерс, прославившаяся благодаря сериалу «Как я встретил вашу маму» и снявшаяся в нескольких кинокомиксах Marvel.
Но в итоге и Смолдерс, и даже 18-летняя Ярош, до сих пор снимавшаяся преимущественно в телесериалах, запросто переигрывают Круза. Героини обеих оказываются ярче и интересней, чем главное действующее лицо. Впрочем, это ни в коем случае не оценка актерских данных Круза: и так понятно, что роли в «Ричере» и, скажем, «Человеке дождя» сравнивать абсолютно бессмысленно. Дело не в Томе, а в Джеке. Ко второму фильму он стал еще немногословней, еще скупее в выражении эмоций и в результате еще скучнее. Он классно раскидывает по углам противников (которые, кстати, тоже довольно скучны), но в остальном не вызывает ни малейшего интереса.
Авторы, видимо, чувствовали, что герой у них так себе, и попытались обогатить картину, добавив в сюжет внутрисемейный конфликт. Но драме и боевику тесно в рамках одного «Джека Ричера». Разборки между папой и дочкой отвлекают от экшена, а попытки высказаться на тему гендера и вовсе выглядят смехотворными («Я думала, все женщины в армии – лесбиянки». – «Не все, но некоторые – да, как и везде»). Между тем, экшн, пускай и добротно снятый, не может конкурировать с безумием, царящим на экране в «Миссии» (напомним, прошлогодний выпуск франшизы начинался с того, что персонаж Круза скакал по крылу взлетающего самолета).
И это, в общем-то, приговор – и «Джеку Ричеру», и Крузу. «Ричер 2» - добротный, но безликий и предсказуемый боевик. Круз образца 2016-го – добротный, но скучный киногерой, не первый и уж точно не последний.