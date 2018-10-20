«Доктор Стрэндж»: Только свистни, он появится - Камбербэтч!

Киновселенная Marvel совершает головокружительный камбэк в отрочество супергеройских комиксов
Выдающийся нейрохирург, меломан и нарцисс Стивен Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч
), живущий на широкую ногу, попадает в нелепую аварию, после чего вынужден оставить практику. Некогда золотые руки, творившие хирургические чудеса, с трудом восстановили менее выдающиеся коллеги, и пальцы предательски трясутся. Стрэндж тратит последние деньги на самые невероятные методы лечения в надежде избавиться от тремора, но западная медицина оказывается бессильна. Тогда, по наводке физиотерапевта, хирург отправляется в Кампучию (одно из прошлых названий Камбоджи), чтобы одолеть напасть при помощи загадочной восточной методики. Там доктор Стрэндж знакомится с Древнейшей (Тильда Суинтон
), возглавляющей орден магов, и её падаваном Мордо (Чьюител Эджиофор
). Поправ научный скептицизм, экс-хирург начинает обучение искусству ворожбы - под надзором менторов и самостоятельно, при помощи колдовских книг. Курс интенсивной зубрежки ему не помешает: орден магов существует не для исцеления калек, но для зашиты Земли от черной магии из иных измерений. Отвести угрозу из неизведанного предстоит уже сейчас: переметнувшийся на темную сторону силы Каецилиус (Мадс Миккельсен
), ученик Древнейшей, мечтающий жить вечно, готов скормить родную планету властелину тьмы Дормамму.
Четырнадцатый фильм
киновселенной Marvel расширяет её границы: к густо населенной супергероями Земле, космосу
и иным мирам
добавились другие измерения. Там всё функционирует по своим законам (несколько раз упоминают про «антивремя») и обитают могущественные существа, способные поглощать планеты пачками. Ответственность за очередную историю происхождения (origin) взвалили на плечи режиссера-хоррормейкера Скотта Дерриксона
- постановщика «Шести демонов Эмили Роуз
», «Синистера
» и пятой части «Восставшего из Ада». Логика студии Disney небезупречна, но понятна: кому, как не режиссеру фильмов про потустороннее, доверить потенциальный блокбастер про другие измерения. По схожему принципу студия Warner bros. выбрала в капитаны «Отряда самоубийц
» режиссера брутальных боевиков Дэвида Эйра
, но то ли ошиблась с кандидатурой, то ли слишком рьяно перемонтировала снятый им фильм, то ли, что наиболее вероятно, всё и сразу.
У Дерриксона с «Доктором Стрэнджем
» всё прошло более гладко - впрочем, тут проще разглядеть заслугу безукоризненной машины Disney. По мановению руки начинают складываться дома и целые районы, что в вашем «Начале
», другие измерения, по которым Стрэндж проносится в духе коллеги Доктора Кто
, завораживают пестрыми цветами и диковинными формами, каждый патетичный монолог обрывается шуткой. Юмор вообще главная - после магических эффектов - черта «Стрэнджа»: достаточно сказать, что в определенный момент всех заслуженных артистов затыкает за пояс безмолвный живой плащ Стрэнджа, наделенный свободной волей и игривой пластикой, как магический ковер в «Аладдине
».
Деталь показательная по двум причинам. Если новейшему "Шерлоку Холмсу" находится сравнительно достойное применение, то остальные актеры преимущественно толкаются в кадре и удивленно смотрят друг на друга. Камбербэтчу явно уготована честь сместить с трона комикс-кумира Дауни-младшего: первые пятнадцать минут он снова играет раздражающего гения, а затем включает драму, разбавляя её парой сценок в духе Каспера и искрометными остротами. Обладающая аурой неземного создания Суинтон в роли Древнейшей внезапно выглядит чуть ли не самопародией, да и выписывать Миккельсена для тех немногочисленных сцен, где он появляется, кажется выпендрежным мотовством ради корпоратива. Гораздо печальнее, впрочем, судьба хорошего артиста Майкла Стулбарга
(«Серьезный человек
»), чья роль сводится к тому, чтобы дважды за фильм нахмурить брови в качестве коллеги Стрэнджа. Есть также подозрение, что смотреть фильм нужно исключительно на английском: даже с закрытыми глазами, слушая прекрасную дикцию британца Камбербэтча и полу-шепелявый акцент датчанина Миккельсена, можно определить, кто герой, а кто злодей.
Второй нюанс, на который указывает плащ-ковер, - Disney продолжает закодированный продактплейсмент, начатый еще в «Противостоянии
». Сценаристы Дерриксон, Спэйтс и Каргилл не только отвешивают поклон студийным мультфильмам, но и частично заимствуют драматургию у «Звездных войн
» (с Суинтон в роли Квай-Гон Джинна и Камбербэтчем в качестве Энакина Скайуокера). Попутно «Стрэндж» умудряется мимикрировать под «поттериану
» и псевдо-восточную «Кунг-Фу Панду
», оказываясь квинтэссенцией подросткового счастья и аттракционности. И, как у любого развлечения из парка «Диснейлэнд», у фильма Дерриксона история носит декоративный характер.
«Доктор Стрэндж» при всем буйстве красок, отточенном ритме и практически аптекарском чередовании юмора и пафоса - едва ли не самое глупое детище киновселенной Marvel, наследующее прекраснодушным комиксам середины XX века (Стрэндж впервые появился на страницах комиксов в 1963-м). Ярко выраженный представитель западной культуры, вдобавок человек науки стремительно проходит путь от рационального скепсиса к вере в небывалое и от эгоизма к готовности пожертвовать собой. История преодоления гордыни, приправленная клише про просветление, - только типичный ментор-азиат с висячими усами заменен бритоголовой женщиной с отсутствующим взглядом Тильды Суинтон. Эволюция персонажа происходит практически по щелчку, а зло оказывается столь же огромным, сколь смехотворной выглядит победа над ним. Если поставить рядом «Железного человека
» Джона Фавро, где дистиллированный человек западной цивилизации также через травму (частично) излечивался от эгоизма, то раздается тревожный звоночек.
Тони Старк впервые появился на страницах комиксов в том же 1963-м - и олицетворял военную мощь США. Вышедший в 2008 году фильм издательство Marvel сняло на деньги, взятые взаймы, - и сорвало куш. После этого Disney приобрел Marvel - и все дальнейшие картины производились студией-гигантом. И вот через восемь лет с начала новейшей марвеловской истории супергероики в кино Дерриксон, пускай вынужденно, отметает всё то, что сформировало доверие к современному кинокомиксу. «Стрэндж» оказывается возвращением к корням - третьесортному чтиву для школьников, у которых только-только появились деньги на карманные расходы. Тогда большую часть находок довольно грубо заимствовали из приключенческой и научно-фантастической литературы или даже бульварного чтива, а мотивация и другие полезные в драматургии вещи шли на заклание примитивной развлекательности.
Способный вызвать множество краткосрочных эмоций, «Доктор Стрэндж» заставляет задуматься о будущем киновселенной Marvel, где копящиеся проблемы не то что не решаются, а попросту игнорируются. Вслед за не слишком убедительной эволюцией отношений Железного человека и Капитана Америка происходит еще более скоротечное перерождение патентованного нарцисса и эгоиста Стрэнджа. В ответ на критику невнятных злодеев новый кинокомикс выводит на авансцену одного блеклого злодея и еще одного - огромного настолько, что победа неофита колдовских искусств выглядит сущим издевательством. Всё это наводит на мысль, что Disney не чувствует подкрадывающийся и уже стучащий в окно кризис современного гигантоманского кинокомикса, а продолжает играть с позиции силы. Комикс-издательства «большой двойки» - Marvel и DC - нередко поступали так же, потому неудивительно, что история супергероики знает много взлетом и падений, после которых приходила пора переосмысления и уроков над ошибками. Судьба титульного героя кажется уместной иллюстрацией этого процесса: статус и миллионы Стрэндж потерял исключительно из-за идиотской самоуверенности, за которой последовали годы мук, сменившиеся подобием смирения. Как этот образ повторится в киноиндустрии, можно только догадываться.
«Доктор Стрэндж
» в прокате с 31 октября
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