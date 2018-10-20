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«Доктор Стрэндж»: Только свистни, он появится - Камбербэтч!

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20 октября 2018
Киновселенная Marvel совершает головокружительный камбэк в отрочество супергеройских комиксов

«Доктор Стрэндж»: Только свистни, он появится - Камбербэтч!

Выдающийся нейрохирург, меломан и нарцисс Стивен Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч), живущий на широкую ногу, попадает в нелепую аварию, после чего вынужден оставить практику. Некогда золотые руки, творившие хирургические чудеса, с трудом восстановили менее выдающиеся коллеги, и пальцы предательски трясутся. Стрэндж тратит последние деньги на самые невероятные методы лечения в надежде избавиться от тремора, но западная медицина оказывается бессильна. Тогда, по наводке физиотерапевта, хирург отправляется в Кампучию (одно из прошлых названий Камбоджи), чтобы одолеть напасть при помощи загадочной восточной методики. Там доктор Стрэндж знакомится с Древнейшей (Тильда Суинтон), возглавляющей орден магов, и её падаваном Мордо (Чьюител Эджиофор). Поправ научный скептицизм, экс-хирург начинает обучение искусству ворожбы - под надзором менторов и самостоятельно, при помощи колдовских книг. Курс интенсивной зубрежки ему не помешает: орден магов существует не для исцеления калек, но для зашиты Земли от черной магии из иных измерений. Отвести угрозу из неизведанного предстоит уже сейчас: переметнувшийся на темную сторону силы Каецилиус (Мадс Миккельсен), ученик Древнейшей, мечтающий жить вечно, готов скормить родную планету властелину тьмы Дормамму.

Четырнадцатый фильм киновселенной Marvel расширяет её границы: к густо населенной супергероями Земле, космосу и иным мирам добавились другие измерения. Там всё функционирует по своим законам (несколько раз упоминают про «антивремя») и обитают могущественные существа, способные поглощать планеты пачками. Ответственность за очередную историю происхождения (origin) взвалили на плечи режиссера-хоррормейкера Скотта Дерриксона - постановщика «Шести демонов Эмили Роуз», «Синистера» и пятой части «Восставшего из Ада». Логика студии Disney небезупречна, но понятна: кому, как не режиссеру фильмов про потустороннее, доверить потенциальный блокбастер про другие измерения. По схожему принципу студия Warner bros. выбрала в капитаны «Отряда самоубийц» режиссера брутальных боевиков Дэвида Эйра, но то ли ошиблась с кандидатурой, то ли слишком рьяно перемонтировала снятый им фильм, то ли, что наиболее вероятно, всё и сразу.

«Доктор Стрэндж»: Только свистни, он появится - Камбербэтч!

У Дерриксона с «Доктором Стрэнджем» всё прошло более гладко - впрочем, тут проще разглядеть заслугу безукоризненной машины Disney. По мановению руки начинают складываться дома и целые районы, что в вашем «Начале», другие измерения, по которым Стрэндж проносится в духе коллеги Доктора Кто, завораживают пестрыми цветами и диковинными формами, каждый патетичный монолог обрывается шуткой. Юмор вообще главная - после магических эффектов - черта «Стрэнджа»: достаточно сказать, что в определенный момент всех заслуженных артистов затыкает за пояс безмолвный живой плащ Стрэнджа, наделенный свободной волей и игривой пластикой, как магический ковер в «Аладдине».

Деталь показательная по двум причинам. Если новейшему "Шерлоку Холмсу" находится сравнительно достойное применение, то остальные актеры преимущественно толкаются в кадре и удивленно смотрят друг на друга. Камбербэтчу явно уготована честь сместить с трона комикс-кумира Дауни-младшего: первые пятнадцать минут он снова играет раздражающего гения, а затем включает драму, разбавляя её парой сценок в духе Каспера и искрометными остротами. Обладающая аурой неземного создания Суинтон в роли Древнейшей внезапно выглядит чуть ли не самопародией, да и выписывать Миккельсена для тех немногочисленных сцен, где он появляется, кажется выпендрежным мотовством ради корпоратива. Гораздо печальнее, впрочем, судьба хорошего артиста Майкла СтулбаргаСерьезный человек»), чья роль сводится к тому, чтобы дважды за фильм нахмурить брови в качестве коллеги Стрэнджа. Есть также подозрение, что смотреть фильм нужно исключительно на английском: даже с закрытыми глазами, слушая прекрасную дикцию британца Камбербэтча и полу-шепелявый акцент датчанина Миккельсена, можно определить, кто герой, а кто злодей.

«Доктор Стрэндж»: Только свистни, он появится - Камбербэтч!

Второй нюанс, на который указывает плащ-ковер, - Disney продолжает закодированный продактплейсмент, начатый еще в «Противостоянии». Сценаристы Дерриксон, Спэйтс и Каргилл не только отвешивают поклон студийным мультфильмам, но и частично заимствуют драматургию у «Звездных войн» (с Суинтон в роли Квай-Гон Джинна и Камбербэтчем в качестве Энакина Скайуокера). Попутно «Стрэндж» умудряется мимикрировать под «поттериану» и псевдо-восточную «Кунг-Фу Панду», оказываясь квинтэссенцией подросткового счастья и аттракционности. И, как у любого развлечения из парка «Диснейлэнд», у фильма Дерриксона история носит декоративный характер.

«Доктор Стрэндж» при всем буйстве красок, отточенном ритме и практически аптекарском чередовании юмора и пафоса - едва ли не самое глупое детище киновселенной Marvel, наследующее прекраснодушным комиксам середины XX века (Стрэндж впервые появился на страницах комиксов в 1963-м). Ярко выраженный представитель западной культуры, вдобавок человек науки стремительно проходит путь от рационального скепсиса к вере в небывалое и от эгоизма к готовности пожертвовать собой. История преодоления гордыни, приправленная клише про просветление, - только типичный ментор-азиат с висячими усами заменен бритоголовой женщиной с отсутствующим взглядом Тильды Суинтон. Эволюция персонажа происходит практически по щелчку, а зло оказывается столь же огромным, сколь смехотворной выглядит победа над ним. Если поставить рядом «Железного человека» Джона Фавро, где дистиллированный человек западной цивилизации также через травму (частично) излечивался от эгоизма, то раздается тревожный звоночек.

«Доктор Стрэндж»: Только свистни, он появится - Камбербэтч!

Тони Старк впервые появился на страницах комиксов в том же 1963-м - и олицетворял военную мощь США. Вышедший в 2008 году фильм издательство Marvel сняло на деньги, взятые взаймы, - и сорвало куш. После этого Disney приобрел Marvel - и все дальнейшие картины производились студией-гигантом. И вот через восемь лет с начала новейшей марвеловской истории супергероики в кино Дерриксон, пускай вынужденно, отметает всё то, что сформировало доверие к современному кинокомиксу. «Стрэндж» оказывается возвращением к корням - третьесортному чтиву для школьников, у которых только-только появились деньги на карманные расходы. Тогда большую часть находок довольно грубо заимствовали из приключенческой и научно-фантастической литературы или даже бульварного чтива, а мотивация и другие полезные в драматургии вещи шли на заклание примитивной развлекательности.

Способный вызвать множество краткосрочных эмоций, «Доктор Стрэндж» заставляет задуматься о будущем киновселенной Marvel, где копящиеся проблемы не то что не решаются, а попросту игнорируются. Вслед за не слишком убедительной эволюцией отношений Железного человека и Капитана Америка происходит еще более скоротечное перерождение патентованного нарцисса и эгоиста Стрэнджа. В ответ на критику невнятных злодеев новый кинокомикс выводит на авансцену одного блеклого злодея и еще одного - огромного настолько, что победа неофита колдовских искусств выглядит сущим издевательством. Всё это наводит на мысль, что Disney не чувствует подкрадывающийся и уже стучащий в окно кризис современного гигантоманского кинокомикса, а продолжает играть с позиции силы. Комикс-издательства «большой двойки» - Marvel и DC - нередко поступали так же, потому неудивительно, что история супергероики знает много взлетом и падений, после которых приходила пора переосмысления и уроков над ошибками. Судьба титульного героя кажется уместной иллюстрацией этого процесса: статус и миллионы Стрэндж потерял исключительно из-за идиотской самоуверенности, за которой последовали годы мук, сменившиеся подобием смирения. Как этот образ повторится в киноиндустрии, можно только догадываться.

«Доктор Стрэндж» в прокате с 31 октября.


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«Доктор Стрэндж»: Только свистни, он появится - Камбербэтч! фотографии
«Доктор Стрэндж»: Только свистни, он появится - Камбербэтч! фотографии
«Доктор Стрэндж»: Только свистни, он появится - Камбербэтч! фотографии
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№ 2
Alice Fox   7.11.2016 - 20:00
Lexx, ну нельзя же так серьёзно ) Кино-то - почти пародия. В нём не фабула и характеры важны, и не соответствие имён сказочных злодеев стране, где происходит действие ))) читать далее>>
№ 1
Lexx   1.11.2016 - 19:06
Рецензия весьма точная. Основной плюс фильма - это его спецэффекты. Но слово "основной" я, кажется, употребил неверно, потому что других плюсов, собственно, и нет. Крутящиеся во все стороны дома... читать далее>>
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