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«Борец»: Чадов борется с акулой за веру

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23 июля 2023
Патриотический фильм про борца по голливудским лекалам

«Борец»: Чадов борется с акулой за веру

В последние годы российские кинематографисты все пристальней смотрят в сторону спортивных драм — а также отдельной их разновидности, посвященной событиям, разворачивающимся на рингах и около них. Осенью 2015-го в прокат вышел «Воин», в августе 2016-го на экраны выпустили «Спарту», а в ноябре зрителям представили «Борца», ещё один фильм на схожую тему.

Смотреть онлайн «Борец» Нурбека Эгена
Российский мастер единоборств Виктор (Алексей Чадов) готовится потягаться за чемпионский титул с его текущем носителем, но на вечеринке по поводу очередной победы встречается с бывшими одноклассниками — Верой (Оксана Акиньшина) и неприятным хамоватым типом по прозвищу Акула (Антон Шагин). Виктор и Акула вступают в конфликт из-за Веры, за потасовкой в баре следуют погоня по ночному Питеру и автокатастрофа. Спортсмен получает травму, которая, возможно, заставит его отказаться не только от приближающегося боя с чемпионом, но и вообще от карьеры на ринге.

«Борец»: Чадов борется с акулой за веру

Но все, разумеется, закончится хорошо. Нет, это не спойлер: интонации, выбранные авторами фильма, с первых же минут дают понять, что другой финал здесь просто невозможен, и «Русский молот» наверняка победит титулованного зарубежного гостя (чемпиона играет настоящий профессиональный боец Мелвин Манхуф). При просмотре «Борца» именно этот патриотический уклон вызывает наибольшее любопытство, правда, не сам по себе, а в совокупности с тем фактом, что картина сделана в точности по американским лекалам, по обыкновению не слишком хорошо адаптированным под отечественную действительность. Да, в кадре появляются питерские мосты, но даже на секунду поверить в то, что эта история разворачивается в российской северной столице, не получается.

Впрочем, дело тут не только в исходных лекалах, но и в самом сюжете. Сценаристы сделали упор на криминальную составляющую — при этом нувориш с бандитскими повадками Акула получился самым слабым персонажем картины. Шагин исполняет роль эдакого мистера Зло, психопата и садиста с всклокоченными волосами и безумным взглядом. Он заметно переигрывает — хотя можно допустить, что перед ним была поставлена именно такая задача (видимо, подразумевалось, что Акула — торчок, но ради получения рейтинга 12+ авторы предпочли не упоминать наркотики в самом фильме). Впечатляющих актерских работ в «Борце» вообще нет, на общем фоне немного выделяется разве что Акиньшина, но и ей достается своя доза искусственных неживых реплик.

«Борец»: Чадов борется с акулой за веру

Вере, между тем, и положено быть в центре внимания: ведь по сути именно она запускает сюжет. Когда «Борец» не старается быть криминальным триллером, он притворяется романтической драмой о мужчинах, не поделивших женщину. Другими словами, на спорт остается не так много времени: зрителям показывают пару боев и относительно непродолжительные тренировки. «Борец», кажется, сам не очень представляет, какой кинолентой хочет быть, но всеми силами старается удивить аудиторию — и ближе к финалу превращается чуть ли не в фильм-катастрофу. Сюжет теряется за всеми этими метаниями, картина выглядит набором трюков: погони, перестрелки, шторма, мордобой на ринге, эффектный выход титулованного гостя из-за рубежа.

По крайней мере, трюки эти в большинстве своем неплохо сняты (можно предположить, что эта заслуга, в первую очередь, операторов — Максима Осадчего и Сергея Мачильского). Визуальная сторона фильма вряд ли поразит современных зрителей, избалованных Голливудом, но «Борец» как минимум более профессионален, чем ближайший конкурент — лента «Спарта», похожая на капустник. Увы, о конкуренции с зарубежными представителями жанра и тем более с классикой вроде «Рокки» пока говорить не приходится.


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обсуждение >>
№ 1
Евгений24   10.11.2016 - 10:23
Фильм получился отменный по многим пунктам. Но, кому что, а я отдаю предпочтение тренеру Вити Строева. Вот искренний и душевный человек! Если друг оказался предателем, и чтобы прикрыть свою спину толкает... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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