«Девушка в поезде»: Алкоголичка в электричке

Посредственная экранизация мужененавистнического бестселлера с Эмили Блант
Рейчел (Эмили Блант
) наблюдает за жизнью незнакомой супружеской пары во время остановок через окно электрички, на которой она ежедневно катается из пригорода в Лондон и обратно, делая вид, что ее не уволили с работы за алкоголизм. Придумав имена этим открыточным супругам, Рейчел фантазирует об их идеальном семейном союзе, оплакивая собственный рухнувший брак. Когда-то Рейчел жила с мужем в этом же районе, буквально по соседству с идеальной парой. Теперь муж (Джастин Теру
) живет там с новой женой Анной (Ребекка Фергюсон
) и ребенком, а Рейчел только и остается, что проезжать каждый день мимо. Однажды Рейчел видит, как идеальная жена (Хейли Беннет
) обнимается на балконе с каким-то непонятным мужиком. Рейчел напивается до поросячьего визга и решает навестить неверную, чтобы доставить ей сообщение о том, что она - шлюха и не ценит своего счастья. На следующий день Рейчел просыпается с раной на голове и без малейшего понятия о том, как прошел вечер накануне. А в газетах появляется новость об исчезновении Меган Хипвелл - той самой неверной супруги, которой Рейчел хотела вправить мозги. И в гости к Рейчел приходит полиция.
Детективный триллер Полы Хокинс
«Девушка в поезде» вышел в 2015 году, стал бестселлером, и с легкой руки маркетологов и критиков начал претендовать на звание новой «Исчезнувшей». В общем-то, отдаленное сходство есть - выбор жанра, слово "girl" в заглавии, но главное - ужасы семейной жизни, где один из супругов не тот, кем кажется. Впрочем, «Девушка» несравненно проще «Исчезнувшей», но в этой простоте кроется ее достоинство. Рассказ ведут три несимпатичные женщины: разжиревшая бесплодная разведенка Рейчел, которая, напиваясь, начинает названивать бывшему, не помнит, как заканчиваются ее вечера, и ежедневно нарушает сотни раз данную себе клятву не пить; истеричка Анна - близорукая овуляшка, из тех женщин, что считают материнство военным подвигом и трясут своим социальным статусом как орденом перед лицом у всех, кто еще не переступил порог этого таинства; и нимфоманка Меган - эдакий сокращенный вариант Билли Миллигана, женщина с тремя личинами, которая, кажется, чаще не отдает себе отчета в совершаемых действиях - будь то замужество или выбор работы.
Всем троим категорически непросто сопереживать, они представляют собой выжимку из позора рода женского, тем более что для контраста к ним приставлены до скуки положительные мужчины, о которых буквально нечего сказать. И в этом, собственно, весь фокус «Девушки», потому что, в противном случае Хокинс прослыла бы шовинисткой. Роман, а вслед за ним и фильм (хотя в гораздо меньшей степени) насквозь пропитан мужененавистничеством. И по-своему он очень захватывающий с весьма неожиданной концовкой.
Чего не скажешь о фильме
, скучнее которого могут быть только посиделки в поликлинике. Два часа Эмили Блант шатается из кадра в кадр, изображая затуманенный взор женщины в подпитии, и тыкается сизым носом в стакан, окно электрички и в других героев. Человек, у которого в жизни мало что происходит, выстраивает в своей голове целый мир, обдумывает, предполагает, фантазирует. Именно этим и занимается Рейчел, по большей части сидя в электричке. Именно фантазии и наблюдения приводят ее в романе в полицию, где она сообщает о любовнике Меган. Ей скучно и не за чем жить, и она хватается за дело об исчезновении Меган Хипвелл, как за спасительную соломинку, в надежде сыграть какую-то стоящую роль в чьей-то жизни. Сложно снять внутренний монолог, обойдясь без закадрового голоса так, чтобы это было интересно и главное - понятно. И режиссер Тейт Тейлор
лишний раз это доказал. Поэтому в фильме полиция не дожидается Рейчел, а сама заявляется к ней с неприятными вопросами. Разрушая всю прелесть мотива и переворачивая эту историю на 180 градусов. Прибавьте к этому диссонансный аккорд из трех голосов Анны, Рейчел и Меган, которые никак не хотят сливаться в единый рассказ. И получается такая каша-мала про трех идиоток, которым не весть что мешает как следует разобраться в своей жизни.
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