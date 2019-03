«Прибытие»: Сверху постучали

Дюжина «хромированных» инопланетных кораблей, напоминающих повернутую перпендикулярно шляпку гриба, зависло над разными странами, вызвав панику по всей планете. Россия, Китай, США и другие государства стягивают к стоянкам НЛО войска, телевидение дирижирует паранойей, никто не понимает, а что же происходит и какова цель визита. Для выхода на контакт американское правительство решает снарядить двух специалистов максимально далеких профилей - лингвиста Луизу ( Эми Адамс ) и физика Йена ( Джереми Реннер ). Первой придется расшифровать язык пришельцев и выяснить, чего они хотят (пока есть только плохая запись, звук на которой напоминает урчание в животе у кита), второму - выявить через понятия естественной науки, видят ли инопланетные гости мир так же, как и земляне. Прямой контакт превосходит самые смелые ожидания: гости оказываются гептаподами с причудливой письменной речью, напоминающей чернильный круг со множеством завитков - настоящий полевой вызов для Луизы. Прибытие » начинается как страшный сон переводчика (да и любого человека): гравитация в космическом корабле перпендикулярна земной, за спиной тяжело дышат военные в скафандрах, впереди - через нечто, напоминающее стекло, - парят гептаподы, чей язык не похож ни на что, известное на Земле. Впрочем, Луизе не откажешь в смекалке и профессиональных навыках: дело начнет постепенно продвигаться, а в её жизнь вторгаться странные видения.Новая лента канадского постановщика Дени Вильнёва , снявшего крепкие, параноидальные триллеры « Враг » и « Убийца », - экранизация повести «». Её авторнаписал всего около двух десятков научно-фантастических рассказов и повестей, однако «Прибытие» стало первой экранизацией в его четвертьвековой, отмеченной многими наградами писательской карьере. В 2005-м «Историю твоей жизни» прочел сценарист(дебютировавший позднее ребутом « Кошмара на улице Вязов ») и загорелся идеей перенести повесть на большой экран. Другая версия гласит, что продюсер Шон Леви спросил у сценариста, что тот сейчас читает, и, услышав ответ, предложил экранизировать «Историю». А режиссер Дени Вильнев уверен, что прочитал повесть Чана первым и тут же бросился к Хайссереру. Так или иначе, сценарий попал в «Черный список» 2012 года (лучшие непоставленные сценарии) и со скрипом добрался до экранов - при помощи и продюсера Леви, и режиссера Вильнева, который старался подмять материал под себя, «присвоить его», и дуэта ведущих актеров. Хайссерер рассказывает в интервью, что на доске, где он записывал ключевые узлы сюжета и прикреплял вырезки из журналов с референсами, напротив главной героини - Луизы - висела фотография Эми Адамс. Для Адамс это настоящий бенефис: камера снимает её глаза, ноздри, профиль, анфас, каждый вдох и взгляд - все пятьдесят оттенков женщины, лингвиста и матери.Исполнительница главной роли тут значима вдвойне: повесть сконструирована то ли как один большой внутренний монолог Луизы, разделенный на личное и рабочее, то ли как пазл из диалогов о науке, воспитании и всяких мелочах. На бумаге это выглядело не слишком кинематографично, зато сюжетная канва напоминала идеальный сценарий для Кристофера Нолана образца « Интерстеллара »: много терминов из физики и лингвистики, все принципы и теоремы ненавязчиво объясняются (например, Гэри, как зовут физика в повести, рассказывает Луизе принцип Ферма , а она пересказывает его своими словами, чтобы «убедиться», что все поняла). В центре повествования - вопросы о восприятии времени и принятии тяжелых утрат (сам Чан называет это «» и ссылается на). Впрочем, уже в сценарии Нолану вряд ли понравилось бы обилие религиозных символов. В фильме интерпретация гипотезы лингвистической относительности принимает религиозный окрас: количество космических кораблей сокращается с нескольких сотен до двенадцати (апостолов), два вышедших на контакт гептапода из Трещотки и Скрипуна превратились в Дровосека и Страшилу, отсылая к «» - сказке, где образ Гудвина можно прочесть как многоликость бога.Изменение акцентов демонстрирует, почему «Прибытие» ближе к « Прометею », чем «Интерстеллару», хотя тоже играет на поле сай-фая с научным базисом под ногами. Чан предполагает, что изучение инопланетного языка может сказаться на мировоззрении человека вплоть до того, что тот начнет иначе воспринимать время (не линейно, а симультанно - то есть [всю свою жизнь] одновременно). Конфликт знания о грядущем и свободы воли он решает, предположив с некоторой натяжкой, что полная определенность лишит индивидуума желания ей противиться: он сравнивает жизнь с перфомансом, где каждое действие и реплика является предписанной необходимостью. Хайссерер находит аналог, скорее, в смирении: герои «Прибытия» поначалу тоже гонятся за ответами на большие вопросы, как персонажи «Прометея», « Соляриса » или « Космической одиссеи 2001 », но потом выясняется, что, в общем, это не так важно. Что должно произойти - произойдет.Холодная голова Дени Вильнева, следующим фильмом которого будет сиквел как раз ридлискоттовского Бегущего по лезвию », оказалась идеальным балансиром для этой миролюбивой своего рода проповеди. Идеальная геометрия кадра, которую канадец выставляет с любым оператором (в этот раз -), минималистичная музыка Йохана Йоханнссона - «Прибытие» не кажется избыточным, это такой же сбалансированный и морочный триллер, как «Убийца» или «Враг». Только главный аттракцион тут, разумеется, инопланетяне и их язык: первый контакт и первый диалог вызывают поистине религиозный трепет (Вильнев хвастает, что отказался от космического корабля в форме сферы и дирижировал разработкой облика гептаподов). Смазывает эффект лишь мелодраматичный финал, угадывающийся без знания повести примерно с середины и добивающий зрителя пояснениями под пронзительнейшую композицию On the nature of daylight . Приём слишком лобовой для такой картины, но это вряд ли помешает «Прибытию» войти в число лучших лент года и научно-фантастических фильмов последних лет.