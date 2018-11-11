«Фантастические твари и где они обитают»: Нам нужно насекомое и чайник!

Волшебный бестиарий Джоан Роулинг
1926-й год, Нью-Йорк. В город прибывает молодой английский магозоолог Ньют Саламандер (Эдди Рейдмэйн
), изучающий и сохраняющий волшебных существ. Некоторые из них ухитряются удрать из-под его надзора, что грозит и их жизни, и анонимности магического сообщества. Больше того, в Нью-Йорке уже появилась общественная организация «Второй Салем», грозящая чародеям смертью. Чиновники МАКУСА (Магический Конгресс Управления по Северной Америке) так обеспокоены нарастающим противостоянием магов и не-магов, что не разрешают волшебникам выращивать фантастических животных, и сами их уничтожают, следя за соблюдением Закона о Секретности. Одновременно с этим по улицам города то и дело проносится разрушительный смерч явно волшебной природы. Ньюту и его питомцам предстоит пройти прямо сквозь эпицентр этих бурных событий.
«Фантастические твари и где они обитают
» - первый фильм новой кинофраншизы из пяти картин, посвящённой «миру Гарри Поттера». Действие разворачивается задолго до уже известных событий в школе Хогвартс, но так же наполнено волшебством и загадками. Сценарий фильма написала Джоан Роулинг
на основе своей одноимённой книги. Авторам обычно не рекомендуют писать сценарии по собственной прозе, и Джоан напрасно пренебрегла этим старым советом. Фильм выглядит красивой иллюстрацией книжного мира, но не более. Автор, посвятивший страницы описаниям своих героев, знает их досконально, но для фильма не нужны слова - персонажам требуется действие, чтобы раскрыть разные стороны характера. Ослеплённый своим внутренним пониманием всех и вся, автор забывает прописать в сценарии развитие персонажей, и зрителям (да и актёрам) становится скучно, когда к финалу фильма изменяется лишь пара героев, и то совершенно волшебным образом, а остальные остаются шаблонными.
Другое дело твари, - этими можно любоваться практически бесконечно. Они здесь главный аттракцион, погружающий нас в волшебный мир, и, возможно, истовым поклонникам «Гарри Поттера» с лихвой хватит и этого погружения. Все мелкие и большие существа прописаны и прорисованы с большой любовью, от их созерцания захватывает дух, и мы начинаем любить этих странных животных не меньше, чем обожающий их магозоолог. Волшебные вещи, детали магического быта тоже любопытны сами по себе, вид интерьеров и всего происходящего в МАКУСА и на улицах Нью-Йорка приводит в восторг, и что с того, что герои здесь немного картонные? Им всего лишь предстоит пройти нелегкий квест, чтобы появиться (или не появиться) в продолжении фильма.
Эдди Редмэйну
, Колину Фарреллу
и Саманте Мортон
не приходится прикладывать особых усилий для работы над ролью. Им остается довольствоваться сюжетными масками вроде "хороший парень", "загадочный мужчина", "зловещая тётка". Но если у их персонажей есть хотя бы это, то сэр Генри Шоу (Джон Войт
) и его сыновья и вовсе лишены функций и совсем бесполезны для развития сюжета. На общем фоне выигрышно выглядят работы актёров с яркой характерностью, как Эзра Миллер
(похожий на юного Криспина Гловера
), играющий Криденса, Элисон Судол
в роли Куинни - яркой и женственной волшебницы и обаятельный Дэн Фоглер
, чей персонаж не-маг Якоб Ковальски отвечает в картине за проявления человечности, мягкость и теплоту. Венчает этот скромный букет актёрских удач потрясающее камео Джонни Деппа
— блестящее появление одной из ключевых фигур будущей франшизы.
Однако заявленная в сюжете проблема волшебного мира, прячущаяся за пестротой и шевелением живности и атрибутики, весьма актуальна и для нашей реальности. Мы видим общество, скованное цензурой и самоцензурой, и это приводит к прямым человеческим жертвам. Общество, готовое ради будущего мнимого блага уничтожить своих членов, то есть, самое себя. Общество, в котором страх и запрет на волшебство (читай — свободное самовыражение) обращается тёмной стороной творчества и становится мощной разрушительной силой. И весь этот скорбный, изломанный и подавленный чиновниками мир живёт в предчувствии надвигающейся войны.
Волшебные милые зверюшки нуждаются в том, кто их полюбит и окружит заботой. Таком, как Ньют Саламандер, который дружит и с крошечным лечуркой, и с огромной птицей-гром. Он видит их неповторимость и восторгается ею, бережет от исчезновения. А кто сможет сберечь каждого из нас? Ведь самым фантастическим, непостижимым и хрупким существом всегда был и остаётся человек.
Даже если он маг.
«Фантастические твари и где они обитают
» в прокате с 17 ноября
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