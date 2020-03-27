ревью

Новости кино Сергей Члиянц вернётся к режиссуре под влиянием сценария Луцика и Саморядова Старт съёмок картины «Ветер» запланирован на сентябрь.

Лайфстайл «Раньше пускался «во все тяжкие»: Марк Богатырев о популярности, хобби и переоценке ценностей Актер рассказал о хобби и способах разрядки

Лайфстайл Паулина Андреева, Юлия Снигирь и Ирина Старшенбаум запустили флешмоб в поддержку онкобольных детей Звезды улыбаются и просят всех повторить

Спутник телезрителя «По соображениям совести»: С Мэлом мы в бой пойдем В ночь с 27 на 28 марта, 01:05, СТС

Новости кино «Сердитые птички» перелетят на малые экраны Netflix заказал производство анимационного сериала по вселенной Angry Birds.

Новости кино Premier запустил конкурс коротких видео о жизни в самоизоляции В нём могут принять участие как начинающие, так и уже опытные кинематографисты.

Обзор сериалов «257 причин, чтобы жить»: Не бойся своих желаний Лучшая роль Полины Максимовой в самом жизнеутверждающем отечественном сериале

Фестивальная колонка Суздальский фестиваль-2020: Короткометражная анимация для детей Подборка children-friendly анимации Суздальского фестиваля 2020 года