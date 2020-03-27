«По соображениям совести»: С Мэлом мы в бой пойдем

Пацифистская Досс-атака от Мэла Гибсона, основанная на реальных событиях
После десятилетнего перерыва Мэл Гибсон
возвращается в режиссуру - с религиозным, патриотическим, антивоенным и размашистым байопиком «По соображениям совести
», который рассказывает историю Дезмонда Досса - американского героя Второй Мировой, заслужившего это звание и «Медаль почета» без винтовки в руке. Ярлык «уклониста» не помешал Доссу в статусе медика отдать долг родине: в битве при Окинаве, во время штурма «Кактусового хребта», он вытащил из-под огня 75 человек (в том числе и несколько японцев). Гибсон рассказывает эту историю на манер жития святого и в формате триптиха: жизнь Досса разбита на три разные по настроению и манере части, дополненные документальным эпилогом, где сам пожилой Досс свидетельствует о произошедшем. «Каждый раз я молился: “Боже, позволь мне спасти еще одного”
», - рассказывает он в ленте 2006-го (в том же году его не стало).
Первая глава из жизни Досса происходит на излете 20-х: отец (Хьюго Уивинг
) вернулся в родную Вирджинию с Первой мировой и запил от отчаяния. Вместе с бутылкой он периодически посещает на кладбище товарищей, погибших на фронте, а двух маленьких сыновей - Гарольда и Дезмонда - воспитывает по принципу «за драку выпорю победителя, чтобы не тратить силы
». Однако вместе с женой (Рэйчел Гриффитс
) они растят мальчуганов в соответствии с учением адвентистов седьмого дня. Как-то Дезмонд нокаутирует брата кирпичом, что становится первым шагом к его набожному пацифизму. Через пятнадцать лет оказывается, что Дез (Эндрю Гарфилд
) вырос в до неприличия порядочного гражданина: он устраивается работать на верфь, помогает в церкви и мило влюбляется в медсестру Дороти (Тереза Палмер
).
Совпадение имени возлюбленной и девочки из «Волшебника страны Оз» Гибсон использует на полную катушку: первая часть стилизована под голливудскую сказку 30-х в духе того же «Волшебника страны Оз
» (1939), снятого Виктором Флемингом
, Кингом Видором
и еще несколькими режиссерами. Досс-Гарфилд улыбается как сказочный дурачок, всё происходящее кажется наигранным и слегка ускоренным - каждый кадр обрывается будто бы на секунду-другую раньше, чем следует по чину военной драме. Этот искусственный парадиз с рекламного плаката у американского хайвэя обрывает Перл-Харбор.
Дезмонд вслед за братом записывается добровольцем (несмотря на бронь), но брать винтовку в руки отказывается. Тут Мэл Гибсон демонстрирует американскую армию через галерею характеров, которые показывает на манер «Цельнометаллической оболочки
» Кубрика
: вот вечно саркастичный сержант Хоуэлл (Винс Вон
), вот парень, который любит подтягиваться голым (его нарекут Голливуд), вот похожий на индейца поляк, вот юноша с лицом мертвеца (сержант подарит ему кличку Упырь). Эта часть триптиха рассказывает о тех насмешках и давлении, через которые Досс пройдет с Библией в руках, чтобы защищать США и не предать своих убеждений.
В статусе отказника совести он ступит на песчаный берег Окинавы, где Гибсон развернется на полную катушку. Заключительная часть «По соображениям совести» - это микс доброго гуманиста Спилберга
(«Спасти рядового Райана
») и строгого гуманиста Иствуда
(дилогия
про битву за остров Иводзима
) с яростным католиком Гибсоном образца «Страстей Христовых
», не страшащихся реалистичных увечий. Тут опальный режиссер, которого на десятилетие фактически отлучили от карьеры постановщика, в первую очередь, из-за антисемитских высказываний, выплескивает застоявшееся, но не скисшее мастерство. Такая война обошлась бы и без открыточного мира. Объектив Саймона Даггэна
будто покрывается тонкой пленкой пыли и копоти - в заключительной части Гибсон страшится даже ненароком эстетизировать войну. Пули вырывают из человеческого тела куски мяса, кишки вываливаются с частотой гирлянд на вечеринке смерти, вчерашние обидчики Дезмонда, кичившиеся своей маскулинностью, в страхе вжимаются в окопы, пока Досс мечется от раненого к раненому. Так он превращается в того, кто добивается уважения самых черствых сослуживцев, но для Гибсона важнее другое: Досс не просто храброе сердце
, он неканонизированный святой (небесный свет ближе к финалу недвусмысленно на это намекает).
«По соображениям совести» - сильное антивоенное кино, в котором собраны все ключевые черты Гибсона-режиссера: рвущий глотку пафос, патриотизм, религиозность и бесстрашие в демонстрации жестокости. Католик-традиционалист, Гибсон не стесняется крови и кишок, если это нужно для достижения правильного эффекта (про шокировавшие многих «Страсти Христовы» он говорил, что его наставлял Святой Дух). Наконец, он умеет работать с актерами: хороши и Винс Вон, и расхристанный Хьюго Уивинг, и Сэм Уортингтон
, и Эндрю Гарфилд, очевидно, в точности следовавший режиссерским установкам в каждой главе. По соображениям совести же Гибсон использует для драматургии картины исключительно крупные, необструганные доски, игнорируя полутона и опуская более ранние заслуги Досса при освобождении Филиппин (когда он и заслужил уважение товарищей, а также Бронзовую звезду). Это прямолинейный, искренний, не лишенный изящности фильм, который частенько заносит не столько в область лозунгов, сколько в сторону бескомпромиссной проповеди.
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