«28 панфиловцев»: Культ мин

анонс

«Охотник на лис»: Спорт как смертельная болезнь

В ночь с 3 на 4 мая, 01:15, TV1000 Русское кино

«Мег: Монстр глубины»: Диалоги о рыбалке с Джейсоном Стэтэмом

1 мая

«Война Анны» Алексея Федорченко: Смерть рядом что-то ела

В ночь с 1 на 2 мая, 00:20, Первый канал