«28 панфиловцев»: Культ мин

Любимый фильм бывшего министра Мединского
Путь фильма «28 панфиловцев» до киноэкранов был непрост. Сценарист и режиссер Андрей Шальопа взялся за проект еще в 2009 году, финансовые ресурсы собирались по разным источникам (часть потраченных на съемки средств — добровольные пожертвования, полученные на платформе Boomstarter). За полтора года до релиза (который, кстати, несколько раз откладывался) к процессу присоединилась компания-производитель игр Gaijin Entertainment. Теперь у всех желающих есть возможность увидеть, на что же именно были потрачены время, деньги и силы.
Московская область, 1941 год, ноябрь. Бойцы 316-й стрелковой дивизии готовятся отражать немецкие атаки, для чего строят из фанеры и досок модель танка в натуральную величину. Во время тренировок это сооружение солдаты таскают за собой волоком на манер бурлаков. Вскорости через заснеженные поля в сторону Москвы начинают ползти настоящие немецкие танки — и бойцы понимают, что отступать некуда, а поддержку ждать не от кого.
Просмотр «28 панфиловцев» вызывает смешанные чувства. С одной стороны, абсолютно очевидно, что сам Шальопа и его коллеги по проекту — люди, невероятно увлеченные своим делом. Снимали с каким-то почти детским азартом. В 10 лет мальчишки играют во дворе в войнушку, дяди постарше делают то же самое, но уже на взрослом уровне. Оружие, форма, знаки отличия и прочие технические детали воссоздаются со впечатляющей (и немного пугающей) точностью; в детстве-то можно было закрыть глаза на тот факт, что у тебя в руках палка вместо автомата, а подрастешь — сразу захочется реализма. Дотошность и тщательность, с которыми авторы «28 панфиловцев» попытались реконструировать события, вызывает уважение.
При этом оценивать работу Шальопы как настоящее кино не хочется (да, пожалуй, и не стоит). Можно предположить, что сценарий представлял собой не текст, а карту, разрисованную стрелочками: отсюда ползет техника, отсюда стреляют. При том, что в кадре появляется всего один политрук (в исполнении Алексея Морозова
), все без исключения бойцы разговаривают фразами, будто бы позаимствованными из агитационных листков. Человеческих диалогов в ленте нет, живых персонажей — тоже. Если какая-то оценка все же требуется, пусть она будет такой: «28 панфиловцев» - кинокартина о человеческом героизме, в которой главной героиней выступает военная техника.
Особую (и довольно нездоровую) атмосферу вокруг фильма формирует еще и позиция, озвученная министром культуры РФ Мединским. Он, напомню, заявил, что ему не важно, был ли в действительности подвиг 28 панфиловцев, это в любом случае «святая легенда
», и каждый, кто в ней усомнился, - «конченая мразь
». В такой системе координат в общем-то не важно, что именно получилось у Шальопы — его работа по умолчанию заслуживает пяти баллов из пяти. За, скажем так, рвение и усердие.
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