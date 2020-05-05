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«28 панфиловцев»: Культ мин

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5 мая 2020
Любимый фильм бывшего министра Мединского

Путь фильма «28 панфиловцев» до киноэкранов был непрост. Сценарист и режиссер Андрей Шальопа взялся за проект еще в 2009 году, финансовые ресурсы собирались по разным источникам (часть потраченных на съемки средств — добровольные пожертвования, полученные на платформе Boomstarter). За полтора года до релиза (который, кстати, несколько раз откладывался) к процессу присоединилась компания-производитель игр Gaijin Entertainment. Теперь у всех желающих есть возможность увидеть, на что же именно были потрачены время, деньги и силы.

«28 панфиловцев»: Культ мин

Московская область, 1941 год, ноябрь. Бойцы 316-й стрелковой дивизии готовятся отражать немецкие атаки, для чего строят из фанеры и досок модель танка в натуральную величину. Во время тренировок это сооружение солдаты таскают за собой волоком на манер бурлаков. Вскорости через заснеженные поля в сторону Москвы начинают ползти настоящие немецкие танки — и бойцы понимают, что отступать некуда, а поддержку ждать не от кого.

Просмотр «28 панфиловцев» вызывает смешанные чувства. С одной стороны, абсолютно очевидно, что сам Шальопа и его коллеги по проекту — люди, невероятно увлеченные своим делом. Снимали с каким-то почти детским азартом. В 10 лет мальчишки играют во дворе в войнушку, дяди постарше делают то же самое, но уже на взрослом уровне. Оружие, форма, знаки отличия и прочие технические детали воссоздаются со впечатляющей (и немного пугающей) точностью; в детстве-то можно было закрыть глаза на тот факт, что у тебя в руках палка вместо автомата, а подрастешь — сразу захочется реализма. Дотошность и тщательность, с которыми авторы «28 панфиловцев» попытались реконструировать события, вызывает уважение.

«28 панфиловцев»: Культ мин

При этом оценивать работу Шальопы как настоящее кино не хочется (да, пожалуй, и не стоит). Можно предположить, что сценарий представлял собой не текст, а карту, разрисованную стрелочками: отсюда ползет техника, отсюда стреляют. При том, что в кадре появляется всего один политрук (в исполнении Алексея Морозова), все без исключения бойцы разговаривают фразами, будто бы позаимствованными из агитационных листков. Человеческих диалогов в ленте нет, живых персонажей — тоже. Если какая-то оценка все же требуется, пусть она будет такой: «28 панфиловцев» - кинокартина о человеческом героизме, в которой главной героиней выступает военная техника.

Особую (и довольно нездоровую) атмосферу вокруг фильма формирует еще и позиция, озвученная министром культуры РФ Мединским. Он, напомню, заявил, что ему не важно, был ли в действительности подвиг 28 панфиловцев, это в любом случае «святая легенда», и каждый, кто в ней усомнился, - «конченая мразь». В такой системе координат в общем-то не важно, что именно получилось у Шальопы — его работа по умолчанию заслуживает пяти баллов из пяти. За, скажем так, рвение и усердие.


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«28 панфиловцев»: Культ мин фотографии
«28 панфиловцев»: Культ мин фотографии
«28 панфиловцев»: Культ мин фотографии
«28 панфиловцев»: Культ мин фотографии
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обсуждение >>
№ 7
Марина1969   28.01.2017 - 00:31
Фильм снят в жанре мягкой десоветизации (90е-00е снимали в жесткой) при крайне посредственной режиссерской и актерских работах. Жаль, что большая часть публики клюет на подобную клюкву. читать далее>>
№ 6
Екатерина Евсеева (Москва)   13.01.2017 - 22:54
Фильм - кич. читать далее>>
№ 5
Алексей, Кустанай (Кустанай, Казахстан)   29.12.2016 - 13:23
ПРо Мединского-да, вроде бы не прав рецензент. Но по сути-да, это не кино... Как верно заметил один весьма достойный человек-это 2часовой клип... читать далее>>
№ 4
Лариса Грачева   25.11.2016 - 11:20
Так называемый рецензент вообще не в теме, как именно создавался фильм. Министр культуры Мединский отсмотрел уже готовый материал. Поддержал, да, потому что фильм понравился. Так что про "рвение"... читать далее>>
№ 3
Эрин   24.11.2016 - 23:13
... А что, разве не так? читать далее>>
Всего сообщений: 7
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