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«Союзники»: Мистер Питт в тылу врага

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21 октября 2019
Военная мелодрама Роберта Земекиса с Котийяр и новоиспеченным холостяком

«Союзники»: Мистер Питт в тылу врага

1942 год. Агент Британской разведки Макс Ватан (Брэд Питт) и боец французского Сопротивления Марианна Бозежур (Марион Котийяр) знакомятся на секретном задании во французском Марокко, кишащем фашистами и коллаборационистами из правительства Виши. Выполнив миссию, герои подвергаются еще более тяжким испытаниям, поскольку по возвращении в Лондон им предстоит ответить на вопрос: «Кем они приходятся друг другу – союзниками, любовниками или врагами?».

В «Союзниках» есть многое: и захватывающая двух шпионов, притворяющихся семейной парой, настоящая любовь, и возможное предательство на фоне всеобщей военной драмы Второй мировой, и тяжкий выбор между чувством и долгом. Перво-наперво возникает ассоциация с романтической драмой «Касабланка», снятой Майклом Кертицом, но она обманчива. Увы, здесь нет прекрасных искрометных живых диалогов, все они излишне пафосны, как и сам фильм, изъеденный штампами: секс в автомобиле на фоне песчаной бури, роды во время бомбежки... не хватило только детской коляски, мчащейся вниз по ступеням.

«Союзники»: Мистер Питт в тылу врага

По словам сценариста Стива Найта, на написание данного сюжета его сподвиг рассказ о двух агентах «под прикрытием», которые влюбились друг в друга во время Второй мировой войны и которых попытались стравить. Фильм претендует на звание реалистичного, однако с точки зрения историзма и достоверности рассказа о работе спецслужб, история настолько сомнительна, что некоторые эпизоды способны вызвать лишь хохот среди зрителей. Макс, будучи офицером контрразведки, в обход всех бюрократических преград и охраны, без проблем заменяет пилота, летящего из Лондона с секретным заданием в предместье Парижа. И уже в самой столице участники Сопротивления ради блажи какого-то британского военного, рискуя всем, следуют за ним в полицейский участок, чтобы Макс мог допросить их бывшего товарища – пьяницу, арестованного не за противодействие гитлеровцам, а именно за пьяные дебоши. Подобных ляпов в картине много: это лишь самый вопиющий. Одновременно по уровню гротеска и силе фарса «Союзники» не способны тягаться ни с «Бесславными ублюдками», ни с любым другим гран-гиньолем или спагетти-вестерном тарантиновского разлива.

Марианна Бозежур еще в начале фильма произносит фразу, ставшую лейтмотивом: «Главная ошибка – это чувства». Чувства зрителей действительно будут обмануты, несмотря на предсказуемость основных сюжетных поворотов: история, начинающаяся как классический шпионский боевик, постепенно развернется в запутанный психологический триллер. Эта вторая часть намного сильнее первой и по накалу страстей, и по обилию локаций и спецэффектов, и по динамике развития сюжета. Герои живут в притворстве (такая у них работа), и в фильме очень хорошо показана их профессиональная деформация, причиняющая боль обоим. Грань между истинными и фальшивыми чувствами размывается, что рождает мучительную необходимость найти правду.

Единственное, в чем зритель не обманется, так это в зрелищности: режиссеру Роберту Земекису и продюсеру Грэму Кингу удалось собрать весь джентльменский набор классического боевика: рвущиеся бомбы, падающие самолеты, драки, погони, стрельба, а также прекрасные костюмы, декорации, натурные съемки. И, в конце-концов, просто отдохнуть и насладиться прекрасной внешностью и живой игрой тандема Питт-Котийяр вам не помешает никто.


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«Союзники»: Мистер Питт в тылу врага фотографии
«Союзники»: Мистер Питт в тылу врага фотографии
«Союзники»: Мистер Питт в тылу врага фотографии
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