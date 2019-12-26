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«Эластико»: Любовь в офсайде

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26 декабря 2019
Бурятская криминальная драма про любовь и футбол

Улан-Удэ – город контрастов: романтика здесь соседствует с суровой реальностью, ярчайшим примером тому - местный «Парк Счастливых людей», плавно переходящий в городское кладбище. Здесь уживаются вместе две титульные нации – русские и буряты, среди тех и этих имеются и состоятельные мажоры, и молодцеватые братки «как в 90-е», и хипстеры в красных штанах, и парни в тренировочных костюмах. Последних, кажется, больше, и именно таков наш герой из «Эластико» - редчайшего представителя регионального кино, добравшегося до всероссийского проката.

«Эластико»: Любовь в офсайде

Не вылезающий из спортивных штанов Матвей (Дмитрий Власкин), очень выносливый и быстрый, - звезда дворового футбола. Из других занятий у него – мелкие поручения криминальных корешей да любимая девушка Даша (мисс Россия-2010 Ирина Антоненко). На ее вопрос «Кем ты себя видишь?» Матвей отвечает уклончиво: «Я вижу себя с тобой». Делать в Улан-Удэ ему действительно нечего - и парень лезет в криминал: отчасти, чтобы друзьям помочь, а потом и себе подбить наличность, чисто на жизнь. Финансы, в частности, нужны и на подарок девушке, а то ей слишком вежливый и благополучный друг (Никита Волков) подарил айфон, в связи с чем так и светит довольным фасадом, сам под удар просится.

И вдруг среди однообразия будней неприкаянному Матвею выпадает шанс изменить жизнь к лучшему, показав футбольный талант тренеру московского «Спартака», и там же, в Москве, остаться навсегда. Вот только поднимать российский футбол с колен он не может и не хочет без любимой, а у той - спасибо сценаристам! - букет отягчающих обстоятельств: мама-алкоголичка и малолетний брат. В общем, чтобы всё устроить, нужно очень много денег. И быстро.

«Эластико»: Любовь в офсайде

Проект «Эластико» - криминальная мелодрама, созданная (подчеркивается, что на основе реальных событий) выходцами из бурятского КВН. Жаргал Бадмацыренов, Евгений Замалиев и Александр Кузьминов уже преуспели в этом жанре: их дилогия «Решала», снятая без участия каких-либо федеральных средств и крупных кинокомпаний, набрала в интернете аж 10 миллионов просмотров. Оценив энтузиазм региональных кинематографистов, к работе над «Эластико» подключились столичные продюсеры Георгий Малков, Эдуард Илоян и Георгий Шабанов. Они поставили условие: режиссер, оператор и исполнители главных ролей должны быть профессионалами. В результате режиссером картины стал дебютант Михаил Расходников, оператором-постановщиком - Федор СтручевДизлайк», «Класс коррекции»), а на главную роль позвали Дмитрия Власкина, оценив его неотразимый образ во втором сезоне «Физрука». Проект был представлен и поддержан на питчинге Фонда Кино.

Удивительно, что после всех пертурбаций фильм остался бурятским: съемки прошли в Улан-Удэ, среди исполнителей второстепенных ролей отличилось много местных, в том числе – непрофессиональных актеров. А главным бурятским козырем (помимо сценаристов) стал перешедший в «Эластико» один из персонажей «Решалы» - авантюрист и балагур Каша (Александр Фролов). Имя «Каша» - от суперспособности «заварить кашу», но сам он - не гроза криминального мира, а, определенно, его певучая душа. Каждый выход Фролова – маленький лексический трюк: слушать живую непрописанную речь его персонажа (лишенную, кстати, обсценной лексики) феерически приятно. Впрочем, и его кореша говорят складно, гладко, реалистично: «Близкий у нас за забором, надо ему бандяк перебросить. Отваливаешь быстро, как на олимпийских играх. Мусорило побежит за тобой, неся на плечах срок, и если догонит, будешь на юбочке стрелочки наглаживать».

«Эластико»: Любовь в офсайде

Из других второстепенных героев хочется отметить Никиту Павленко, которому здесь вновь досталась роль полного придурка и отморозка по прозвищу Комар, и он привычно справился на отлично. Хотя, хочется верить, как и Власкин, Павленко в этом образе не застрянет навсегда. Ребята определенно могут больше.

В отличие от недавней «Коробки» - также режиссерского дебюта, посвященного дворовому футболу, - перед героями «Эластико» не стоит задача изменить мир и всех передружить. К слову, у бурятов и русских, исторически проживающих вместе, судя по фильму, вообще национальные проблемы не стоят ребром. И если персонажи «Коробки» к финалу выстраивают-таки идеальный мир, в «Эластико», где рассказывается частная история человека-перекати-поле, который не может реализовать мечту в силу жизненных обстоятельств, иллюзий никто не питает («Стране нужны не самородки, а система»). Решение уравнения здесь требует жертв, и это очень правдиво и жизненно - за каждый счастливый шанс всегда нужно чем-то заплатить. Проблему героя решает его возлюбленная Даша, которую очень беспокоят жизненные цели Матвея и которая пытается оградить его от ошибок. Именно она совершает Поступок и приносит необходимую жертву, причем делает это очень ловко, применяя на практике усвоенный футбольный прием под названием «эластико». Чего не сделаешь ради любимого?


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