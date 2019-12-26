«Эластико»: Любовь в офсайде

ревью

Как наладить семейную жизнь после тюрьмы и избежать встречи с наемным убийцей.

Лайфстайл

Максим Галкин рассказал о суррогатной матери своих детей

А так же о гомосексуальности, политической ситуации в стране и о разнице в возрасте с женой