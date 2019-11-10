«Моана»: Принцесса на плаву

Анимационный мюзикл по полинезийским мифам
Моту-Нуи - райский островок: здесь круглый год лето, растут кокосы, и Тихий океан в шаговой доступности, так что обитатели его живут дружно и радостно. Только юной Моане чего-то не хватает в этом раю. Дочь вождя, она окружена любовью и почетом, но мечты ее связаны с океаном и дальними плаваниями, а фантазии заполнены образами из сказок чудачки-бабушки. Вождь-отец хмурит брови и к океану Моану не подпускает: заплывать за риф смертельно опасно, а дело дочери – учиться руководить племенем. Однако что значат родительские запреты для юной бунтарки: приходит день, и она в одиночку спускает на воду судно, чтобы переплыть океан, исправить древнюю несправедливость и спасти свой народ от неминуемой гибели.
На афишах «Моаны
» написано «от создателей «Холодного сердца
» и «Зверополиса
»», и утверждение это справедливо, ибо «Моана» - это новый великолепный мюзикл студии Disney. Однако не менее справедливо было бы написать «от создателей «Русалочки
» и «Аладдина
»», ведь «Моану» создал легендарный режиссерский дуэт - Рон Клементс
и Джон Маскер
, проработавшие на студии Disney 40 лет (в их резбме 5 полнометражных картин). Нынешняя лента – первый компьютерный мультфильм, созданный режиссерами.
Источником вдохновения для «Моаны» стали полинезийские мифы и красоты островной природы. В поисках фактуры Клементс и Маскер исколесили Полинезию, пожили в рыбацких деревнях без электричества (и это само по себе впечатляет, учитывая, что обоим путешественникам перевалило за 60). Результат завораживает.
На что студия Disney славится красивыми фильмами про принцесс, но с «Моаной» мало что может сравниться: невероятные пейзажи, этнические орнаменты, роскошество водной стихии и, конечно, люди, то есть персонажи мультфильма, которые все до одного поражают своей изысканной благородной красотой. Красотой, впрочем, не только внешней, но и внутренней. Как сейчас модно, в мультфильме практически нет отрицательных героев (самый несимпатичный из персонажей – огромный краб-нарцисс, сверх меры любящий золото и прочие блестящие предметы, - появляется всего минут на пять), но в «Моане» - какой-то даже избыток героев положительных. Здесь симпатичны все: благородный, мудрый вождь, его преданная и еще более мудрая жена, забавная, странная и самая мудрая из всех – мать вождя, бабушка Моаны, сама Моана – страстная, самоотверженная, благородная и в то же время нежная и романтичная, и, наконец, самый яркий персонаж фильма – полубог Мауи. Именно он, полинезийский Прометей, некогда совершил ту страшную несправедливость, которую надо теперь исправлять Моане, за что был лишен магической силы и заточен на острове. Не в меру болтливый, несговорчивый и эгоистичный в начале, к финалу он оказывается отличным парнем – великодушным и мужественным. Наконец, еще одним героем «Моаны» стал сам океан: за счет новомодных спецэффектов (в компьютерной анимации с водой работать очень непросто) он был олицетворен в форме игривой волны, которая разными способами помогает героине справиться с ее миссией.
Впрочем, из всех, зрители, пожалуй, более всего запомнят маленького и очень глупого петушка, который случайным образом оказался на корабле Моаны и вместе с ней проделал все путешествие. Авторы очень смело обошлись с традиционным для «диснеевских» фильмов амплуа «зверушки-помощника», выставив петушка существом весьма недалеким. В начале мультфильма «Моана» отказывается сдавать его на суп, утверждая, что наверняка в петушке есть скрытые достоинства: и хотя на протяжении пути петушок – сплошная помеха и головная боль, его достоинства обнаруживают себя довольно быстро, ведь именно этой мелкой птичке фильм обязан многими забавными эпизодами и общим ощущением веселья и легкости, которого непросто было добиться в такой возвышенной и драматичной истории.