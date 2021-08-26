«Миссия: Неадекватна». Кейджа много не бывает

Убить бен Ладена и не очуметь
Похожий на престарелого хиппи Гэри Фолкнер (Николас Кейдж
) – разнорабочий, который всегда готов утомить случайных слушателей монологами о величии Америки. Однажды в больнице, во время проведения еженедельного диализа, ему явился Господь (Рассел Брэнд
) и принес благую весть: Гэри отмечен божьей десницей, поэтому он должен отправиться в Пакистан и убить Усаму бен Ладена. Так что Фолкнер покупает катану, занимает денег у врача (Мэттью Модайн
), прощается с любимой женщиной (замечательная Венди МакЛендон-Кови
) и отправляется на опасную миссию. Надо сказать, даже добраться до Пакистана получится у него не с первого раза. Самое удивительное - это тот случай, когда реальность оказывается более странной, чем выдумка.
«Миссия: Неадекватна»: смотреть фильм онлайн
В реальном мире действительно существует не очень адекватный американский патриот из Колорадо Гэри Фолкнер, который на финальных титрах отвечает на вопросы журналистов на ток-шоу и с видимым удовольствием рассказывает про свои похождения. В одной из сцен фильма Фолкнер, которого играет Кейдж, говорит, что был бы не против, если бы его сыграл в кино Кейдж, потому что он похож на его персонажа в «Воздушной тюрьме
». Скажем так – Фолкнер на племянника Фрэнсиса Форда Копполы
и героя интернет-мемов смахивает разве что очень отдаленно. Но это не мешает картине «Миссия: Неадекватна
» стать настоящим бенефисом актера.
Кейдж известен своей манерой переигрывать, которую он сам сравнивает с театром кабуки, и в новом фильме его шумный персонаж в кои-то веки не вызывает ироничной улыбки, а именно смешит, в первую очередь, потому, что эксцентричная роль сидит на нем, как влитая. Впервые за долгие годы мы смеемся над героем Кейджа в комедии, а не в драме или кинокомиксе – впрочем, говоря о последних, «Пипец
» тоже вполне можно отнести к его удачным проектам. Режиссер Ларри Чарльз («Борат
», «Бруно
», «Диктатор
») не прогадал, сменив своего любимца Сашу Барона Коэна
– здесь нелепый и неуместный главный герой отказался от приема «вас снимает скрытая камера». Он не столько высмеивает наивных пакистанцев и парочку тугодумов-цэрэушников, сколько выставляет дураком себя. Дурак, к слову, получается очень обаятельным, и тут уже надо отдать должное несомненной харизме Кейджа. Убежденность его героя в собственной правоте и детская искренность, с которой он идет к цели, покоряют. В какой-то момент даже забываешь, как закончилась жизнь бен Ладена, и начинаешь желать Гэри удачи – хотя бы в мире его фантазий. При этом думается, что настоящий Фолкнер, одержимый навязчивой идеей, при личном общении оказался бы не более симпатичным, чем герои некоторых фильмов Вернера Херцога
.
Фильм вышел в Америке сразу на видео, минуя кинозалы, и тут будет уместно пожаловаться на несправедливость – «Миссия: Неадекватна» смотрится совсем не стыдно на фоне других комедий, идущих в прокате. Судите сами: Кейдж плывет на яхте в Пакистан из Сан-Диего и попадает в Мексику. Кейдж прыгает с горы в Израиле на дельтаплане, который он до этого распилил на 3 части, чтобы провезти в чемоданах, и ломает ногу. Кейдж падает с верблюда. Список можно продолжать и продолжать, но можно ограничиться одним утверждением: такого Кейджа не может быть слишком много.
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