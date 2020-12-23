«Ёлки 5»: И мой пингвин со мною

Новогодняя франшиза наносит ответный удар
«Ёлки 5
» - на самом деле уже шестой фильм запущенной в 2010-м новогодней серии (в начале прошлого года на экраны вышел спин-офф
, посвященный влюбленным друг в друга собакам из третьей части). Режиссеров у картины по обыкновению несколько (среди них — и Тимур Бекмамбетов
, чаще выступающий в качестве продюсера франшизы), поскольку сюжет распадается на несколько новелл, в которых события разворачиваются в разных точках нашей страны и не только: на этот раз кинематографисты забрались даже на МКС.
«Ёлки 5»: смотреть фильм онлайн бесплатно
Впрочем, основную новеллу выделить довольно легко: это та, что рассказывает о новых приключениях Жени (Сергей Светлаков
) и Бори (Иван Ургант
). Первый теперь работает в контактном зоопарке, второй конфликтует с супругой и из-за этого редко видится с сыном. Чтобы восстановить отношения с семьей, Борис решает подарить ребенку пингвина, позаимствовав птицу из заведения, находящегося под присмотром Евгения. В остальном же — все примерно как обычно: баба Маня (Галина Стаханова
) брюзжит, лыжник и сноубордист (Александр Домогаров младший
и Александр Головин
) придуриваются, профессор и рыболов Андрей Николаевич (Гоша Куценко
) ревнует жену. Из материалов, отснятых на МКС, полноценной новеллы не сложилась — это скорее зарисовка о космонавте, застрявшем на станции и скучающем по любимым конфетам.
Присутствие в кадре пингвина и характерное поведение, демонстрируемое пернатым персонажем, заставляют вспомнить эпизод из «Бойцовского клуба
» («Скользи!
»). Это, в общем-то, даже не удивительно: в «третьих Ёлках
», например, имелась прямая и очевидная цитата из «Пролетая над гнездом кукушки
» Формана
. Да что там, вся серия — это такой пастиш, набор знакомых (пускай и подкорректированных) ситуаций и уже пошученных шуток. Впрочем, «Елки» берут аудиторию не оригинальностью идей, а общим посылом.
И посыл этот в пятом выпуске получился на удивление здоровым. «Елки 3», вышедшие три года назад, убеждали зрителей в том, что Сеть — раздолье для творцов добра, а также в том, что хорошие поступки в конечном счете приносят дивиденды. Новая же картина сменила курс: она призывает выбраться за пределы интернета и взять судьбу в собственные руки, забыть про «лайки» в Facebook'е, оглядеться по сторонам и начать действовать.
Да, «Елки» по-прежнему остаются флагманским представителем искусственного жанра «добрые комедии». Да, героев каждой новеллы ждет предсказуемый хэппи-энд. Но, во-первых, пятая серия получилась все-таки более человечной, чем многие картины-конкуренты (допускаю, что это обусловлено участием нескольких режиссеров — можно предположить, что у каждого были свои представления о прекрасном, а в спорах время от времени что-нибудь да рождается). И, во-вторых, массовой аудитории перед праздником другого, в общем-то, и не надо: хочется увидеть на экране что-то уютное, согревающее. Тем более, что финалы некоторых новелл показывают не оглушительную победу добра над логикой, а маленькие проявления бытового счастья. Тем же, кому серия категорически надоела, можно напомнить, что и салат «Оливье» тоже критикуют за постоянное присутствие на новогоднем столе (и обилие майонеза). Критики, впрочем, от салата всегда могут отказаться — а остальные без него праздника не представляют.
обсуждение >>