«Дед Мороз. Битва магов»: Глубокие ёлки

Федор Бондарчук вербует на Лубянке детей с особым геном
Давно это было. Из далекой ледяной галактики прилетел великий волшебник Елиазар, веками он сражался с химерами космоса, а вместе с ним – семь его сыновей, семеро бессмертных братьев бились плечом к плечу, защищая планету людей от огнедышащих монстров. Навоевавшись, Елиазар сообразил воздвигнуть над Землей защитный купол. Но был у него еще один сын, первенец от другой матери – Луны, по имени Карачун (Алексей Кравченко
). Он возгордился и попытался разрезать небесный купол. За это младшие братья посадили его под замок на 10 тысяч лет, а меч, которым он вспорол небо, положили в хитрый ларец и заперли на пять ключей. Ключи они, не подумав, раздали обычным людям, наделив тех бессмертием и избирательной невидимостью. Карачун хранителей не видит, а сборная Дедов Морозов попросту их не знает в лицо. С психологией братья тоже оказались незнакомы, рассчитывая, видимо, что отмотавший срок Карачун согласится на пролонгацию заключения или слезно бухнется в валенки родственникам. Тот неожиданно решает отомстить, отобрав для начала ключи у хранителей, превратив их по очереди в кубики льда.
Меж тем сам Елиазар давным-давно покинул Землю и сыновей, а на прощанье расколотил свой посох на тысячу иголок, из которых выросли вечнозеленые деревья. Вы, наверное, уже догадались, что это за деревья? Вы знали! Елки нужны для того, чтобы всасывать и посылать в космос серебряные нити, которые люди излучают, когда говорят друг другу такие слова, как «я поздравляю тебя», «я желаю тебе», «я люблю тебя». Как только счастливые люди собираются у елки, магия начинается. Если люди перестанут собираться вокруг ёлок и дарить друг другу серебряные нити, то защитный купол станет слабеть и, рано или поздно, треснет под натиском химер. Вот, собственно, как это все работает.
Этой убедительной присказкой вербует потенциальных магов-чародеев, избранных защитниками неба, Дед Мороз (Федор Бондарчук
) – не только самый старший после Карачуна брат, но и самый умный и сильный, - потому что русский. Остальные шестеро (среди них есть Санта Клаус, кто остальные - неизвестно) – бесполезные, трусливые маги в нелепых головных уборах, отсиживающиеся в ледяной норвежской пещере с кислыми мордами. Но не таков Наш Мороз, возглавивший антихимеровую корпорацию с военно-призывным пунктом для юных магов (тех, у кого внутри есть ген волшебства) на потайном чердаке московского «Детского мира», что на Лубянке. Дед Мороз ежегодно набирает новых генномодифицированных граждан, и вот среди них оказывается старшеклассница с непростой судьбой Маша Петрова (Таисия Вилкова
).
10 лет назад под Новый год у Маши пропал отец (Егор Бероев
), ушел из дома и не вернулся. Этому предшествовал инцидент возле одной из московских ёлок: она загорелась (то ли гирлянду перемкнуло, то ли недавно освободившийся из заточения злой Карачун в костюме розового зайца что-то напортил). Повзрослевшая Маша, страдающая от галлюцинаций и непонимания одноклассников, попадает в дедморозову корпорацию (организация, не запрещенная в РФ) и получает серебряный шар, позволяющий расстреливать химер и безбоязненно сигать с крыши на спину к недремлющей снежной сове. А дальше она вместе с другими молодыми магами призывного возраста, под мудрым руководством Деда Мороза, должна совершить ряд сумбурных и непоследовательных поступков, цель которых - побить врагов и отобрать у оставшихся в живых хранителей выданные им ранее ключи. Однако, когда бдительным воинам света захочется провести чистку в своих рядах - один из них, Никита Крутов (Никита Волков
), вот-вот перейдет на сторону зла, - Маша будет против.
Режиссер картины «Дед Мороз. Битва магов
» Александр Войтинский
отчего-то ни одного сценариста, работавшего с ним на «Призраке
» и «Черной молнии
», сочинять фэнтези про Деда Мороза не позвал и написал сценарий, как мог, сам (в титрах еще два никому не известных имени). Сценариста из Войтинского не вышло - симпатичную оригинальную идею погубили заимствования, штампы, отсутствие следственно-причинных связей, невнятные диалоги и, не в последнюю очередь, посредственные шутки (над ними смеются только злокачественные одноклассницы Маши).
Визитной карточкой проекта стал Федор Бондарчук
, чей Дед Мороз - человек со статусом: передвигается только на санях с личным водителем (Владимир «Ёкарный бабай» Гостюхин
), за два часа экранного времени сменяет восемь безупречных костюмов, а во время публичных выступлений носит красивые белые косы и посох, до безобразия похожий на жезл Сарумана. Впрочем, и сам он далек от образа поддатого дедушки с подарками: напротив, это недобрый параноик, озабоченный проблемами внутренней безопасности. С риторикой комиссара движения «Наши». «На семи континентах* десятки тысяч магов работают над тем, чтобы добро не сдавалось! Сегодня ты должен стать одним из них! Я Дед Мороз, и, если ты слышишь эти слова - значит, ты нужен мне!
», - так он вербует молодежь в корпорацию. *Седьмой континент – это, видимо, Россия.
Бюджет у фильма - лишь пятая часть «Викинга
», но позволил задействовать центр Москвы - Пушкинскую площадь, Кузнецкий мост (там снимали Норвегию), а также центральный «Детский мир» на Лубянке, в котором и обосновался Дед Мороз (Великий Устюг – не солидно, лучше поближе к Кремлю). Большая же часть фильма снята в студии, на хромакее, все-таки картина задумывалась как «высокотехнологичное семейное кино»
– именно так обещал Александр Войтинский на питчинге в Фонде Кино. Увы, новогодним подарком зрителям картина не станет. Упор в работе действительно был сделан на спецэффекты (лучшие можно посмотреть в трейлере): страшные огненные химеры сыпятся из распоротого неба, как икра из плодовитой рыбы, но эмоций не вызывают ни их кружение, ни те самые битвы магов в рапиде. Увы, компьютерная графика не в состоянии заменить вразумительную историю, которая здесь полностью отсутствует. Многое нечисто в досье химер, братьев-морозов, хранителей и девочки Маши. А еще там есть такие слова, которые нельзя произносить, иначе впустишь в себя зло. Кажется, одно из таких слов «Битву магов» смогло бы охарактеризовать в полной мере.
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